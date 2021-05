Fotbal se asi měnit nechce, říká trenér Pulpit. Čeká ho první sestup v kariéře

Jasno o něm je dávno. Už na konci dubna Blansko oznámilo, že se do příštího ročníku 2. ligy nepřihlásí. Následně spadlo na sestupovou pozici i v tabulce.

Pulpit tuhle prapodivnou sezonu dokončí mimo lavičku – ve čtvrtek od disciplinárky za porušení covidového protokolu vyfasoval pokutu 10 tisíc korun a dvouměsíční zákaz výkonu činnosti. Zvažuje odvolání.

Končíte hodně otrávený?

Těžká otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Dokud dění v klubu ovlivňoval sportovní ředitel Merta, cítil jsem se opravdu jako profesionální trenér. Po jeho odchodu a následně po prohlášení, že se Blansko vzdá druhé ligy, se tady ale něco zlomilo a už se o profesionálním prostředí nedá mluvit.

11 bodů (z 21 možných) uhrálo Blansko pod Pulpitem po jeho příchodu na začátku jara.

Co je jinak?

Vedení klubu se mnou komunikuje pouze prostřednictvím SMS a mailů, což jsem nikde jinde ještě nezažil. Cítil jsem, že jsme takový klub v klubu.

Vy a mužstvo?

Snažil jsem se hráče burcovat, ať ke všemu přistupují na sto procent, ale v klubu jsem necítil jednotnost. Nebylo snadné po hráčích požadovat, ať soutěž dohrajeme se ctí profesionála.

Podařilo se to?

Podívejte se, co s námi udělalo fotbalové zákulisí. Viditelných a jednoznačných chyb při řízení našich utkání bylo tolik, že nás připravily o pět bodů. Jak pak máte mužstvo burcovat k profesionálnímu chování, když vám prostředí druhé nejvyšší soutěže není schopné to samé ze strany delegátů a rozhodčích zajistit? Kdybychom ty body měli, tak jsme na hřišti uhráli sportovní záchranu.

Není to jedno, když Blansko vlastním rozhodnutím v soutěži nepokračuje?

Není! Hrálo by to roli pro fanoušky, u nichž jsem poznal, jak fotbalem žijí. V poměrně velkém počtu sledovali utkání zpoza plotu, když nemohli na tribunu, klubu jsou oddaní. Pořád doufám, i když o tom už začínám mít pochybnosti, že fotbal děláme pro lidi. Pro ně jsme chtěli mít co nejvyšší bodový zisk. Bohužel museli sledovat, co se proti nám dělo v zápasech s Chrudimí a s Vyšehradem, a to ještě neměli možnost vidět naše zápasy venku. Konkrétně mám na mysli Hradec Králové a Ústí nad Labem.

Komu chaos v Blansku, jehož vrcholem byl administrativní sestup, vyčítáte?

Největší problém byl, že se tři zainteresované osoby (Oldřich Merta, starosta Jiří Crha a předseda klubu Zdeněk Veselý – pozn. red.) nebyly schopny sejít a vyříkat si, co proti sobě mají a jak by mohly spolupracovat. Přestože pan Merta schůzku nabídl. Kdyby nebyl covid, mělo by Blansko jisté vysoké návštěvy, a jsem si jist, že do takových měst fotbal a profesionální fotbal celkově patří.

Přirostlo vám k srdci?

Našel jsem zde hodně zanícených fanoušků, kteří mužstvu a mně vyjadřovali podporu, potkal jsem lidi jako doktora Krejstu, doktorku Tvarůžkovou nebo pana Chládka a oblíbil jsem si město a jeho okolí. Pro Blansko je chyba, že nedošlo k dohodě mezi zainteresovanými lidmi, aby se zde druholigový fotbal hrál dál.

Zopakoval byste i dnes svoje tvrzení, že má potenciál nalákat dobré hráče?

Pokud by tady klub fungoval na profesionálních principech, tak si myslím, že sem hráče dostanete. Jejich rodiny zde mohou do krásné přírody a je to vlakem 20 minut do Brna. Blansko je zajímavá destinace. Chtělo by to ale také to, aby zde hráči bydleli.

Proč?

Pak si k destinaci najdou větší vztah. Není jim jedno, jak mužstvo dopadne a co se s ním stane. V týdnu se mají potkávat s fanoušky ve městě, v případě vítězství se podělit o radost a v případě porážky nebo špatného výkonu si vyslechnout kritiku. Tak vzniká vztah mezi fanouškem a hráčem, což je základ.

Otevřela vám jarní anabáze oči i vzhledem k českému fotbalu jako takovému?

Myslel jsem si, že se chce naše fotbalové prostředí změnit, ale asi ne. To mě zklamalo. Věřím, že fanoušek přijde na fotbal jen tehdy, kdy přijde do arény, v níž si to dva soupeři rozdají kdo s koho a ten lepší vyhraje. Pokud ale prohrajeme vymyšlenou penaltou jako v Hradci Králové, to samé se stane v Ústí a přijde utkání s Chrudimí, které sice naši hráči zvládli, ale bylo jednostranně řízené. Nemluvě o jednom z rozhodujících utkání Blanska proti Jihlavě, v němž figurovali dva rozhodčí z Jihlavy. Tak o čem to svědčí? České prostředí se asi přiblížit vyspělým zemím moc nechce.

Prý jste kvůli tomu kontaktoval i zástupce Fotbalové asociace.

Volal jsem moravskému místopředsedovi panu Zlámalovi, že by bylo záhodno moravské oddíly trochu bránit. Asi to byl jediný člověk, který se nám snažil nějakým způsobem pomoct.

Zapadá vám do tohoto rámce zákulisní snaha změnit sestupový klíč v první lize, aby spadla jen Opava a zůstalo 18 účastníků nejvyšší soutěže?

To už by byl výsměch. Pokud jsou nějaké regule, které si profesionální soutěž nastaví, měla by je dodržet až do konce. Navíc si troufám tvrdit, že kvalita na 18 týmů zde opravdu není. Tak široká liga je absolutní nesmysl. (Ligová fotbalová asociace v týdnu spekulace utnula prohlášením, že z ligy sestoupí tři celky, jak bylo dané – pozn. red.)

4 body (z 18 možných) má na kontě Blansko od oznámení, že ve 2. lize po sezoně končí.

Nepřešla vás chuť zůstat ve fotbale?

To, co jsem si prožil na jaře, bych nepřál ani největšímu nepříteli. Dost dlouhý by byl výčet věcí, o které jsem se musel starat, aby to v klubu aspoň na určité úrovni fungovalo. Ale fotbal je můj život, miluju ho.

Kdyby ne, těžko byste v Blansku jezdil po hřišti se sekačkou, abyste nachystal plac na trénink.

Jsem člověk s úctou ke klubu, pro který pracuje. Tehdy nebylo dobré počasí, bylo mi líto rozdupat trávník, tak jsem chtěl využít jinou tréninkovou plochu. Žádal jsem zainteresované lidi, aby mi ji posekali, ale vycítil jsem, že do toho chuť nemají. Domluvil jsem se s třetím brankářem Petrem Nešetřilem, že mi půjčí ze své zahrady sekačku, hřiště jsem posekal a pár tréninkových jednotek jsme na něm absolvovali. Zčásti jsme tak ušetřili trávník, který pak byl míň zničený. I proto říkám, že Blansko nebylo na druhou ligu vůbec připraveno. Nevědělo, do čeho jde.

Litujete téhle anabáze?

Bohužel jsem nevstoupil do správné řeky. Na druhou stranu jsem poznal zajímavé lidi v čele s panem Mertou, s nímž jsem se osobně víc poznal. Pan Merta mě před lety oslovil, když byl ještě ve Zbrojovce, abych pomohl Brno zachránit, tehdy si ale Zbrojovka vybrala trenéra Pivarníka. Nakonec s ním sestoupila. Kdyby pan Merta z Blanska neodešel, zachránilo by se.

Zbrojovka sestupuje i letos. Co tomu říkáte?

Problémů je tam strašně moc. Počínaje složením kádru, který nemá hlavu ani patu. Někteří hráči by neměli místo ani v kádru Blanska, což je dost na pováženou. Ke Zbrojovce jako takové mám respekt, je to klub z velkého města s ohromnou fanouškovskou obcí. Kdyby se pohybovala v lepším středu tabulky, desetitisícové návštěvy by nebyly výjimkou.

Proč alespoň ve středu tabulky není?

Fotbal ve Zbrojovce dělají lidé, kteří ho dělat neumí. Jednoduše se podívejte na to, kolikátý sestup to letos za posledních deset let je. Třetí? Pokud má takový velkoklub za sebou tři sestupy a ani jeden postup zpět sportovní cestou, mluví to za vše. A to byl baštou českého fotbalu, pro který dokázal vychovat skvělé hráče. Pokud se ve Zbrojovce nebude pracovat profesionálně, tak se nikam neposune.

Kam se teď posunete vy?

To bych taky rád věděl. Určitě chci trénovat a doufám, že moje další štace neskončí tak jako tato poslední. Ale co naděláte? Jsou věci, které neovlivníte. Mně na jaře zákulisí jasně řeklo, že po prohlášení předsedy FK Blansko, že klub nepřihlásí do 2. ligy, bylo o osudu Blanska rozhodnuto.