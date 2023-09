Slávisté odletěli do Ženevy bez útočníka Schranze, byl u porodu

„Těšíme se hrozně moc. Dva roky jsme strávili v Konferenční lize, jednou jsme hráli čtvrtfinále, jednou jsme to nezvládli. Je to ocenění za naše výkony v předkolech. Jsme rádi, že se poměříme s širší evropskou špičkou,“ řekl před odletem asistent trenéra Jaroslav Köstl.

V jihovýchodním cípu Švýcarska, poblíž hranic s Francií, je čeká Servette Ženeva, nyní osmý tým švýcarské ligy. „První krok je vždycky důležitý, člověka namotivuje na další utkání, čekám těžký zápas,“ vykládal záložník Petr Ševčík, jenž pamatuje i poslední souboje Slavie v druhé nejprestižnější evropské soutěži v sezoně 2020/2021 včetně nezapomenutelného obratu proti Seville. „Pokud se dostanete do základní skupiny Evropské ligy, musíte mít kvalitu. Servette nás určitě bude chtít potrápit, musíme se na ně dobře připravit.“

Na Stade de Geneve nemají Češi dobré vzpomínky. Během Eura 2008 zde prohráli 1:3 s Portugalskem a v boji o postup do čtvrtfinále padli 2:3 s Tureckem.

Slavia se dostala do skupiny Evropské ligy díky povedeným předkolům, kdy přehrála ukrajinské celky Dnipro-1 ( 1:1 a 3:0) a Zorju Luhansk (2:0, 1:2). Odveta s Luhanskem přinesla nakonec drama a porážku, přesto červenobílí mohli slavit.

Na venkovních hřištích to slávistům obecně skřípe. Poté, co hned třikrát neuspěli na půdě soupeřů, se v sobotu konečně dočkali - v Pardubicích zvítězili 1:0. „Doufejme, že v dalších zápasech budeme produktivnější,“ věří trenér Jindřich Trpišovský. „Pořád mi přijde, že venku to pořád nejsme my. V ofenzivní části zatím nedokážeme být stejně sebevědomí jako doma.“

Slávističtí fotbalisté zahájili v Praze společnou zimní přípravu. Trenér Jindřich Trpišovský s Ivan Schranzem.

V Pardubicích rozhodl z penalty Václav Jurečka, v závěru jeho tým podržel skvělými zákroky brankář Aleš Mandous. Ten zastoupil Ondřeje Koláře, jenž dostal o víkendu osobní volno po porodu syna. Ovšem na palubě do Ženevy už nechyběl.

Naopak tentokrát si rodinné povinnosti plnil Ivan Schranz. Slovenskému útočníkovi se v úterý narodil v Bratislavě rovněž syn.

Slávisté mají nabitý program, po čtvrtečním zápasu v Ženevě je v neděli čeká domácí derby proti Spartě o první místo v tabulce.