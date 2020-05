Druhá liga hlásí návrat. Bude to ošidné, tuší v Hradci Králové

Připravovat jednoho dva hráče po půlroční zápasové pauze na ligové utkání?

Restart druhé ligy V soutěži zbývá sehrát 13 kol a následná baráž druhého a třetího o postup do 1. ligy.

Hradec v úvodním kole po koronavirové pauze nastoupí v úterý na hřišti Varnsdorfu, zápas 18. kola tam začne v 17 hodin (online zde).

V podzimním vzájemném zápase Hradec svého soupeře porazil 8:0, když tři góly vstřelil Djurdjevič, po jedné přidali Martinec, Prekop, Zbrožek, Vlkanova a Procházka.

Před tímto zápasem patří Hradci v tabulce 2. ligy páté místo (31 bodů), Varnsdorf je třináctý (15 bodů).

Hradec ve dvou přípravných zápasech před restartem soutěže remizoval 1:1 s druholigovou Líšní (gól Frýdek) a 4:2 porazil divizní Náchod (góly Rada z pok. kopu, Vlkanova, Šípek, Djurdjevič).





Vcelku běžná věc.

Připravovat ale celý tým tak, jak se to v této sezoně stalo těm druholigovým? Mimořádná situace, na které nic nemění ani to, že si týmy na začátku března jeden ligový zápas zahrály.

„Bude to ošidné,“ netají před úterním podvečerním zápasem ve Varnsdorfu, který odstartuje na několik týdnů naplánovaný druholigový šturm, hradecký asistent Ondřej Prášil.

Na něco takového se asi nedalo dopředu připravit, s tím nemohl nikdo počítat.

Souhlasím, bude to pro všechny složitější. Absolvovali jsme to v zimě, pak hráli s Líšní a poté přišla osmdesátidenní přestávka. Hráli jsme sice dva přáteláky, v nich ale hráči dost rotovali, vše ukáže až liga.

Pro vás to bude ve Varnsdorfu. Ten je sice v tabulce dole, na podzim jste mu doma nastříleli osm gólů, ale na to, že to bude něco lehkého, se asi moc spoléhat nedá.

Nedá. Na podzim nás těch osm gólů příjemně překvapilo, ale to se asi opakovat nebude. S Varnsdorfem máme v poslední době vcelku vyrovnanou bilanci a ukázal to i náš vzájemný zápas v zimním turnaji, kdy jsme remizovali 1:1. Navíc ve Varnsdorfu je tak trochu specifické prostředí.

Na to jsem se chtěl také zeptat. Je hodně zvláštní?

Zažil jsem to už jako hráč. Specifický kraj ve výběžku, svérázní lidé, kteří vždycky pro svůj tým dokázali vytvořit příjemnou atmosféru, v níž to má soupeř těžké. Diváky máte za zády a ti vám nic nedarují. Teď to sice bude bez nich, ale i tak to prostředí je trochu odlišné než na většině druholigových stadionů.

Pouze tři stovky lidí a pět střídání Mimořádných opatření, která se budou muset dodržet, bude samozřejmě víc. Pro zápas samotný ale budou asi nejpodstatnější dvě. Restart druhé ligy totiž přináší i toto: na utkání může být, alespoň prozatím, přítomno jen 300 osob, přítomnost diváků je zakázána. „Naučili jsme se s tím žít, teď půjde jen o to, aby na zápase byli kompetentní lidi, kteří budou hlídat dodržování opatření. My je budeme respektovat. Soustředíme se vysloveně jen na výkon,“ uvedl hlavní trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala. A druhá výjimečnost? Trenéři mohou využít dočasnou novinku v pravidlech a vystřídat pět hráčů místo tří. Budou na to ale v zápase mít jen tři okna.

Že to bude bez diváků, bude v lize novinkou i pro hráče. Jak se na tohle připravit?

Pochopitelně to každý vnímá, sledujeme třeba, jak se to rozjelo v Německu. Je to trochu něco jiného, byť se to jen těžko srovnává. Každý fotbalista zná, že víkend, kdy je mistrák a přijdou lidi, je něco výjimečného, člověk se chce ukázat. Teď to bude mít spíš blíž k přípravným zápasům, ale na tohle se hráči musejí nastavit, to bude pro všechny stejné.

Hráli jste dvě přípravná utkání, v nichž jste mimo jiné v důsledku zranění dvou útočníků poslali do útoku stopera Martince. Už víte, jak tohle ve Varnsdorfu vyřešíte?

Víme, ale zatím si to necháme pro sebe.

Dá se alespoň říct, v jakém zdravotním stavu absentující útočníci jsou?

U Filipa Firbachera je to jasné, je po operaci kolene a sezona pro něj skončila.

A Erich Prekop, na jehož návrat asi hodně spoléháte, ale který nenastoupil ani do jednoho ze dvou přípravných zápasů?

Před dvěma dny se připojil k týmu. Máme připraveno několik variant.