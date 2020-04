Operace znamená konec? Kdepak, Kateřiňáka vrátila na hřiště

„Teď by nastávala situace, kdy bych se mohl vracet i do zápasů, ale asi jen po pár minutách,“ říká fotbalista, jenž na podzim balancoval na hraně, která ostře rozdělovala možnost pokračovat v profesionální kariéře s nepříjemnou možností se v mladém věku s touto vidinou rozloučit.

Jen pro připomenutí: Kateřiňák musel kariéru přerušit po prvním zápase současné sezony, po kterém se ukázalo, že jeho zranění zad je vážné natolik, že ohrožovalo jeho další profesionální kariéru.

Následující týdny pro něj nebyly vůbec jednoduché, bylo mu totiž řečeno, že případná operace ho sice vrátí do běžného života bez omezení, ale vrcholový fotbal by na jeho záda byl moc. Zvolil tedy cestu cvičení a rehabilitace, která dávala naději. Po čase ale našel lékaře, který jeho záda odoperoval, tím ho zbavil obtíží a posunul zpět k fotbalu.

Část trénujících fotbalistů má za sebou testy. Negativní Opatrnosti není zvlášť v této době nikdy dost. I proto asi přistoupilo vedení hradeckého fotbalového klubu poté, co druholigový tým mohl v pondělí začít s tréninkem v osmičlenných skupinách, k testům hráčů. První sadu rychlotestů na covid-19 si Hradečtí vyzkoušeli ve středu ráno. Všechny výsledky byly negativní. „Dostali jsme švýcarské rychlotesty, zatím jsme je vyzkoušeli, ale počítáme s tím, že před zahájením společné přípravy otestujeme všechny hráče,“ uvedl generální manažer klubu Richard Jukl, „předpokládám, že pokud se začne hrát, budou stejně muset být testováni před zápasy všichni.“ Klub počítá s tím, že před zahájením plnohodnotných tréninků otestuje plošně celé mužstvo. „Kdyby se u někoho přítomnost protilátek prokázala, museli bychom test poslat na hygienu a řešit karanténu,“ poznamenal týmový lékař Stanislav Šopák.

Právě v této době měla tato nová cesta vrcholit šancí znovu si po tři čtvrtě roce zahrát zápas. Místo toho ale musí čtyřiadvacetiletý záložník s prvoligovými zkušenostmi podstupovat vlastně druhou, už ne zimní, ale výjimečně jakousi jarní přípravu.

Tu zimní jste ještě nemohl absolvovat při zápasovém zatížení, platí ve vašem případě, že všechno špatné je alespoň k něčemu dobré?

Asi úplně ne, raději bych hrál, ale je to pro mě, na rozdíl od spoluhráčů, takové schůdné řešení. I když už toho i já mám trochu plné zuby, tak to pro mě je malinko prospěšné.

A je ten návrat, který se v jednu chvíli zdál téměř v nedohlednu, blízko?

Už se opravdu cítím dobře, ale zápasová vytíženost by stále byla o něčem jiném. A i kdyby se teď hrálo, asi bych nechtěl úplně spěchat, ale postupně po pár minutách, než abych to hned odpálil hned od začátku. Otázkou je, jestli se letos začne a budu mít šanci hrát.

Na druhé straně tato situace bude pro vás mít nevýhodu, že nebudete mít šanci se do zápasového zatížení dostávat i s využitím béčka, kterému sezona skončila.

To je bohužel pravda. To by asi pro mě bylo prospěšné a pomohlo by mi to, bohužel tohle padlo, takže se musím snažit, abych to mohl nabrat v prvním týmu.

Neříkáte si, že jste v případě, kdybyste šel na operaci dřív, mohl být zpátky dřív?

S odstupem času to vidím tak, že během té doby, kdy jsem hrát nemohl, se odehrála spousta věcí, teď už to ale beru s nadhledem a už tam není naštvanost nebo hořkost z toho, že mi někteří řekli, že operace bude špatně, i když se nakonec ukázal opak. S odstupem času ale vidím, že bych stejně asi nejdřív podstoupil cvičení tak, jak to proběhlo, protože bych se asi operace hned bál. Takhle to proběhlo a vnímám to jako koloběh života.

Byly to těžké chvíle, kdy se rozhodovalo, zda si ještě fotbal na takové úrovni zahrajete?

Tehdy to asi opravdu bylo nejčernější. Když se člověk dozvěděl, že je to problém, ale operace že by znamenala konec.

Nestalo se tak.

Naštěstí jsem našel lékaře v Liberci a v Brně, kteří se shodli na tom, že operace je to nejlepší, co mě může v dané chvíli potkat. Rozhodl jsem se pro Liberec, operace velmi záhy proběhla a pak už to bylo jenom veselejší.