Blansko ve druhé lize mění trenéra, po Machalovi ho převzal Pulpit

Blansko je po podzimní části druhé ligy se ziskem devíti bodů na 12. místě, tedy těsně nad pásmem sestupu. Před předposledním Táborskem má pouze jednobodový náskok, od posledního Vyšehradu ho děli pět bodů.

„Moje plány jsou vzhledem k situaci v tabulce po podzimní části víceméně jasné. Udělat všechno pro to, aby se Blansko ve druhé lize zachránilo,“ řekl Pulpit pro idnes.cz. Postavení jeho nového klubu v druholigové tabulce je pro něho překvapením. „Nějaké informace jsem si sháněl, několik diskusí na tohle téma proběhlo. Myslím si, že Blansko určitě mělo na to, aby 15 nebo 16 bodů v zimní přestávce mělo,“ uvedl.

V nejbližší době čeká Pulpita nejen seznámení se stávajícím kádrem, ale i jednání o případných posilách. Zatím v mužstvu skončil záložník Lukáš Kania, který zamířil do Opavy.

Třiapadesátiletý rodák z Prahy, který ve druhé lize naposledy vedl do konce roku 2019 Frýdek-Místek, se chtěl po této odmlce vrátit do profesionálního fotbalu. „První můj kontakt s Blanskem proběhl v pátek. Čekal jsem sice na zahraniční angažmá, ale to se vlivem koronaviru neustále oddaluje, takže jsem nad touto nabídkou neváhal,“ přiznal.