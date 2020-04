Sabou: Naděje na dohrání soutěže je, ale jsem ještě opatrný

Hradecký klub by tuto variantu uvítal. „Jsem celoživotní optimista a toto dává naději, že by se sezona mohla dohrát. Byl bych za to rád, ale jsem v tuto chvíli ještě opatrný, všechno bude záležet na tom, jak se epidemie bude vyvíjet dál,“ řekl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.



Hradečtí se do jakési modifikace společného tréninku pustili už před Velikonocemi, jako jedni z prvních.

„Tým jsme rozdělili, tréninky probíhají od rána do odpoledne a na hřišti se pohybují vždy jen tři dvojice hráčů. Cvičení jsou uzpůsobena tak, aby vůbec nepřišli do kontaktu a byli od sebe vždy aspoň dva metry. Kluci byli natěšení, pookřáli, bylo vidět, že jim míč chybí,“ uvedl sportovní ředitel s tím, že tento postup konzultovali i s Krajskou hygienickou stanicí.

Úterní rozhodnutí vlády umožnit profesionálním klubům trénink v malých skupinách ho potěšilo: „Je to pozitivní zpráva, konkrétní ze strany vlády pro nás. Dává nám možnost vrátit se byť ke stále omezenému tréninku. Teď ještě čekáme na nějaký písemný manuál a podle toho se zařídíme dál.