Líšeň čeká v druhé lize boj o první místo, Blansko o udržení

„Láká nás to. Bylo by to krásné postavení, o kterém se nám ani nesnilo. Hradci to tady zadarmo nenecháme,“ říká otevřeně Milan Valachovič, trenér Líšně.



Kádr má velmi podobný tomu co na jaře, navíc ho ještě posílil návrat Guye Retena Elekany.

O průběžné první místo Líšeň zájem má, o konečné první příčce se ale uvažovat neodvažuje. Znamenala by postup, což je pro skromný klub z okraje Brna sci-fi. „Nedá se řešit, co přinese sezona. Taky se může stát, že klopýtneme s Hradcem, za týden jedeme do Blanska, které se zachraňuje, což bude těžké derby, a po něm to může vypadat úplně jinak,“ varuje Valachovič.

Na opačném pólu tabulky panují taky reálná očekávání, a tak si Blansko neplánuje nic jiného než boj o udržení v soutěži.



„Máme devět bodů, což je hodně málo. Chtít něco víc než záchranu by bylo čiré bláznovství,“ oznamuje trenér Martin Pulpit. Po svém nástupu udělal velký vítr v sestavě, mimo jiné odešli Haris Harba nebo Martin Holek. „Hledali jsme rychlost, agresivitu, góly a věk. Výrazně jsme snížili i věkový průměr mužstva,“ uvedl Pulpit. Jednou z posil je Tomáš Machálek z Líšně.