Klidně dá šest gólů z pěti šancí. Tanzanská perla, hrozba pro Slavii

Nespokojený kapitán Španěl Pozuelo chce odejít do MLS Ještě na začátku týdne Genk prostřednictvím oficiálního prohlášení potvrdil, že kapitán Alejandro Pozuelo do konce sezony zůstane v týmu. Sám hráč to ovšem zpochybnil. Španělský kapitán belgického klubu chce odejít do Toronta, které je prý schopné zaplatit klauzuli v hráčově smlouvě (8 milionů euro).