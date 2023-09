Šéf Slavie Tvrdík o posilách i Lingrovi: Komplikovaný příběh. Proč nevyšel Kušej?

Útočníci Mojmír Chytil a Muhamed Tijani, záložník Conrad Wallem a obránci Sheriff Sinyan a Andres Dumitrescu, jenž přišel těsně před uzavřením soupisky pro Evropskou ligu.

Pětice letních noviců Slavie.

„Přesto bych toto přestupové okno nehodnotil tak, že jsme posílili. Odchody byly citelné,“ říkal Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, na středečním setkání s novináři.

Jak jste tedy s posilami spokojen?

V první etapě přišli do týmu zkušení kluci Tijani z Baníku Ostrava a Mojmír Chytil z Olomouce. S oběma příchody jsme velice spokojeni. Tijani se skvěle adaptoval, a když proti Karviné přebíral ocenění pro nejlepšího hráče zápasu, viděl jsem u něj až dojetí, byl moc šťastnej. Tyto dva příchody měly eliminovat oslabení po prodeji Olayinky a Davida Juráska. Pak nás ale trochu zaskočila situace kolem odchodu Ondřeje Lingra do Feyenoordu Rotterdam, což byl komplikovaný příběh.

Můžete ho přiblížit?

O podpis smlouvy s Linžim jsme usilovali od ledna a vyjednávání nebyla jednoduchá. Řešil změnu agenta, takže jsme čekali. V týdnu, kdy nakonec přestoupil, jsme už byli domluveni s ním i s agentem, že ve Slavii podepíše novou smlouvu. Přestože nabídky měl, ale nebyly důstojné pro klub ani pro hráče. A najednou přišel Feyenoord, který splnil hráčovy představy. Ten přestup nás zaskočil, byl nad plán.

Emoce Ondřeje Lingra po vstřelení gólu proti Plzni.

Lingra jste se pokusili nahradit Vasilem Kušejem z Mladé Boleslavi, ale jeho příchod nedopadl, proč?

Měli jsme hodně málo času. Byla to příležitost, protože Kušejovi nevyšel přestup do zahraničí, jenže představy Boleslavi, hráče i agenta pro nás v kombinaci s nedostatkem času nešly dohromady. Dostali jsme se do situace, kdy bychom ho nestihli napsat na soupisku Evropské ligy. A pořizovat si tak drahého hráče jen na domácí soutěž nám nepřišlo vhodné. Ale nevylučuji, že o něj nebudeme usilovat v zimě.

Na poslední chvíli dorazil z rumunské Sepsi levý bek Andres Dumitrescu. Souběžně jsme vedli diskuzi s Kušejem i Dumitrescem a nakonec jsme zvolili post, který nás trápí víc. Levonohý levý bek je v evropském fotbale nedostatkové zboží. Nás to dokonce vedlo ke změně herního stylu, přešli jsme na systém se třemi obránci, ale takový nelze aplikovat proti každému soupeři. Bek byl tedy priorita. Stáli jsme o Dumitresca dlouhodobě a využili jsme, že Sepsi vypadlo z předkola Konferenční ligy.

Naopak odešly opory Peter Olayinka, David Jurásek, Ondřej Lingr. Jak moc budou chybět?

Určitě nejen z pohledu gólů, ale i bojovnosti. Viděli jste náš výkon v Polsku s Luhanskem? Tam nám oni rozhodně chyběli. Ale věřím, že náš tým má kvalitu a potenciál. Zdenda Houštecký mi volal z nemocnice těsně před svou operací, že má z Dumitresca radost. Říkal: Viděl jsem záběry z tréninku a v souboji s Tijanim odletěl asi třemi metry, ale zvedl se, oklepal, a přestože bylo vidět, že ho to bolí, jel dál. Zarputilý hráč. Povaha, kterou hledáme.

Jak se trenér Trpišovský s odchody smířil? Chápe je?

Chápe ekonomiku klubu, ale nikdy se s tím nesmíří. Třeba Lingra přivedli trenéři z Karviné, jde o hráče podle jejich vize. Z jeho odchodu byli tedy nesmírně frustrovaní, čemuž rozumím. Na druhou stranu vidíme, že tento náš model funguje. Za posledních sedm let jsme sedmkrát postoupili do základních skupin evropských pohárů. Srovnatelné s námi je snad jen Dinamo Záhřeb. A když nepostoupili do Ligy mistrů, prodali hráče za 35 milionů eur. Takže nejen Slavia musí prodávat. To je rozdíl mezi Slavií a Spartou. Daniel Křetinský povolí ročně jeden velký odchod. Může si dovolit neprodávat Kuchtu či Krejčího. U nás je to jinak. Ale teď jsme v situaci, kdy už máme splněný rozpočet, budeme na nule nebo v mírném zisku. Důležité jsou sportovní cíle i ekonomika klubu. I Ajax nebo Benfica Lisabon prodaly několik hráčů základní sestavy.

Alexandera Baha, bývalého slávistu, Benfica nakonec udržela.

Byla ochotná ho prodat, kdyby od Arsenalu dostala částku, kterou chtěla. Myslím 35 milionů eur. Nejspíš však Alex přestoupí v zimě.

Co vlastně říkáte na soupeře Slavie ve skupině Evropské ligy? AS Řím, Servette Ženeva, Šeriff Tiraspol.

Skupina se mi líbí. Moje přání byl Liverpool, West Ham, AS Řím, takže aspoň jeden tým z mé top trojky máme. AS Řím je atraktivní i díky trenérovi Josému Mourinhovi. Akorát má stopku na čtyři zápasy a my s AS budeme hrát třetí a čtvrtý zápas. Uvidíme, zda nebudou po třetím zápasu žádat od UEFA výjimku. Ženeva? Krásný fanouškovský výjezd. A moldavský Tiraspol je už náš tradiční soupeř, máme mu co oplácet. Dva první celky skupiny postoupí v Evropské lize dál a třetí jde do Konferenční. Přiznávám, že bych byl zklamaný, kdybychom do jarní části ani jedné soutěže nepostoupili. Postup nejhůř z třetího místa je povinnost. Navíc už doma budeme hrát na kvalitním trávníku.

Takže s ním panuje spokojenost?

Je skvělý. Pořád nechápu, proč nezakořenil ten první, pravděpodobně jsme se trefili do těch největších veder. Pro nás je to každopádně poučení. Řešili jsme cenové parametry a teď víme, že musíme dbát hlavně na kvalitu trávníku. Mimofotbalových aktivit v Edenu se tedy rozhodně nevzdáváme, v Evropě je to standard. Počítáme s koncerty i všesokolským sletem.

Mimochodem, brzy se stanete dědečkem, doslova každým dnem. Jak to prožíváte?

Těším se a jsem přiměřeně nervozní. V pondělí mám 55. narozeniny, tak jsem dceři v nadsázce říkal, ať vydrží do pondělí. Ať můžeme udělat společnou oslavu.