Panenka s týmem v Norsku: Já budu mít povinnosti? Poháry už jsem nečekal

Když pak na hotelu v Norsku spatřil dlouhou frontu u výtahu, na patě se otočil a i ve čtyřiasedmdesáti s kufrem v ruce hbitě vyšlápl schody až do pátého patra.

Bodö/Glimt - Bohemians ve čtvrtek od 18:00 ONLINE

„Už mě ani nenapadlo, že bychom vůbec mohli takhle vycestovat,“ prohlásil čestný prezident klubu z Ďolíčku, který úplně první zelenobílou evropskou pouť v roce 1975 prožil ještě na hřišti.

„Rozdíl je v tom, že tenkrát jsme do Budapešti na zápas s Honvédem jeli autobusem,“ zavzpomínal. „Je krásné, že po hubenějších letech, kdy jsme se prali spíš o záchranu, nám poslední ročník vyšel takhle nadstandardně.“

Poháry jsou odměna?

Ocenění za práci, kterou Bohemka v poslední době udělala. Jen je škoda, že jsme do předkola vyfasovali zrovna takového soupeře, možná nejtěžšího, který v osudí vůbec byl. Ale o dobrý výsledek se pokusíme.

Jiří Čihák @jicihak Chvilka fotbalu už v letadle... I takhle vypadá cesta do Evropy po 36 letech <a href="http://twitter.com/bohemians1905">@bohemians1905</a> 🇧🇻 <a href="https://t.co/JrwD0N06As">https://t.co/JrwD0N06As</a> oblíbit odpovědět

Věřil jste, že by se ještě Bohemka do pohárů někdy mohla podívat? Čekala 36 let.

Kádr se ustálil, trenér mu vtiskl určitou formu a tvar. Navíc je v Bohemce konečně dobrá atmosféra i po ekonomické stránce, nejen po té herní.

Budete mít v Norsku taky nějaké povinnosti?

Jéžiš, to vůbec nevím! Já jsem rád, že jedu do Norska a snad po mně nikdo nebude chtít, abych skákal na lyžích. Ale vážně: my jsme v Evropě nováčci, pokud vím, tak je zvykem oficiální oběd od pořadatele, takže předpokládám, že bude oběd?

Třeba přijde na řadu i obligátní téma: vaše penalta.

Je pravda, že jsem nedávno natáčel reklamní spot pro finskou televizi, s Norskem jsou sousedi, tak třeba se k nim taky dostal. Ale upřímně? Je mi to vlastně jedno.

Jaké byly pohárové cesty za vašich časů?

Taky jsme létali, vybavuju si třeba zápasy v Ipswichi, v Gijónu, jen jsme se tehdy bohužel nedočkali žádných velkých úspěchů.

A nyní? Jaký je váš tip?

Domácí mají obrovskou výhodu, že hrají na umělé trávě. Těžko předjímat výsledek, protože úroveň norské ligy tak dobře neznám. Tabulku ale vedou suverénně, neprohrávají a v minulých letech v evropských pohárech porazili AS Řím i Celtic. Bude to těžký soupeř.

Doma za poslední rok prohráli jen v Evropské lize s Arsenalem a Eindhovenem.

A teď s Bohemkou. Doufám!