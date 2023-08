Metoda pokus omyl vyšel. Moravská podnikatelka boduje i v Americe

Začala jste s manželem podnikat před 25 lety. Jak jste se dostali právě k oboru lihovarnictví?

Na Moravě je celkem tradice, že domácí slivovici vyrábí kde kdo. Ze strany manžela tomu nebylo v rodině jinak. Jeho děda roky zpracovával meruňky do tekutého stavu, tak mu to asi taky zůstalo. Vzhledem k tomu, že jsme věděli, jak fungují pěstitelské palírny, které nechtějí zpracovávat malé množství ovoce a nemáte-li minimálně 500 litrů kvasu, tak vás zdvořile odmítnou, zdálo se nám dobré tuto možnost lidem v našem regionu nabídnout a dělat věci jinak než ostatní. Zpracovat ovoce už od jednoho 50litrového sudu.

Jak se vaší pálenici dařilo? Uživilo vás toto podnikání hned ze startu?

V širokém okolí Prostějova se nachází vesnice a vesničky, kde má každý vlastní zahrádku převážně s ovocnými stromy. A když příroda nadělí úrodu ovoce, které nejste schopni spořádat, nebo jinak zpracovat, nejjednodušší cestou je vlastní kvas, který projde destilačním kotlem a vy máte skvělou domácí pálenku. Navíc je milé, když někoho obdarujete se slovy, tak to je ta moje.

Naše myšlenka na zpracování menší úrody se velmi rychle ukázala jako dobrý nápad. Každoročně provozovnou prošlo na šest tisíc zákazníků, kteří chtěli mít svůj třpytivý mok z vlastní zahrádky. Nápor lidí byl tak obrovský, že jsme pracovali v režimu 24/7 čtyři měsíce v kuse. Dalších pět měsíců pak „jen“ 12 hodin denně. Dodavatel plynu z nás musel mít radost, jak jsme byli aktivní. (smích) Bylo to krásné období našeho života a opravdu se nám velmi dařilo.

Jen u pálení ovoce ale nezůstalo, založili jste vlastní obchodní značku, pod kterou jste vyráběli vlastní likéry.

Palírna byla práce velmi zajímavá a současně velmi náročná. Manžel rád experimentoval s ušlechtilou kulturou kvasinek a jejich dlouhodobou fermentací. Současně velmi dobře věděl, jak to funguje u nás a jaký je alkoholový svět v zahraničí. Jde jen o to, pro co se rozhodnete a jakým směrem se vydáte. Chtěli jsme vybudovat vlastní obchodní značku, která bude obsahem zcela jiná.

Honza sehnal stoleté staré kameninové nádoby od vína, sklepní prostor posloužil jako skvělé místo pro uskladnění našich destilátů v kamenných amforách minimálně na tři roky, než jsme je začali plnit a prodávat. Pokud si přečtete na zadní etiketě složení, nebo ochutnáte výrobek, sami poznáte rozdíl.

Co je podle vás pro úspěch v podnikání důležité? Co vás těší?

To, že jdeme proti proudu a nebojíme se dělat věci jinak. A že je děláme velmi jednoduše a čistě. Nepoužíváme žádné jiné věci, než které nám příroda sama nabízí. Nemusíme být něčím víc než ostatní, stačí být prostě jiný. Tak proč toho nevyužít?

Jaké jsou výhody či výzvy spojené s prací jako manželé?

Pracujeme s manželem od začátku společného soužití 25 let a musím říct, že nám to skvěle funguje. V mnoha věcech se doplňujeme. Samozřejmě hlavní je o všem diskutovat a vyslechnout si názor druhého, kdy potom hledáme společnou cestu. Zatím vyhrávám. (smích)

Mandlový likér byl ale váš nápad?

Miluji ovoce ve všech podobách a mandle je ta, která pro mě v likérech podtrhuje chuť. Vždyť je to také ovoce! Jiná manželova firma vyráběla různé typy mandlových likérů, ale žádný nebyl takový, který by mne oslovil. Během tohoto období uzrával můj vnitřní pocit a výzva pokusit se vyvinout vlastní produkt, ale na kvalitativně vyšší úrovni, a sice ovocný čistě přírodní likér bez syntetických složek, aromat a dochucovadel.

Jak likér vznikal? Doma v kuchyni? A byl to váš originální nápad nebo jste našla na půdě sešit receptů po babičce a její návod jen doladila?

Kéž by, byla by to jednodušší cesta, ale v paměti mám stále omamnou vůni z jeřabin, které na plotně moje babička vařila. Možná to byl drobný impuls, který mám spojený s dětstvím, a který ve mně stále vyvolává jen samé pozitivní pocity. Chci cítit skutečnou vůni a chuť ovoce. Jeřabinka je taky jeden z našich vítězných likérů a mně to moc těší.

Ale jinak máte pravdu, likér vznikal doma v kuchyni, kdy jsme hledali poměry k vyvážení chuti s různým poměrem vstupních ingrediencí. Pro mne osobně je velmi důležité mít minimum cukru, který nezastírá chuť ovoce.

Růžena Kleinerová (46 ) Vystudovala střední školu, obor fotograf.

V roce 2002 začala společně s manželem provozovat pěstitelskou pálenici v hanáckém Žešově.

O pět let později vznikla rodinná značka moravských pálenek Distillery Kleiner.

Za svůj originální mandlový likér získala dvojitou zlatou medaili na prestižní mezinárodní soutěži San Francisco World Spirits Competition.

Je vdaná, má 18letého a 14letého syna.

Mezi její záliby patří příroda a lyžování. A samozřejmě vše, co souvisí se zahradou, zejména pěstování i stříhání ovocných stromů.

Mandle jsou z Kalifornie, proč?

Jak říkala moje babička, olivovník v České republice taky roste, ale nikdy z něho skvělý olivový olej nebude. Proto po velmi pečlivém vyhodnocení potenciálních dodavatelů z nejrůznějších destinací nakonec padla volba na slunnou Kalifornii, kde příroda vytvořila snad nejvhodnější podmínky pro pěstování mandlí.

Naše výroba je založena na poznatcích a zkušenostech. Jsme přesvědčeni o pozitivních dopadech ekologického hospodářství jak na životní prostředí, tak na zdraví lidí vyhledávajících jeho produkty. Proto si pečlivě vybíráme ty nejlepší lokality pro pěstování plodů a dodavatele, kteří nám jsou schopni nabídnout vysoce kvalitní přírodní suroviny, abychom mohli vyrábět produkty s co nejmenším dopadem na životní prostředí, a to od samotného sběru plodu až po předání každého produktu do rukou našich zákazníků.

Co dalšího jste při přípravě likéru musela řešit?

Neméně důležitým krokem bylo najít společnost, která nám z mandlí dokáže vyrobit certifikovanou mandlovou silici. Jde o jednu z důležitých ingrediencí v našich ovocných likérech. Nakonec jsme našli dodavatele v zahraničí, kteří využívají speciální technologie reflektující postupy moderní vědy k získávání nejjemnější mandlové silice z vysoce vyzrálých plodů nezbytné pro dosažení co možná nejlepšího výsledku při výrobě likéru.

Za svůj ovocný likér s dotekem mandle jste získali hned dvakrát dvojitou zlatou medaili na prestižní mezinárodní soutěži lihovin SFWSC. Já moc gratuluji. Co pro vás znamená toto ocenění?

Moc děkujeme. San Francisco World Spirits Competition je jedna z nejstarších a nejrespektovanějších soutěží na světě. Ocenění Double Gold obdrží produkt pouze tehdy, když mu všichni porotci jednomyslně udělí zlaté ocenění. Podle vyjádření poroty se takto výjimečně oceněné produkty považují za jedny z nejlepších na světě. A co to pro nás znamená? Toto ocenění je krásným spojením přírody a lidské práce, která je propojena s mým dětstvím. Je to výjimečný úspěch, který se v naší zemi doposud nikomu nepodařil a velmi si toho vážíme.

Proč jste se do soutěže přihlásila?

Letos se do soutěže přihlásilo na 5 500 vzorků z celého světa, které hodnotilo 70 porotců z řad renomovaných odborníků na alkoholické nápoje, destilatéři, mixologové a sommeliéři z různých koutů světa. Já jsem člověk, který si moc nevěří, a proto jsem chtěla znát jejich názor na nízkoalkoholické likéry Ratafia s minimem obsahu cukru, který jsem chtěla vyzkoušet a prostě udělat jinak. Výsledek už znáte sami. Mně to moc těší a nevím, co dodat. Jsem šťastná …

Posune toto ocenění někam dál vaše podnikání? Máte v plánu rozšiřovat sortiment nebo se zaměřit na nové trhy?

Jestli nás to někam posune, to nevím. Zákazníci nám sami ukáží, jestli nastoupená cesta byla správná. Je to takový splněný sen ve sklence z doby s mojí babičkou, kdy jsme spolu v ovocném sadu. Pokud bude lidem chutnat, tak je to pro mě osobně velkou ctí.

Vzhledem k nečekanému úspěchu se distribuce ze zámoří a Evropy ozvala sama, uvidíme, jak dopadnou námluvy. A jestliže bude všechno probíhat podle plánu, na podzim představíme dva nové produkty, na kterých už nyní pracujeme.