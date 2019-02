Jméno nezvoní, ale velmi silný tým. Ze Záhřebu mají pro Plzeň jen chválu

Pohárový souboj Plzeň versus Dinamo Záhřeb nadešel, úvodní zápas prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od 21.00.

„Viktoria je velmi kvalitní soupeř. Respektovaný, zkušený, mužstvo je delší dobu pohromadě,“ řekl trenér Nenad Bjelica před středečním odletem ze Záhřebu.

To novináři se do Plzně vydali už dřív, aby čtenářům ve své vlasti přiblížili, s kým že se to chorvatský hegemon střetne.

Dinamo na podzim Jako chorvatský šampion se Dinamo pokusilo probít do Ligy mistrů. Poradilo si s Beer Ševou i Astanou, ale v play off těsně vypadlo s Young Boys Bern (1:1 a 1:2). V Evropské lize vyhrálo úvodní čtyři zápasy nad Fenerbahce Istanbul, na Anderlechtu a dvakrát porazilo Trnavu. Až když mělo jistý postup, v posledních dvou zápasech ztratilo body za bezbrankové remízy v Istanbulu a s Anderlechtem. Ve vyřazovací části Evropské ligy je vůbec poprvé. Chorvatskou ligu, která má za sebou dvě jarní kola, vede o čtrnáct bodů před Osijekem.

Redaktor z listu Sportske Novosti popisoval život ve městě, které přirovnal k chorvatskému Osijeku.

„Hospody, hospůdky, restaurace. A především, Plzeň je hlavní město piva,“ napsal.

Zjistil, že Plzeň soubojem proti Dinamu zrovna nežije. Oslovení fanoušci spíš mluvili o nedělním ligovém šlágru proti Slavii.

Zmínil, jak v podchodu cestou na stadion jsou velké grafity. Červená a modrá s bílými nápisy, rokem založení 1911. „Nepřipomíná vám to něco? Ne, opravdu nejste ve Splitu,“ naznačil reportér souvislost s Hajdukem, velkým rivalem Dinama.

Hráči i trenér měli při rozhovorech pro Plzeň jen slova uznání. „Dokonce jsem je sledoval ještě před tím, než jsme věděli, že s nimi budeme hrát,“ překvapil obránce Emir Dilaver.

„Možná Plzeň nemá takový zvuk, ale hrají velmi dobrý fotbal, mají kvalitní hráče. Oba zápasy budou pro nás velmi těžké,“ řekl chorvatským novinářům Dilaver.

„Viděl jsem je v Praze na Slavii, ten zápas byl poměrně tvrdý. Měl jsem dojem, že Viktoria je tak nebezpečná, že může skórovat vlastně z každé situace. Jak říkám, není to atraktivní soupeř pro fanoušky, ale je nesmírně silný,“ zdůraznil Dilaver.

Plzeň - Dinamo Záhřeb čtvrtek 21.00 Rozhodčí: Gözübüyük - Schaap, De Vries (všichni Nizozemsko)

Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Petržela, Čermák, Kayamba - Beauguel.

Dinamo: Livakovič - Stojanovič, Rrahmani, Perič, Leovac - Ademi - Olmo, Gojak, Moro, Oršič - Petkovič.

„Musíme podat náš nejlepší výkon, abychom mohli uspět. Oni hráli Ligu mistrů, dokázali se dostat do jara. My byli jen v Evropské lize,“ podotkl rakouský obránce s bosenskými kořeny.

Trenér Nenad Bjelica pochopitelně zaregistroval, že Plzni se příliš nedařilo v přípravě ani v úvodním ligovém utkání v Mladé Boleslavi (1:1).

„Ale hráli Ligu mistrů, poměrně úspěšně čelili špičkovým klubům, což je pro mě směrodatné,“ podotkl. „Myslím si, že pro nás bude nejdůležitější, jak se představíme my. Pokud navážeme na pohárové výkony z podzimu, máme šanci.“

Chybět mu však bude nejlepší pohárový střelec Izet Hajrovič, který má trest. V Plzni nenastoupí ani známý švýcarský útočník Mario Gavranovič. Absence obou je pro Dinamo znatelné oslabení.