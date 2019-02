Chorvati Plzeň znají. Už se s ní před mnoha lety málem poprali

V roce 1919 vyrazil záhřebský Gradjanski na své vůbec první turné do zahraničí a logicky to bylo do Čech. Aby ne, vždyť kdo ještě v rámci Rakouska-Uherska učil hrát Chorvaty fotbal? Kde byl už v roce 1911 založen Hajduk Split? Přece v pražském pivovaru U Fleků…

Ale zpět k záhřebskému klubu, Gradjanski nejprve těsně prohrál v Praze se Slavií a v Brně se Židenicemi, načež vyrazil do Plzně. Nehrál sice ještě s Viktorií, ale s Českým lvem Plzeň, který měl hřiště na Borech a zvítězil 5:2.

První duel s Viktorií Plzeň se uskutečnil 12. prosince 1937. Chorvatský klub doma zvítězil 2:1 brankami Lešnika a Kokotoviće. A přátelský zápas to byl jen podle zápisu, na hřišti se to málem porvalo. Největším provokatérem byl Antun Pogačnik, levá spojka Gradjanského. Na pravé spojce kopal jistý Rudolf Chmelicek, Němec českého původu. O den dříve Viktoria odehrála v Chorvatsku přípravu proti jinému záhřebskému klubu Concordia, ačkoli vedla 3:0, remizovala 3:3.

Potom trvalo dlouhých 73 let, než si to kluby rozdaly znovu. Na letním soustředění v rakouském Langenfeldu 27. června 2010 tentokrát zvítězili viktoriáni 2:1. V dresu Dinama nastoupili i budoucí vicemistři světa Badelj, Vrsaljko, Kramarić a také Dario Šimić, bronzový medailista z mistrovství světa 1998.

Po přestupu ze Šibeniku si teprve třetí zápas za Dinamo zahrál záložník Arijan Ademi, nynější kapitán týmu. V útoku chorvatského velkoklubu nastoupil i český fotbalista Miroslav Slepička a byl tehdy kritizován kvůli zahozeným tutovkám.

Vítězný gól vstřelil těsně před koncem z penalty Pavel Horváth, vedoucí branku Plzně předtím zařídil Marek Bakoš, který je stále v kádru Viktorie. Stejně jako další pamětníci Limberský, Petržela a momentálně zraněný záložník Kolář.

A proč se vlastně záhřebský klub dříve jmenoval Gradjanski? V roce 1945 Titova komunistická vláda rozpustila kluby Gradjanski, HAŠK 1903 a Concordia za to, že se za druhé světové války účastnily ligové soutěže ustašovského Chorvatska. Jejich hráči tedy přešli do uměle založeného Dinama. Chorvatský mistr však za datum svého vzniku stejně považuje 26. duben 1911, den zrození Gradjanského…