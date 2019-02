Zkušenosti proti mládí. Už jsme toho zažili dost, hlásí plzeňský Kovařík

Při absenci Davida Limberského, jenž nemůže kvůli disciplinárnímu trestu nastoupit, naskočí Kovařík na levé straně obranné řady, přestože poslední dobou nastupuje spíše na křídle. To by mu ale příliš problému činit nemělo.

Nastoupí Řezník? Po téměř tříměsíční pauze zaviněné zraněním achillovky je možné, že se pravý obránce Radim Řezník objeví v sestavě Viktorie. „Je v nominaci k utkání,“ prozradil trenér Pavel Vrba.

Protivník jej ovšem čeká těžký. Chorvatský šampion Dinamo Záhřeb prolétl základní skupinou Evropské ligy v konkurenci Fenerbahce Istanbul, Anderlechtu a Trnavy bez prohry. V prvním vyřazovacím kole zavítá do Plzně, která v soutěži předvádí dlouhodobě před vlastními fanoušky velmi kvalitní hru.

Plzni se v Evropské lize doma daří, vyhrála dokonce sedm posledních duelů. Cítíte se díky tomu jako favorit úvodního střetnutí?

Na domácím hřišti podáváme stabilně dobré výkony a doufám, že na to proti Dinamu navážeme. Myslím, že je to papírově naprosto vyrovnaný dvojzápas.

Dinamo jednoznačně vládne chorvatské lize, základní skupinou Evropské ligy prošlo bez větších problémů. Co to o protivníkovi říká?

Postoupit ze skupiny bez prohry svědčí o velké kvalitě. Nečeká nás nic jednoduchého. Zároveň si ale myslím, že jsme na soupeře dobře připravení a že to v utkání prokážeme.

V čem vidíte největší přednost soupeře?

Těžko říct. Nemyslím, že můžeme vypíchnout něco konkrétního. Mužstvo mají dobře poskládané, převážně jsou to mladí kluci. Silní na balonu, běhaví… V domácí soutěži to prokazují. Budeme si muset dávat pozor na náběhy za obranu. Chceme se ale prezentovat vlastní hrou, tu bychom jim chtěli vnutit.

Z vyřazovacích bojů už máte spoustu zkušeností. Jak moc je to důležité?

Stoprocentně to pomůže. Máme hodně zkušený tým, který podobných zápasů už zažil dost. V důležitých utkáních to dokazujeme, určitou roli to hrát může.

V domácí lize jste naposledy zaváhali, remizovali jste 1:1 v Mladé Boleslavi. Bylo to varování?

Proti zápasu v Mladé Boleslavi se musíme hodně zlepšit. Je to ale jiná soutěž, hraje se dvojzápas, takže nebude rozhodnuto hned. Samozřejmě si chceme v domácím prostředí vytvořit co nejvýhodnější pozici pro odvetu.

Den utkání připadá na svátek sv. Valentýna. Budete mít s přítelkyněmi a manželkami čas slavit?

Nevím, jak to přesně mají ostatní kluci v kabině. Za ně mluvit nemůžu. S týmem si dáme večeři a budeme se hlavně soustředit na zápas.