Půlstoletí čekání. Každý zná svou roli, jsme hladoví, říká trenér Dinama

Jak už tomu tak v podobných případech bývá, mlžil. Přestože má kouč Bjelica podle svých slov o sestavě jasno, neprozradil ani jedno jméno. Jasné je, že v utkání nebude kvůli karetnímu trestu figurovat šikovný křídelník Izet Hajrovič, chybět by měl i útočník Mario Gavranovič.

V sezoně 1969/1970 se Dinamo Záhřeb naposledy podívalo do jarní části některého z evropských pohárů. Ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů ztroskotalo na německém Schalke.

Dinamo, které vede domácí soutěž o čtrnáct bodů a základní skupinou Evropské ligy prošlo bez porážky, má ale kádr široký. Pro Plzeň se tak nebude jednat o nic jednoduchého. Zvláště pak, když Záhřebští popisují utkání jako „historické“, klub totiž čekal na postup do jarní části evropských pohárů dlouhých devětačtyřicet let.

Je před vámi veledůležité dvojutkání. Jak se cítíte?

Hned na úvod bych rád řekl, že jsme šťastní a hrdí na to, co jsme během podzimu dokázali. Celý tým je ve výborném stavu, všichni se moc na utkání těšíme. Nikomu rozhodně motivace nechybí. Pokud se nám povede připravenou taktiku realizovat, pak určitě uspějeme. Věřím, že to dokážeme.

Už máte jasno, kdo nastoupí v základní sestavě?

O tom nemám žádné pochybnosti. Okamžitě po nedělním ligovém utkání jsem si připravil plán, dozvíte se jej ale až před zápasem.

A co kdyby došlo Dinamo až do finále? To byste sestavu prozradil?

Slibuji. Slavnostně přísahám, že vám ji oznámím. (smích) Ale teď vážně. Není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Dobře víme, že nás čeká ambiciózní soupeř, který je na domácím hřišti velmi silný. Od fanoušků má velice dobrou podporu. Dělat si legraci není na místě. Uděláme všechno potřebné k tomu, abychom postoupili.

Před nástupem do Dinama jste si dal za úkol pozvednout klub na vyšší úroveň. Dá se říct, že jste uspěl?

Přáli jsme si vytvořit mužstvo, ve kterém bude znát každý článek svou jasnou roli. Musí vědět, co má dělat. Šestadvacet hráčů, kteří se budou navzájem podporovat a bojovat za Dinamo. Zvednutí úrovně? Cíl jsme splnili. Jako všichni sportovci a lidé jsme ale hladoví po pokroku.

Přijede za vámi spousta fanoušků, domácí odveta už je vyprodaná...

Mě i hráče to velice těší. Za podporu se jim chceme odvděčit přístupem a výkonem.

Kdy jste začal studovat hru Plzně?

Samozřejmě od okamžiku, co jsme se dozvěděli, že s ní budeme hrát. Udělali jsme důkladnou analýzu celého týmu, předpokládám ale, že Viktoria udělala úplně to samé a dobře zná náš fotbal. Informací máme dostatek, tak uvidíme.

V chorvatských médiích je utkání popisováno jako „historické“, vám ale chybí z různých důvodů několik hráčů. Jak velký je to problém?

Je mi velice líto těch, kteří nemohou nastoupit. Doufám, že někteří z nich budou schopni hrát aspoň v odvetě. Jinak spím velice klidně. Mám široký kádr, zraněné zastoupíme důstojně.