Hradecký ředitel Sabou: Chtějme hrát, ne hledat důvody, proč to nejde

Argumenty, které mohou přinést v nezvyklé situaci komplikace, bere na vědomí. A přiznává, že se jich může v případě dohrávání přerušené fotbalové sezony pár vyskytnout. Přesto Jiří Sabou dlouhodobě nepochybuje o tom, že je v zájmu fotbalu na úterním grémiu schválit vše potřebné k tomu, aby se začalo hrát.



„Chci věřit, že budeme opravdu hledat způsoby, jak sezonu dohrát lze, a ne důvody, proč ji nedohrávat. To by bylo alibistické, proti fotbalu,“ říká hradecký ředitel před zítřejším sezením, které musí hlavně schválit prodloužení stávající sezony až do července, protože jinak by se dohrát nestihla, „vláda nám řekne, že hrát můžeme, a my řekneme, že nebudeme?“

Co má Hradec sehrát Varnsdorf (venku/původně 15. 3.)

Třinec (doma/22. 3.)

Chrudim (venku/4. 4.)

Jihlava (venku/10. 4.)

Viktoria Žižkov (doma/15. 4.)

Vyšehrad (venku/18. 4.)

Zbrojovka Brno (doma/24. 4.)

Pardubice (venku/29. 4.)

Vlašim (doma/3. 5.)

Prostějov (venku/9. 5.)

Ústí nad Labem (doma/12. 5.)

Vítkovice (venku/16. 5.)

Sokolov (doma/23. 5. ) Poté případná baráž o postup

Takže z vašeho pohledu jednoznačné ano?

Říkáme to od chvíle, kdy se ukázalo, že by se sezona dohrát mohla.

První argument proti: bude se hrát bez diváků, pro které se hraje. Co vy na to?

Že to je samozřejmě nepříjemné, pro diváky se fotbal hraje. Jenomže jsme ve výjimečné situaci, která vyžaduje výjimečná řešení. Diváci nepřijdou do hledišť, ale fotbal určitě sledovat budou, což je pro nás a pro fotbal důležité. Navíc nikdo neví, zda se bude moci s diváky hrát příští sezona. A pokud ne, tak zase nebudeme hrát? Beru to tak, že koronavirus je tady a že se musíme naučit s ním žít.

Další argument proti hovoří o zatížení hráčů, několik týdnů se bude hrát dvakrát v týdnu, což třeba právě ve druhé lize bude pro hráče nezvyklé.

To je sice pravda, ale jde o hráče, kteří trénují proto, aby hráli. Navíc to nebude trvat rok, ale jen zhruba osm týdnů. Bude to pro všechny stejné, navíc se dají využít hráči z rezervních a mládežnických týmů, jejichž soutěže už letos nebudou.

Co tréninkový výpadek, který trval několik týdnů, během kterých se hráči nemohli připravovat společně?

Ten samozřejmě je, ale na druhé straně už se v rámci toho, co je možné, trénuje a ještě nějakých pár dnů, než by se začalo hrát, trénovat může. A pravděpodobně už také kompletně, což bude dalším přínosem. Na hráčích je vidět, jak jsou natěšení. Fotbal trénují proto, aby si o víkendu mohli zahrát zápas.

O tom, zda se hrát bude, rozhodne zítřejší grémium. Máte informace o tom, jak se kluby zachovají a jestli schválí vše potřebné, aby se hrát začalo?

Nějaké informace jsou, i když samozřejmě definitivně jasno bude až po hlasování. Zatím to podle našich informací vypadá spíše pro to, že se hrát začne, že většina klubů první i druhé ligy bude pro.