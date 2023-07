Smlouva i smělé plány. Kouč Bohemians: Nechci jen přežít, hráči by mě odvolali

Bohemians čeká poprvé v novodobé éře boj hned na třech frontách.

Vedle ligy a domácího poháru vstoupí skromný klub z Vršovic už příští týden také do předkol Konferenční ligy, do které se kvalifikoval jako čtvrtý tým domácí soutěže.

„Je složité vyřknout konkrétní cíle, ale pokud budeme mít před koncem sezony ve svých rukách boj o evropské poháry – a cest k tomu vede mnoho, od první šestky přes prostřední skupinu až po domácí pohár, jako trenér budu spokojený,“ pronesl Veselý.

Bohemians přebral v polovině předminulé sezony, klub provedl ošidnou baráží a hned nato ho dovedl k historickému úspěchu.

Nový kontrakt vyprší v létě 2026.

A že na sebe výkony a především výsledky v minulém ročníku vytvořil tlak?

„Možná, ale my z nároků na úspěch určitě neslevíme. Kdybych teď přišel do kabiny a řekl, že nám stačí záchrana, hráči by mě odvolali sami. Takhle nevypadá naše vidění světa, toužíme se zlepšovat, v minulé sezoně jsme trochu poškádlili ostatní, kteří si na čtvrté místo mysleli,“ tuší Veselý. „A když jsem v létě sledoval, co se v některých klubech dělo, připadalo mi to jako jaderné zbrojení. I proto by byl úspěch, kdybychom obhájili šestku, ale konkrétní místo vyhlašovat nechci. Principem sportu je skončit co nejvýš.“

A cílem Bohemky ukázat, že uplynulý ročník nebyl pouze ojedinělý výstřel.

„Nechceme být lovná zvěř, chceme být lovci, v tom je velký rozdíl,“ cítí Veselý. „Věřím, že ukážeme, že se s námi pořád musí počítat.“

Bohemians to zkusí bez brankáře Martina Jedličky, který se z povedeného hostování zatím vrátil zpátky do Plzně, či bez dravého útočníka Václava Drchala, jenž ze Sparty tentokrát bude hostovat v Jablonci. Taky Aleš Čermák ve Vršovicích pokračovat nebude, protože kývl na lukrativní nabídku z Dunajské Stredy.

„Musím ocenit vedení, že všem hráčům nabídlo maximální možné podmínky. Že se rozhodli jinak, už neovlivníme. Naštvaní určitě nejsme, ani nemůžeme být,“ podotkl Veselý. „Zároveň jsem však rád, že se nám podařilo dotáhnout příchody Roberta Hrubého a Matěje Hybše, což byly naše priority.“

Do brány také přišel z Hradce Králové někdejší mládežnický reprezentant Michal Reichl a do útoku jako další host ze Sparty pro změnu Matyáš Kozák.

„Kdybychom udělali ještě jedno nebo dvě další jména, byl bych spokojenější, ale uvědomuju si, že máme v Bohemce nějaké limity. Že jsme skončili čtvrtí, ještě neznamená, že jsme čtvrtí i ohledně hráčských smluv. Po tom, čím si tenhle klub v minulosti prošel, by navíc nebylo zdravé tady roztáčet nějaké finanční spirály, chceme být řádní hospodáři,“ pokračoval Veselý.

Do sezony jeho mužstvo vstoupí v sobotu v Pardubicích a hned v úterý večer odletí do norského Bodö, kde ho za polárním kruhem čeká ve čtvrtek úvodní zápas kvalifikace Konferenční ligy.

Do evropských pohárů se Bohemians podívají po šestatřiceti letech.

„Příprava však probíhá standardně. Kdybychom cokoli měnili, akorát bychom si zadělali na zbytečnou paniku. Pro mě je i předkolo zápas jako každý jiný, byť v odlišných kulisách. Nechceme se upínat na jedinou věc jako na středobod světa, akorát bychom byli zhroucení, kdyby nám to nevyšlo,“ tvrdí Veselý.

Odvetu s norským soupeřem odehrají Klokani 3. srpna v azylu na Letné, protože Ďolíček nevyhovuje předpisům UEFA. I kdyby navíc klub požádal o výjimku, musel by zrušit tribunu ke stání a po celém stadion namontovat sedačky, čímž by kapacita rázem klesla hluboko pod tři tisíce.

„A akorát by se to zbytečně mohlo obrátit proti nám,“ myslí si předseda představenstva Dariusz Jakubowicz. „Poté, co jsme klub stabilizovali ekonomicky i sportovně, je pro nás klíčové konečně vyřešit i stadion a zahájit rekonstrukci. Podnikáme důležité kroky a věřím, že se všechno nakonec potká a naplní.“

Zatím však Bohemians děkují za vstřícnost Spartě.

Vršovický stadion fotbalové Bohemians je známý jako Ďolíček

„Uvědomujeme si, že současný Ďolíček je na hraně i pro první ligu, takže očekávat, že nám ho schválí pro Evropu, bylo vlastně jen zbožné přání,“ posteskl si Veselý.

Majitelem chátrajícího stadionu je město a diskuse kolem jeho rekonstrukce probíhají dlouhé roky. Současný primátor Bohuslav Svoboda (ODS) slíbil, že konkrétní kroky učiní v řádu měsíců.

Pro teď ovšem legendární místo uprostřed Vršovic zůstává pro velké mezinárodní zápasy zapovězeno.

„V azylu na Spartě problém nevidím. Přál bych si, abychom z Norska přivezli takový výsledek, po kterém stadion na Letné naplníme, ukážeme soudržnost a o postup zabojujeme všichni společně,“ doplnil Veselý. „Nic to ale nemění na faktu, že problém se stadionem se řešit musí. Stáváme se klubem, který může mít s infrastrukturou vůbec největší problémy.“

Bez ní je přitom další posun takřka nemožný.