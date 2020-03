Být šelmou, která bude lovit, přeje si hradecký kouč Frťala

Skoro se chce říct, že si Hradečtí na jaro připravili téměř ideální pozici útočit ze závětří. „Chceme být šelmou, která bude lovit,“ říká s nadsázkou kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala, jenž do zítřejšího úvodního zápasu jara s Líšní povede po podzimu pátý tým tabulky.

Asi takovou, jakou jste byli v posledním podzimním zápase, ve kterém jste po výborném výkonu vyhráli v Praze na Dukle a poté se vrátili mezi uchazeče o baráž?

Jsem rád, že jsme se tam minimálně barážovým místům přiblížili. Teď se nechceme vzdát.

Je taková pozice výhodná třeba i vůči soupeřům?

My si jsme vědomi toho, že každý proti nám bude motivovaný minimálně nás potrápit. O tom se také bavíme, čím víc, tím důrazněji. Nechci létat v nereálných představách, ale nezříkáme se toho, že jsme jedním z adeptů na baráž, a dostat se do ní je také cíl, který před sebou máme. Také doplnění kádru říká něco o tom, že ne se vším jsme na podzim byli spokojeni a že víme, kde nás tlačila bota. I proto jsem rád za každého hráče, který v zimě do Hradce přišel.

Přáním lepší start, na podzim se nepovedl Na podzim v prvních třech zápasech nevyhráli a v prvních dvou dokonce nevstřelili ani jediný gól. Právě tohoto klopýtnutí hned na startu se chtějí fotbalisté Hradce Králové na jaře určitě vyvarovat. „Ted je naším hlavním a nejbližším cílem do jara vstoupit dobře. Na podzim se to nepovedlo a pak jsme to celou první část sezony doháněli. Podařilo se to až v posledním zápase na Dukle,“ řekl před zítřejším zápasem s Líšní sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou. Zatímco na podzim byl nováček z Líšně až třetím soupeřem Hradce, na jaře se s ním utkává už jako s prvním. A to za situace, kdy se domácí budou snažit udržet mezi elitními týmy, a hostující Líšeň bude chtít potvrdit na nováčka svůj velmi slušný podzim, který ho vynesl na osmou příčku se ziskem 23 bodů. „Jako nováček mají hodně bodů, ale určitě se tím nenechají uchlácholit,“ řekl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala. Na podzim se oba týmy rozešly smírně 3:3 v zápase, v němž Hradec třikrát vedl, a to poté, co nastřílel v soutěžním ročníku své první tři branky. „Utkání bylo specifické atmosférou, která byla na hřišti nováčka výborná. Hráči byli nabuzení, pro diváky to byl atraktivní fotbal. Měli jsme to dobře rozehrané, bohužel jsme získali jen bod,“ poznamenal Frťala. Podobný fotbal se dá očekávat i nyní, byť v Líšni došlo v posledních týdnech a měsících k řadě změn. Už během podzimu na postu trenéra, když úspěšného Miloslava Machálka přetáhla na druhou stranu města Zbrojovka a hlavním koučem se stal Milan Valachovič. V zimě se podstatně proměnil také kádr. „Musíme být připraveni na nové, neokoukané tváře. Věřím, že když se vyvarujeme chyb, tak to s podporou fanoušků zvládneme,“ poznamenal kouč. Zítřejší utkání úvodního jarního druholigového kola mezi Hradcem a Líšní začne ve 14.30. Domácím v něm budou chybět jen po delších zraněních se vracející Procházka a Kateřiňák. „Do dvou tří týdnů by mohli být zpátky, Procházka určitě,“ poznamenal kouč k jejich současné situaci.

Zdá se, že letošní jaro bude nahoře v tabulce hodně zajímavé, honit budete hned několik soupeřů. Vnímáte, že adeptů na baráž je víc než v minulých sezonách?

Souhlasím. Ať už to jsou Brno, Jihlava, Dukla, či Viktorka, všichni jsou dobře připraveni jarní část zvládat, bude záležet na tom, jak se na každý zápas zkoncentrujeme. A že je hodně týmů, které chtějí být nahoře, to je pro kvalitu soutěže a pro diváky jen dobře. Myslím si, že jaro pro ně bude hodně atraktivní.

Ve výčtu těch, kteří by měli být nahoře, nepadly jasně vedoucí Pardubice, největší překvapení podzimu. Co o nich soudíte?

Že to není náhoda. Pardubice tým budují dlouho, navíc teď v zimě dobře posílily. Nikdo s nimi nepočítal až tak, kam se dostaly, ale jsou tam, kde jsou. Na druhé straně si na sebe upletly bič a jakýsi závazek, je to na nich, jak si s tím poradí. Jsou úspěšné a pro nás to je motivace, mě ale zajímá hlavně Hradec.

Co bude potřebovat Hradec k úspěchu?

Za roky, co se pohybuji ve druhé lize, jsem poznal, že každý tým, který z druhé ligy postupoval, měl ve svém středu dvě tři nejen lidské, ale i fotbalové osobnosti, které podle vývoje zápasů dokážou reagovat, zklidní tým nebo zvednou prapor, když je to potřeba. Mládí, které je tady, je důležité, ale v postupových situacích rozhodují zkušenosti. Druhá liga není procházkou růžovým sadem a je dobře že v ní takoví hráči jsou. U nás nově Jakub Rada, v Brně Vaněk, mladí se mají od koho učit. Takových borců si musíme vážit. Nejsou to žádní trafikanti, ale profesionálové s fotbalovým uměním a zkušenostmi a bylo by špatné, kdyby odešli. A když to vezmu z tohoto pohledu, myslím, že typologicky teď máme tým poskládaný dobře.

Hodně dáte také na to, jak fungují vztahy v kabině, jaká v ní je atmosféra. Jaký máte pocit z toho?

Souhlasím s tím, že pro úspěch je duch kabiny tím nejdůležitějším. A ten je u nás v pohodě, bez problémů. Když je důvod k vyříkání, vyříkají si to, když k pochvale, pochválí se. Kabina žije, nejsou to ti duchové, kteří tady byli, když jsem přišel, byla trochu zakletá.

Nebyl problém v zimě, kdy jste řadu zápasů čekali na první výhru a dočkali se až v závěru přípravy? Byť šlo „jen“ o přípravu.

Ta opticky sice vypadala, že byla neúspěšná, ale já bych to takhle nehodnotil. A my jsme se v ní dostali do situace, s kterou si kluci, pokud chtějí uspět, musejí umět poradit. Ať už jde třeba o proměňování šancí, s čímž jsme se potýkali, s krocením emocí a dalšími věcmi, tím vším jsme si v přípravě prošli. A v posledních dvou utkáních jsme ukázali, že jsme se z toho snad poučili. A snad nás to připravilo na to, zvládnout věci, které mohou přijít. Ať už to jsou karty, zranění, nebo výpadek formy. Z tohoto pohledu to v zimě bylo poučné, prošli jsme si těžším obdobím. Poslední výkony a výsledky nám ale dodaly sebevědomí, takže o tom předcházejícím se už nechci bavit, to už je za námi.

Jaká tedy hodnotíte přípravu Hradce bez ohledu na výsledky zápasů?

Byla trochu jiná v tom, že co se týče počasí nebyla krutá jako ještě poměrně v nedávných letech. Bývali jsme zvyklí na sníh, ale ten byl jen na kondičním soustředění v Krkonoších, takže jsme mohli splnit všechno, co jsme si naplánovali. Také nám dala prostor, hlavně v úvodu, vyzkoušet dorostence či hráče z béčka, zkusit jiné rozestavení. A byť výsledky nebyly příznivé, zápasy daly spoustu informací.