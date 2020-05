Sezonu jsme dohrát chtěli, jsme rádi, oddechl si hradecký Sabou

Stane se tak v úterý 26. května, kdy se Hradec vypraví do Varnsdorfu. Půjde o jeho druhý duel jarní části sezony, ten první stihli odehrát na začátku března a v domácím prostředí v něm remizovali s Líšní.

„Sezonu jsme dohrát chtěli, takže jsem pochopitelně rád, že to tak dopadlo,“ uvedl po úterním jednání ligových klubů Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.

O všem definitivně rozhodly kluby první a druhé ligy na zasedání grémia Ligové fotbalové asociace. Ze šestnácti zástupců klubů nejvyšší soutěže se pro restart sezony a jeho dokončení v červenci vyslovilo třináct klubů, proti návrhu nebyl nikdo.

Zástupci tří klubů - Karviná, Opava a Zlín - se zdrželi hlasování. Hlasování klubů druhé nejvyšší soutěže bylo ještě víc jednoznačné, s prodloužením sezony po měsíci červnu souhlasilo patnáct klubů, jediný klub Sokolov se vyjádřil proti.

„Bylo vidět, že nejsme sami, kdo chce sezonu dohrát, hlasování bylo v první i ve druhé lize dost jednoznačné,“ sdělil Sabou, „celé grémium bylo konstruktivní, je vidět, že všem zúčastněním jde o fotbal.“

Ve druhé lize zbývá po jejím přerušení dohrát 13 kol, hrát by se mělo dvakrát v týdnu, a to sice v úterý a v sobotu. Do přesných termínů zápasů ale mohou promluvit televizní přenosy. Pokud se tak v úvodu znovu rozjeté sezony ale nestane, představí se Hradec poprvé doma v sobotu 30. května, kdy je na programu utkání s Třincem.