I fotbálek čtyři na čtyři je oživení. Hradec vyhlíží restart sezony

„Pro nás je to důležitá informace, nejen pro hráče a realizační tým, ale pro celou organizaci,“ komentoval kouč druholigového mužstva informaci, že by se na konci května mohl letošní ročník soutěže začít dohrávat.

Váš klub se jednoznačně hlásí k tomu, že pokud to bude možné, tak by se měl letošní ročník soutěže dohrát. Jak berete informaci, že se tak pravděpodobně stane?

Jako jednoznačně pozitivní. Na druhé straně je ale nutné stále mít na paměti, že se situace neustále vyvíjí a může všechno skončit jinak. Podívejte se na Francii, kde byla fotbalová sezona ukončena, musíme mít na paměti, že hygienici nejsou ještě stoprocentně přesvědčeni o tom, že je dobré sezonu dohrát. Tohle všechno se teprve ukáže.

Co samotný začátek?

Právě tohle je trochu otázka, informace se liší. Nejprve to byl konec května, teď se dokonce objevily informace, že by to mohlo být už v jeho polovině, uvidíme, pracujeme s tím, že se začne 24. května.

Jaké máte vlastně informace, jestli tomu tak bude?

Se svazem pravidelně komunikujeme, cítíme z toho snahu udělat všechno pro to, aby se v rámci možností mohla sezona dohrát.

Zatím vše opravdu směřuje k tomu, že se hrát začne. Dokonce i tréninky už mohou být přece jen fotbalovější, co vlastně děláte?

Kluci už si mohou zahrát malý fotbálek čtyři na čtyři, tohle je velké oživení. Branky, šance zařvat si gól, to hodně chybělo. Navíc už pomalu můžeme začít dělat taktické věci. Pro všechny to bude velký přínos.

Bude to stačit k tomu, abyste se dokázali připravit na opravdový zápas?

Tohle samozřejmě závisí na tom, kdy se začne a kdy se uvolní současná omezení pro trénink. Zahrát si deset na deset jako v zápase zatím nejde, a než se začne, tak by to přece jen pár dní chtělo.

Názory na to, kolik bude potřeba času, aby se hráči mohli dostatečně připravit i po herní stránce na mistrovské zápasy, se liší. Co tomu říkáte vy?

Že nějaký čas potřeba je, ale na druhé straně je také pravda, že ať to dopadne jakkoli, bude to pro všechny stejné. A pak je tu i to, že fotbalista přece za pár týdnů všechno úplně neztratí. Podívejte se na začátek devadesátých let minulého století, kdy tehdejší Jugoslávie nemohla kvůli válce jet na mistrovství Evropy a místo bylo nabídnuto Dánsku. Hráči tehdy už byli po skončení sezony většinou u moře na dovolené, tým se narychlo sjel a s minimálním tréninkem před šampionátem došel až do finále.

Pokud bude sezona pokračovat, tak vás čeká nezvyklý záběr v podobě několika týdnů, kdy se bude hrát dvakrát v týdnu. Budete na to připraveni?

Pracujeme s tím a budeme. Máme výhodu v tom, že během pauzy se až na Firbachera, který je po operaci menisku, dali všichni hráči dohromady a máme kompletní kádr. Navíc béčko v této sezoně hrát už nebude, takže zvažujeme, že dva tři hráče z něj zapojíme, aby byli připraveni hrát. Není samozřejmě jisté, že si zahrají, ale i tak to pro ně podle mě bude dobrá zkušenost.

Zdenko Frťala (vlevo) společně se svým asistentem Ondřejem Prášilem sledují přípravu fotbalistů Hradce Králové.

Prý by se to netýkalo jen mladých, ale připravujete se i na to, že kdyby bylo potřeba, tak by do sestavy mohl naskočit hrající asistent trenéra rezervy Marek Plašil. Je to pravda?

Stát se to může. Marek nám pomáhá s tréninkem od chvíle, kdy se mohlo začít trénovat ve skupinách, a myslím si, že připravený bude dobře i na hraní. A jeho univerzálnost a zkušenosti se opravdu mohou hodit, takže uvidíme.

Zmiňoval jste důležitost herní praxe potřebné předtím, než se začnou hrát soutěžní zápasy. Co případné přípravné?

I to je ve hře, takové myšlenky opravdu máme. Jsme ve spojení s řadou klubů i z první ligy, něco takového opravdu možné je.