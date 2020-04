Trénink? Problém je, že nevíte, kdy se začne hrát, říká kouč Frťala

K ideálu má ale nynější situace stále daleko. Vedle toho, že nemůže hráčům připravit trénink, v němž by mezi sebou přišli do kontaktu, ale hlavně řeší, kdy mají být hráči připraveni na první ostrý zápas.

„Připravit trénink těžké není. Těžké je to v tom ho připravit tak, aby směřoval k určitému termínu, kdy se začne hrát,“ říká hradecký kouč poté, co tým, stejně jako ostatní profesionální mužstva v Česku, může od začátku tohoto týdne trénovat s velkými omezeními společně, byť jen v osmičlenných skupinkách.

V tom zatím jasno není, i když naděje je. Co z toho vyplývá?

Že nevíme, kdy se začne hrát. Minulý týden jsme pracovali s horizontem kolem třiadvacátého května. Na tento termín jsme také měli nastavený měsíční plán ve chvíli, kdy jsme kolem Velikonoc s tréninkem začali. Po úpravě vládních opatření se nám vše posunulo o dva týdny nazpátek. Pracujeme tedy s časem, se zátěžemi, ale hlavně nikdo z nás takovou situaci nikdy nezažil.

Jak to řešíte?

Hlavně s kondičním trenérem, který je nyní takovým naším guru, podle kterého se řídíme. Bavíme se o postupném nasazení určitého zápasového rytmu přípravy.

Nastavit ho správně asi bude hodně důležité, protože pokud se soutěž znovu rozjede, bude termínová listina hodně nabitá.

Právě proto, vypadá to totiž, že se opakovaně bude hrát ve středu i o víkendu, tedy dvakrát v týdnu. Je to taková alchymie. Musíme být připraveni.

Hráči nemohou přijít do bezprostředního kontaktu. Je to pro vás všechny hodně neobvyklá situace?

Víceméně všichni čekáme, až se uvolní herní cvičení, kontakt, což je ve fotbale to hlavní. S bezkontaktním rytmem, kterým jdeme, sice problém není, ale dokud se nespustí možnost, že v tréninku budou moci být nějaké souboje, zápasový rytmus, tak sice trénink může něco splnit, ale ve fotbale je soupeř důležitý, aby proti vám byl.

Nemíjí se takový trénink, pokud bude delší, tak trochu účinkem, protože fotbal je vyloženě kontaktní sport?

Zatím jedeme v mikrocyklech jako v sezoně. Kromě toho víkendu, kdy se normálně hraje. Adrenalin a ani zátěž právě ze zápasů bohužel individuální činností nenahradíte. Když to vezmu, tak v pondělí, tedy vlastně po zápase, máme na programu všeobecnou vytrvalost a tak to jde v týdnu dál, každý den je zaměřený na něco jiného. Posilovna a další věci, ale nechci dávat moudra a rozumy, každý má svůj postup. Na druhé straně přínos určitě vidím v tom, že takový trénink, jako máme teď, klukům uteče rychleji než v době, kdy tři týdny museli trénovat sami.

Cítíte to na nich?

Jednoznačně a nejen na nich, předcházející týdny byly ubíjející pro všechny. Člověk to poznal třeba ve chvíli, kdy jim volal, někdy z nich byla cítit skepse, negativita, vyplývající z toho, že se nevědělo, zda se bude hrát a kdy. Osobní kontakt a společná diskuse jsou něco jiného.

Mělo to alespoň nějaké pozitivum z vašeho pohledu?

Možná v tom, že se můžeme věnovat skupinovým tréninkům. S obranou, se zálohou a s útokem, máme na to spoustu času, což by v běžné sezoně nebylo. A pokud se budeme řídit tím, že všechno špatné je k něčemu dobré, tak tady třeba to, že jsme mohli vyléčit zraněné kluky. Zároveň ale některé musíme připravit na to, že nebudou dlouho hrát. Někteří nehráli od listopadu, pak sice mohli nastupovat v zimě v nějakých přípravných zápasech, ale může se stát, že i když budou zdraví, tak k soutěžnímu zápasu nenastoupí nějakých devět měsíců. Béčko totiž hrát nebude, kdo se nedostane na hřiště s áčkem, bude muset čekat.