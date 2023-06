Splnila si své životní sny. Žije na tropickém ostrově a úspěšně podniká

Čím vám Jamajka učarovala, že jste se rozhodla tam přestěhovat?

Jamajku jsem poprvé navštívila v rámci své dovolené, kterou jsem si sama naplánovala. Nejela jsem tam ale odpočívat na pláž, což si asi většina lidí pod slovem dovolená představí. Mým cílem bylo objevit a detailně poznat jamajskou kulturu na vlastní kůži. V tom, že se tam chci trvale přestěhovat, mě utvrdily tři věci. Místní kultura, tropické počasí a mentalita lidí, která je na rozdíl od té české pozitivní. Nebojí se věci měnit a aktivně na sobě pracovat.

Co na to říkali rodiče, přátelé, známí? Neodrazovali vás?

Moje maminka mě vždycky ve všem podporovala. Samozřejmě nebyla třikrát nadšená, že se plánuji přestěhovat na druhý konec světa, ale nakonec mi byla oporou. Je šťastná, když jsem šťastná já.

Na Jamajku jste se přestěhovala, když vám bylo 23 let, na účtu jste měla dvacet tisíc korun. Jak jste se živila?

Díky známým jsem dostávala alespoň různé drobné brigádnické nabídky. Poté jsem se opět přes přátele dostala do zábavního průmyslu. Nikdo mi nevěřil, že to kariérně myslím vážně a že opravdu chci a umím pracovat. Začínala jsem jako manažerka showroomu karnevalových kostýmů. Žádná sláva to nebyla, 8 hodin práce denně za 60 000 jamajských dolarů což je přibližně 8 500 Kč. Časem se pak objevily i jiné, nové a lukrativnější příležitosti, jelikož se moje pracovitá morálka a důvěryhodná pověst rozšířily mezi lidi a já získala práci jako projektová manažerka pro lokálně věhlasné akce, večírky a festivaly, některé z největších v Karibiku

Jenže pak přišel covid a všechny akce skončily.

To je pravda, ale na druhou stranu jsem konečně měla čas na rozvoj svého podnikatelského nápadu. Můj životní styl a vášeň k módě mě přirozeně dovedly k plavkám. Tím, že žiji na tropickém ostrově, se moje pozornost obrací i k udržitelnosti, proto jsem přišla s konceptem recyklovaných plavek.

Plavy vyrábíte z látky z plastů vylovených z moře. Podílíte se i na její výrobě?

Látku dovážím z Itálie, kde je také certifikovaná. Nenašla jsem totiž lepší, kvalitnější materiál, který by byl tak delikátně zpracovaný a příjemný na těle po celý den. Bohužel se tak přímo nepodílím na její výrobě, ale na Jamajce organizujeme úklid pláží a sběr plastů. V podstatě se sejdeme skupina či celé skupiny lidí s recyklovanými pytli na odpadky a sbíráme vše, co nepatří na pláž nebo do moře.

Je pro cizince složité získat na Jamajce povolení k podnikání?

Založit na Jamajce firmu je svým způsobem snadné, co se týče procesů. Protože je to ale země třetího světa, nechtějí dávat povolení cizincům, ale spíše výhradně místnímu obyvatelstvu. Mně osobně v získání povolení pomohla má pracovitost a láska k Jamajce i k její kultuře. Jednoduše jsem musela ministerstvo práce přesvědčit, aby mému nápadu dali šanci. Jako jeden z argumentů posloužil i fakt, že zaměstnávám Jamajčany a řádně platím daně.

Určitě nejkomplikovanějším krokem bylo dát dohromady všechny potřebné dokumenty a povolení k tomu, abych mohla začít oslovovat lokální úřady pro řádná povolení k podnikání. Když jsem ale prokázala, jak to místnímu trhu, konkrétně lidem, pomůže, už vše běželo jak po drátkách.

Jaké byly vaše začátky? Jak dlouho to trvalo od nápadu k prvnímu prodeji?

Začátky byly samozřejmě těžké, tím myslím, že jsem v jeden moment zastávala několik pozicí najednou: jednatelka firmy, účetní, personalista, manažerka sociálních médií, redaktorka webového obsahu, asistentka produkce i prodeje atd. Protože jsem už ale měla několik let zkušeností z oboru, sestavila jsem strategii útoku na lokální trh a povedlo se. Počáteční nápad byl spíš snem, než aby se počítal jako první krok. Ale když už jsem konečně začala nápad realizovat, trvalo jen několik měsíců, než se první model plavek dostal na věšák v butiku.

Kolik dnes zaměstnáváte lidí? A jsou Jamajčani pracovití?

Základní neměnný tým aktuálně čítá okolo desítky lidí. Hodně dalších s námi spolupracuje na dohodu ať už to jsou sezonní brigádníci nebo projektová výpomoc. Samozřejmě jako v Česku, i na Jamajce se povaha zaměstnance liší člověk od člověka. Obecně ale mohu říct, že Jamajčani jsou velmi chytří a opravdu pracovití.

Kdo je váš typický nebo nejčastější zákazník? Kde všude už si vaše plavky koupili?

Naše plavky jsou populární hlavně v Karibiku. Kromě Jamajky často posíláme zásilky také na Trinidad, Barbados nebo Kajmanské ostrovy. Také se mi velmi daří v USA, Kanadě a Austrálii. Máme zákaznice i v Česku a na Slovensku. Doprava tam může být někdy opravdu nákladná, a tak se podobné dodávky snažím spojit s mými vlastními cestami z ostrova.

Veronika Šramatá (29 let) Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha.

V roce 2017 se přestěhovala na Jamajku.

O tři roky později založila značku Double Bubble, která šije plavky z látky z plastů vylovených z moře.

Jak sama říká, je šťastně zadaná.

Mezi její koníčky patří tanec, cestování a seberozvoj.

Vaše firma se jmenuje Double Bubble, což se dá přeložit jako dvojitá bublina. Co název znamená?

Název společnosti vznikl díky našemu prvnímu výrobku, který je mimochodem stále k dostání po celém světě. Úplně původním produktem značky, který jsem uvedla na trh, byla totiž cvičební guma, také vyrobená z recyklovaných materiálů. Pomáhá zpevnit nejen spodní část těla (oblast hýždí a nohou), ale při dalším zapojení také trup a ruce. Takže jedním správným cvikem můžete posilovat hned dvě partie. Proto „double bubble“. V karibských zemích je to navíc i slovní hříčka, jelikož „bubble“ je přezdívkou pro ženské pozadí.

Nelitujete svého rozhodnutí?

Vždycky jsem snila o tom, že budu mít vlastní firmu. Nikdy jsem si ale nemyslela, že se to opravdu stane. Podařilo se mi splnit si svůj podnikatelský i ostrovní sen. Živíme se tím, co nás baví. Není to utopie. Práce je více než kdy jindy, daří se nám a baví nás. Doufám, že inspiruji někoho dalšího, aby byl odvážný a šel si za svým snem. Když se opravdu chce, všechno jde.

Na Jamajku jste přišla s dvaceti tisíci na účtu Je na tom dnes vaše finanční bilance lépe, uživí vás vaše podnikání?

Kdyby se mi na Jamajce nezačalo dařit, nemohla bych tu asi ani déle zůstat. Místní systém funguje totiž podobně jako v Americe, například zdravotní péči si musíte hradit sami. Abyste se tu tedy měli dobře, musíte si to umět dovolit. Moje dvě společnosti, VA Agency a Double Bubble, mě dnes živí. Mám se lépe než kdy dřív a jsem za to také velmi vděčná.

Jaké máte plány do budoucna?

Moje plány jsou určitě rozšířit podnikání a zaměstnávat více lidí. S tím je spojená i expanze do dalších zemí nejen v Karibiku.