Trpišovský po losu: Retro vzpomínky i vidina odvety, klíčové budou zápasy doma

„Z prvního koše jsem si přál co nejlepší tým, což AS Řím splňuje. Mají skvělé hráče a přijede José Mourinho, což je velké lákadlo,“ přidal se záložník Tomáš Holeš.

Něktěří si navíc pamatují slavné střetnutí z jara 1996, kdy Slavia italský tým vyřadila ve čtvrtfinále Poháru UEFA. „Jsou to příjemné retro vzpomínky,“ usmál se Trpišovský.

V prvním koši nicméně kromě Říma hrozili také skotští Rangers, se kterými má pražský celek negativní zkušenost z dvojutkání osmifinále Evropské ligy na jaře 2021.

„Byl tam jeden tým, kterému jsme se chtěli všichni vyhnout. Nakonec máme mužstvo, se kterým si doufám obě střetnutí užijeme. Jak domácí zápas, tak poté výjezd do Říma,“ dodal.

Dalším soupeřem je Šeriff Tiraspol. I s ním už se Slavia v evropských pohárech utkala.

„Na Šeriff mám taky retro vzpomínku, ale tentokrát negativní. Tehdy jsem seděl na jižní tribuně, kam padnul ten gól,“ povzdechl si Trpišovský. Slavia v roce 2009 ve 3. předkole Ligy mistrů nad moldavským týmem vedla 1:0, ale v poslední minutě inkasovala a vypadla.

Skupina Slavie Praha v Evropské lize. Utká se s Římem, Šeriffem Tiraspol a Servette Ženeva.

„Je to další tým, se kterým má Slavia nějakou zkušenost. Ačkoliv je to dlouho, tak to bude určitá možnost odvety,“ zhodnotil Trpišovský.

Posledním, kdo skupinu doplnil, je švýcarská Servette Ženeva.

„Vzhledem k dalším volbám ve čtvrtém koši jsme maximálně spokojení. Ve Švýcarsku jsme dlouho nehráli a je to zajímavá destinace i pro fanoušky,“ řekl Trpišovský.

S tímto soupeřem mají navíc slávisté čerstvé zkušenosti, v lednu proti Servettě odehráli dvě přípravná utkání (3:0 a 1:0).

„Myslím, že to budou vyrovnané zápasy. Ačkoliv v přípravě jsme tenkrát první zápas vyhráli jednoznačně, tak ten druhý byl hodně těžký. Jejich tým se navíc moc nezměnil,“ zhodnotil Trpišovský.

Rozlosování základních skupin Evropské ligy. České týmy Sparta a Slavia se nachází ve skupině C a G.

„Od zbylých týmů nevím, co čekat, protože je tolik neznám,“ přiznal Holeš.

Trpišovský ale svému týmu na postup věří.

„Rozhodně je to skupina, ze které se dá postoupit, když ze sebe vydáme to nejlepší. Ale čekám, že to bude těsné a rozhodnou domácí zápasy, které pro nás vždy byly klíčové a loni nás stály postup,“ vysvětlil.

„Chceme pobavit lidi, hrát dobrý fotbal a předvést lepší výkony než v předchozí sezoně,“ uzavřel Trpišovský.