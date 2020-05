Hradecký manažer Jukl: Komplikace? Největší by byla, kdyby se nehrálo

Připouští, že oproti normálnímu stavu bude zajištění zápasů, z nichž by hradecké druholigové mužstvo mělo první sehrát už za týden v úterý, komplikovanější.



„Nevidím ale opatření, které by se splnit nedalo,“ říká, „i když současný stav samozřejmě komplikace přináší a přinese, tak největší komplikací by pro fotbal bylo, kdyby se hrát nezačalo.“

Přesto těch podmínek, které budete muset splnit jako tým a případně poté jako pořadatel zápasu, bude dost.

Bude a manuál, který k tomu máme, je dost obsáhlý. Jenomže to je okamžitý stav a je předpoklad, že se opatření budou i nadále rozvolňovat. Už příští týden by na jedné akci mohlo být až 500 lidí, úvaha je i taková, že od 6. června by to mohla být tisícovka. Parametry se budou neustále měnit, ale splnit se dají i ty současné.

Fotbal bude jedním z prvních sportů, který se k pravidelné soutěži vrátí a dokonce se pokusí dohrát rozehranou sezonu. Jak to vnímáte?

Jako plus pro něj. Ligová asociace od počátku možnosti, že se začne hrát, komunikuje s ministerstvem zdravotnictví, výsledkem je i onen zmíněný manuál, který to umožňuje, a tím i také šance hrát. V tomhle vidím pro fotbal velké plus, ukazuje cestu.

Může ale nastat situace, která nedovolí sezonu i přesto dohrát. Komplikace třeba ve chvíli, kdy by se v jednotlivých týmech objevili nakažení či nemocí hráči a trenéři. Připouštíte si něco takového?

Stát se to pochopitelně může, a kdyby mělo jít o zdraví, tak to je přednější. To by ale byla vyšší moc, kterou zase tak neovlivníme, a jít do toho s tím, že nastane katastrofický scénář, to podle mě nemá cenu.

Co třeba případné komplikace z toho, že by někomu vyhovovalo, kdyby se sezona nedohrála?

Já doufám, že nikdo z těch, koho se to týká, takhle neuvažuje. Primárně by pro nás mělo být hlavní snahou dohrát za splnění podmínek, které to umožní. Jde i o fotbal jako takový, který se dostává do situace, že by mohl současnou situaci zvládnout s menšími ztrátami, než to ještě před několika týdny vypadalo.

Před úterním zasedáním někteří argumentovali, že možnost rozhodnout se pro dohrání sezony s sebou rizika nese, hlasování ale vypadalo vcelku jednoznačně. Jaký jste z toho měl dojem?

Přiznám se, že jsem očekával vzrušenější debatu, protože chápu, že to je výjimečná situace. Ale až na výjimky, které poukazovaly třeba na to, že chyběla dostatečná komunikace Ligové fotbalové asociace s kluby, převládala snaha udělat vše pro to, aby se hrát začalo.

Co jste říkal vy komunikaci asociace s kluby?

Že to nebylo jednoduché. Vydávat nějaká prohlášení či přijímat závěry v každý den se měnící situaci je velmi komplikované, co přijmete jeden den, nemusí už druhý odpovídat podmínkám. Takže já jsem v tom problém neviděl.

S velkou pravděpodobností se začne hrát bez diváků, i když počty lidí, kteří mohou být v jednu chvíli na jednom místě, což se týká i fotbalových zápasů, se neustále zvyšují. Co vy na to?

Že to budeme teprve řešit a že se budeme bavit o tom, jak s tím naložit. Umím si představit, že by diváci za splnění předepsaných podmínek na zápasy mohli začít v nějakém časovém horizontu chodit.

Jak byste to chtěli řešit, kdyby se na všechny zájemce, třeba i z řad držitelů permanentních vstupenek, nedostalo?

Myslíme si, že by to šlo splnit. Pochopitelně je prvořadé brát v úvahu počet lidí, kteří se starají o technické zabezpečení zápasu. Pak by přišli na řadu sponzoři a VIP hosté, hned za nimi právě držitelé permanentních vstupenek.

Co kdyby se na všechny nemohlo dostat?

Myslím si, že nyní by se mohlo. My jsme prodávali v této sezoně zvlášť permanentní vstupenky na podzimní část a zvlášť na jarní, kdy ale jejich prodej už ovlivnila situace s koronavirem, takže se jich prodalo méně než obvykle. Tohle je ale zatím ještě jen v rovině úvah, uvidí se, jak to se současnými opatřeními bude.

Co hráčská stránka? Termínová listina bude nahuštěná, hrát se bude delší čas dvakrát v týdnu, do toho mohou zasáhnout případné karantény, navíc po krátké přípravě. Někteří hovoří o tom, že soutěž bude neregulérní. Co si o tom myslíte?

Neregulérní by byla v případě, že by podmínky nebyly pro všechny stejné. Tak to ale nebude, byť to bude náročné, tak pro všechny stejné.

Zvládnou to hráči? Přece jen ve druhé lize není zvykem hrát pravidelně dvakrát v týdnu.

Konečně se budou moci ukázat, že to zvládnou, že i v Česku se dá hrát, podobně jako v řadě jiných zemí, takhle. Na druhou stranu ale musím říct, že to na hráče nápor bude. Z vlastní zkušenosti vím, že to dá zabrat. Vzpomínám na sezonu, kdy jsme s Hradcem hráli ligu, pohár evropský i domácí a za pár týdnů jsem toho měl dost. A sedm týdnů je opravdu dost dlouhá doba.

Pomoct by v tom mohla i možnost vyměnit v průběhu zápasu pět hráčů místo tří. Jak se k této možnosti stavíte?

Schválili jsme ji nejen pro zbytek této sezony, ale i pro podzimní část následující a já si myslím, že je to správné. Hrozba únavy a z ní vyplývající větší možnost zranění tu je, zátěž se bude moci rozložit na více hráčů. Navíc se tím ani nijak nenaruší plynulost zápasů, protože sice bude možnost vystřídat pět hráčů, ale jen ve třech přerušeních hry.