Soupeřem Plzně v Evropské lize je tým, kde hrál i slavný Modrič

„Za favorita se rozhodně nepovažujeme, obě mužstva jsou na tom výkonnostně podobně. Několik let potvrzují, že jsou nejlepší v Chorvatsku, kde suverénně vládnou. Na podzim to potvrdili i v Evropské lize, když vyhráli těžkou skupinu,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci plzeňský kouč Pavel Vrba.

Ten bude muset vyřešit složení obranné čtveřice, po otřesu mozku nemůže nastoupit stoper Hejda a Limberský má v pohárech stop za karty, naopak v nominaci na zápas už bude Řezník.

„Ani Dinamo nebude kompletní. Takhle už to ve fotbale bývá,“ komentoval to lakonicky Vrba, kterému dlouhodobě chybí i ofenzivní trojice Kolář, Kopic a Krmenčík. „Šanci dostanou hráči, kteří přišli v zimě a věřím, že potvrdí, proč jsou tady,“ doplnil trenér Viktorie.

Jeho tým vyhrál doma v Evropské lize už sedm zápasů v řadě a tuhle šňůru by rád ještě natáhl. „Naši hráči už několikrát prokázali, že se v důležitých zápasech dokáží semknout. A věřím, že to tak bude i teď,“ říkal včera kouč Vrba. „Doufám, že si vytvoříme co nejlepší pozici pro odvetu,“ doplnil ho levonohý záložník Jan Kovařík, který ale tentokrát možná zaskočí v obraně.

Záhřebské Dinamo nemá ve fotbalovém světě takový zvuk, ale v Chorvatsku je to pojem. Loni získalo double, ligu i pohár, a letos má na čele nejvyšší soutěže náskok úctyhodných 14 bodů před druhým Osijekem.

Historie klubů v soutěži ● Plzeňská Viktoria je mezi 32 nejlepšími týmy Evropské ligy popáté, nejprve v roce 2012 vypadla se Schalke, ale při posledních třech účastech vyřadila Neapol, Šachtar Doněck a naposledy loni Partizan Bělehrad. Ještě nikdy však nepostoupila do čtvrtfinále této soutěže.

● Dinamo Záhřeb je poprvé v historii ve vyřazovací fázi EL, svoji skupinu ovládlo na podzim bez porážky před Fenerbahce Istanbul, Trnavou a Anderlechtem Brusel. Předtím vyřadilo v kvalifikaci i Young Boys Bern. V roce 1967 vyhrálo Dinamo Veletržní pohár (předchůdce Poháru UEFA).



V minulosti za Dinamo hrávali hvězdy největší velikosti Modrić, Mandžukić, Vrsaljko či Kramarić. Ta současná generace se pokouší oprášit zašlou slávu, v jarní části evropských pohárů hraje klub ze Záhřebu téměř po půlstoletí a sebevědomí jim nechybí.

„O sestavě mám představu už od nedělního ligového zápasu s Istrou, ale vy se ji dozvíte až zítra,“ reagoval záhřebský kouč Nenad Bjelica na včerejší tiskokvé konferenci a dodal: „Slibuji, že až budeme ve finále Evropské ligy, tak vám ji povím dopředu.“

Nejprve je ale potřeba, aby z cesty uklidili plzeňskou Viktorii. „Jsme hrdí na to, co se nám na podzim v Evropě podařilo. Ale teď věříme, že se nám povede realizovat naše plány i Plzni,“ naznačil kouč Bjelica, že se nezaleknou ani mezinárodně zkušenějšího soupeře.