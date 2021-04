Trable fotbalistů Blanska. Hrozí jim pád do divize. Nebo i níž

Podle zjištění MF DNES je reálné, že vedení FK Blansko nebude schopno zajistit profesionální licenci potřebnou pro start ve FNL. V takovém případě by se tým musel vrátit do amatérských pater českého fotbalu, a to buď do MSFL, nebo spíš až do divize, či dokonce do krajského přeboru – záleželo by na tom, na co by po rozpadu profesionálního mužstva sehnal peníze a hráče.

Podle některých zdrojů Blansko o licenci v řádném termínu vůbec nepožádalo. Podle jiných sice požádalo, ale s tím, že do květnového konce licenčního řízení musí dodatečně splnit takové podmínky, které jsou momentálně nad jeho síly.

„Zatím o této záležitosti nechceme hovořit. Děkuji za pochopení,“ napsal v SMS předseda klubu Zdeněk Veselý.

Největším problémem jsou podle informací z okolí klubu spory mezi ním a podnikatelem Oldřichem Mertou, který za postupem Blanska do druhé ligy stál – podporoval ho finančně a podílel se na výběru trenérů i hráčů. Do letoška byl i sportovním ředitelem, jenže na začátku února tuto pozici opustil. Mělo se tak stát po neshodách s Veselým o založení akciové společnosti, která podle řádů musí být nositelem licence na profesionální fotbal.

Bez Merty však Blansko nečelí jen tomu, že nezaloží akciovou společnost, ale především že bude bez peněz. Ty Merta do klubu a do jeho hráčů pumpoval. Na otázky MF DNES v úterý na toto téma odmítl odpovědět.

Podobná (ne)komunikace vládne i v Blansku. Merta s Veselým, dva klíčoví muži chodu druholigového celku, mají problém spolu zasednout k jednání. „Jediným funkcionářem je zde pan předseda Veselý. Řekne mi, kdy jsou testy na covid, kdy je odjezd autobusu na zápas. Základní věci se ke mně dostanou,“ pokrčil rameny blanenský trenér Martin Pulpit, kterého přivedl Merta.

V šesti jarních zápasech pod jeho vedením Blansko prohrálo jen jednou a drží se tři body nad pásmem sestupu, ale jestli to bude stačit, je ve hvězdách. O tom, zda má o udržení vůbec usilovat, s ním prý nikdo od února nemluvil.

Opakuje se tišnovský krach?

Co přesně se mezi Veselým a Mertou stalo, není známo. Veselý je ve funkci teprve od loňska, kdy mu ji předal Jiří Crha, současný starosta Blanska.

„Odešel jsem z fotbalu, protože jsem byl jako starosta ve střetu zájmů. Nebylo snadné to někomu předat, až pan Veselý byl ochoten to vzít. Zdálo se, že s panem Mertou komunikuje líp než já, ale pokud mezi nimi něco vzniklo, tak já do toho nevidím. Z fotbalu jsem už víc než rok pryč,“ řekl Crha (ODS). Možnost, že by mezi znesvářenými stranami dělal prostředníka, aby se druhou ligu pro město podařilo zachránit, včera jednoznačně odmítl.

Boje uvnitř klubu však z pozice starosty vnímá. „Jednou za mnou byl pan trenér. Další lidé chtěli, abych ovlivnil pana Veselého a ten aby začal komunikovat s panem Mertou. Do toho ale já ani sebe, ani město nemíním zatahovat,“ dodal.

V Mertově případě to není poprvé, co ztratil řeč s původními funkcionáři oddílu, který podporoval. Takto po roce 2010 vytáhl z I. B třídy až na špici divize Tišnov, pak však došlo k neshodám o vlastnický podíl v klubu. Krátce poté Merta odešel a s ním i drtivá většina kvalitních hráčů, které přivedl. Nyní patří Tišnov do I. A třídy.

Blansku hrozí něco podobného. „Zlomový okamžik byl ten, kdy se nedohodlo vedení s investorem. Člověkem, který fotbal dělá srdcem, a peníze do klubu padají jako do studny,“ potvrdil potíže Daniel Přerovský, do zimy hráč Blanska. Na Mertu, stejně jako řada dalších exligových borců v kádru, nedá dopustit. Právě on je do Blanska nejen vybíral, ale i dobře platil. „Co řekl, to platilo. Tohle je ale věc vedení a investora, přinášejícího největší množství peněz. Pokud si nerozumí, fungovat to nemůže.“

Konkrétně měl Merta podle informací MF DNES požadovat v chystané akciové společnosti třetinový podíl, za který slíbil 150 tisíc eur (3,8 milionu korun) v každé z příštích deseti sezon. Když s tím neuspěl, měl zajistit peníze na dohrání sezony a skončit. Aby však paradoxů kolem Blanska nebylo málo, Merta dál navštěvuje zápasy jako divák a údajně se nevzdal snahy o záchranu druhé ligy.

K ní však Blansko tak či tak bude potřebovat profesionální licenci. „Nemůžu být konkrétní, jestli žádost od Blanska přišla, nebo ne. Příjem žádostí a dokumentů byl ukončen, ale může se stát, že někdo požádá, ať mu komise počká na některá vyjádření, na nichž pracuje. Na posouzení je čas do konce května,“ podotkl Stanislav Rýznar, licenční manažer FAČR.

Právě na konci května bude dohraná i druhá liga.