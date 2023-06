S podnikáním začal jako student, dnes patří ke špičce v oboru

S podnikáním jste začal před 25 lety, co vás k tomu vedlo?

Motivem pro každý začátek podnikání je jistě přivýdělek. Byl jsem tehdy studentem a jako brigádu formátoval knihy pro nakladatelství. Kromě počítače jsem měl i vlastní tiskárnu, což byla na koleji vzácnost. Začal jsem tisknout pro další studenty a po roce přišel nápad otevřít copycentrum v areálu univerzity.

U jedné provozovny ale nezůstalo.

Vnímal jsem, že poptávka po tomto typu služeb převyšuje nabídku a mohla by to být příležitost, postupně jsme tedy otevírali další provozovny. Firma rychle rostla, místo původního jednoho zaměstnance jsme jich o pár let později měli již 16 a pět poboček.

Pak přišla doba, kdy o kopírování až takový zájem nebyl. Dokonce i diplomky se přestaly tisknout.

Máte pravdu, diplomové práce se začínají odevzdávat elektronicky, do knižní podoby se nechávají vázat ke státnicím nebo na památku. Je to škoda, studenti se tak učili publikovat a museli často poprvé v životě vytvořit něco hmotného.

Vám ale kvůli tomu ubylo zakázek, neměl jste chuť podnikání vzdát?

To určitě ne. Hledali jsme novou cestu a naše portfolio přizpůsobili požadavkům trhu. Začali jsme se zabývat velkoplošným tiskem, výrobou reklamních předmětů, fotodárků, od klasických fotoknih, kalendářů přes potisk textilu, fotoplakátů a samolepek.

Před dvěma lety jste přišli s novým konceptem Bookla. Co to je?

Bookla vychází ze základní myšlenky, že se kniha tiskne až v okamžiku jejího objednání v e-shopu. To znamená, že není potřeba vysoká počáteční investice a knihu je možné vydat s minimálními náklady a může ji vydat kdokoli. Tento koncept je velmi populární v zahraničí a v ČR chyběl. S kolegou jsme se léta snažili přesvědčit nakladatele, ale nebyli jsme úspěšní. Takže jsme se jednoho dne rozhodli, že to změníme a produkt začneme nabízet sami.

Už se váš nový byznys plán ujal? Co bylo nejtěžší?

Nejtěžší bylo nastavit vhodný koncept odpovídající našemu prostředí a naprogramování aplikace. Ale zásadně nejnáročnější je dostat službu mezi autory, vysvětlit jim, jak funguje a přesvědčit, že je to neporovnatelně profitabilnější a udržitelnější model na rozdíl od klasického vydávání, kdy se tiskne na sklad a prodává přes velkoobchod, který si nárokuje více než polovinu z koncové ceny knihy.

Zdeněk Janovec (48 let) Vystudoval obor informatika na České zemědělské univerzitě v Praze.

V roce 1998 založil společnost Powerprint.

Firma začínala s prodejem PC, kancelářských potřeb, kopírovacími službami a tiskem pro potřeby univerzity a studentů.

Dnes má Powerprint pět poboček copycenter a je největší digitální tiskárnou knih u nás. Zaměstnává padesát lidí.

V roce 2020 spustil Powerprint unikátní projekt Bookla, který se zaměřuje na vydávání knih jak pro samonakladatele, tak pro menší vydavatelství, ročně vydá kolem 150 nových titulů.

Zdeněk Janovec má dvě děti.

Bookla je výhodná i pro autory?

Určitě. Autor v začátku zaplatí pouze za zalistování v e-shopu, registraci ISBN a případné přípravné práce spojené s vydáním knihy, jako je návrh obálky, korektury nebo editace textu. Za tisk neplatí nic, to je v režii tiskárny. Profitabilita pro autora je výrazně zajímavější než u klasického typu vydání, z každé prodané knihy obdrží odměnu 30 % i více z ceny knihy. Jeden z našich autorů za prodej 2 300 ks obdržel honorář bezmála 400 tisíc korun.

Museli jste nakoupit nové a drahé stroje. Jak jste projekt financovali?

Vyrostli jsme na diplomkách, a vydělené peníze jsme investovali do výstavby produkčního centra a nákupu technologií. Dnes máme vlastní tiskárnu a nejmodernější vybavení. Peníze jsme si půjčili na pořízení tiskového stroje, ale vše ostatní financujeme sami.

V Horoměřicích máte svou tiskárnu, je těžké najít dostatek pracovníků, kteří budou chtít pracovat manuálně? Jakou profesi nejvíce potřebujete, v čem je knihařina náročná, popřípadě jaké dovednosti vyžaduje?

Výrobní postupy jsou zjednodušeny, aby je zvládl běžný operátor. Nemusí mít přímo vzdělání v oboru. Musí být však schopen chodit pravidelně do práce, dokázat vykonávat činnost ve stoje a bez mobilu v ruce. To je dnes největší překážka. Odměnou kromě peněz, však může být i to, že vyrábí něco smysluplného a hmotného, co tady bude ještě za sto let. Ten pocit, když vám pod rukama vznikne kniha, je nenahraditelný.

Takže si myslíte, že knihy tady budou i za sto let?

Existence papírové knihy určitě přetrvá. Možná budou dražší, bude se jich tisknout méně, ale budou zde s námi. Zatím nebylo nalezeno nic, co by knihu plnohodnotně nahradilo. Papírové svitky ze starověkého Egypta se dochovaly dodnes, CD staré pár let není na čem přehrát nebo se data ztratí úplně. Na rozdíl od dřívějších dob má dnes každý možnost knihu s minimální investicí vydat, prodávat, a třeba na tom i vydělat.

Jakým směrem se chystáte vydat vy?

Jednoznačně se soustředíme na vydávání knih pro samonakladatele a tisk pro nakladatele. Jako první tiskárna v ČR jsme si pořídili unikátní inkjetový tiskový stroj určený na tisk knih a automatizovanou knihárnu pro výrobu šitých knih v pevné vazbě v nákladech od 20 do 2 000 ks. S tímto vybavením jsme schopni produkovat poctivé šité knihy v bezkonkurenční ceně i kvalitě.