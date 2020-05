Hradečtí fotbalisté si konečně zahráli zápas. S Líšní remizovali

Výsledek tentokrát asi nebude, na rozdíl od většiny zápasů v tomto období v běžném roce, tím zdaleka nejdůležitějším. Možná tak pro statistiky.



Přesto ho na začátku zmiňme, protože ani třetí vzájemný duel obou mužstev v letošní, tolik výjimečné sezoně, nepoznal vítěze. Po letní remíze 3:3 v Líšni v počátku druholigového ročníku skončil nerozhodně i březnový zápas v Hradci, rovněž druholigový.

Stejným výsledkem na něj obě mužstva navázala v utkání, na které se sjela ve Svitavách a které pro obě byla prvním po již zmíněném březnovém. Samozřejmě bez diváků a při dodržování přísných hygienických podmínek, které jsou v současnosti vyhlášené.

„Utkání je utkání. Na něco se sice po té dlouhé pauze připravujete, ale pak se ukáže, že trénink není zápas,“ poznamenal k utkání Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Frťaly.

Hradec se do zápasu pustil po zhruba měsíčním tréninku, který ale teprve od pondělí nemusel probíhat ve skupinách, podobně na tom byla všechna profesionální mužstva v Česku.

Už první společné tréninky při nichž se mohlo začít zároveň hrát, přinesly drobné problémy, které se odrazily na sestavě hradeckého mužstva. Do zápasu totiž nezasáhla hned čtveřice hráčů kádru.

U útočníka Firbachera to bylo pochopitelné, protože nedávno podstoupil operační zákrok. V posledních dnech pak ke zdravotní újmě přišli Leibl, Prekop a Urma. „Přece jen je znát, že tréninky začaly být herní, a tedy i kontaktní, takže k určitým zraněním došlo,“ poznamenal Prášil s tím, že jen u Leiblova poraněného kotníku jde o výraznější problém, „u Prekopa a Urmy jde o lehká zranění, ale nechtěli jsme riskovat, že se případně zhorší.“

O rozdílnosti tréninku a zápasu se Hradečtí přesvědčili hned na začátku zápasu, už ve 4. minutě totiž inkasovali gól. „Úvod jsme nezachytili, ale v průběhu dalších minut jsme se do toho dostali a nakonec v něm z naší strany byly herně věci lepší i horší,“ komentoval hradecký asistent výkon mužstva.

Přes výše zmíněné absence se na hřišti v hradeckém dresu objevily prakticky dvě jedenáctky hráčů, celé utkání odehrál pouze záložník Zbrožek. První větší várka střídání proběhla o přestávce, druhá zhruba po hodině hry.

Herně se zdálo, že hráči, kteří do utkání nastoupili v jeho průběhu, výkon Hradce oživili. Nakonec se to projevilo i na výsledku, dvanáct minut před koncem totiž Frýdek po pěkné individuální akci vstřelil gól a srovnal na konečných 1:1. „Individuální výkony bych teď nechtěl hodnotit, utkání něco ukázalo, my si to zhodnotíme,“ uvedl asistent Prášil.

Duel s Líšní byl prvním ze dvou přípravných předtím, než se Hradečtí za týden v úterý znovu pustí do druholigových bojů. Druhou a poslední možnost získat herní praxi před výjezdem do Varnsdorfu budou Hradečtí mít ve středu, kdy se utkají s divizním Náchodem. Víc nic.

„Jsou to sice jen dvě utkání, ale jak jsme mluvili o tom, že trénink je něco jiného než zápas, tak stejně tak je rozdíl mezi přípravným zápasem a mistrovským. Teprve ty nám ukážou, jak na tom jsme, a bude hodně záležet na hráčích, jak se na ně připraví,“ poznamenal hradeckých asistent.