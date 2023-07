Chalupáři, užívej si! Poznejte muže, který vstřelil poslední gól Bohemky v Evropě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Fotbaloví Bohemians se ve čtvrtek vrátí do evropských pohárů. Konkrétně v norském Bodö za severním polárním kruhem, kde je v létě pořád světlo. Pavel Chaloupka bude u televize děsně nervózní. Vyhlíží totiž střelce, který na něj po šestatřiceti letech naváže: „Ať je to kdokoli, hlavně abychom měli šanci do odvety.“