Zpátky ke stolům, velí firmy nekompromisně svým zaměstnancům

Překvapilo to i odborníky na pracovní trh. Přes popleskávání po ramenou, jak zaměstnanci zvládli vyrovnat se s technologiemi na home office a ujišťování, že se ve vzdálené práci osvědčili, chtějí firmy své lidi zpět. Nekompromisně.

Zatímco v únoru tak uvažovalo 62 procent firem, v květnu podle průzkumu agentury ManpowerGroup chtělo své lidi pod jednou střechou už 80 procent zaměstnavatelů. „Preferujeme návrat co největšího počtu zaměstnanců již z povahy naší práce a zaměření. Co se týče kancelářských profesí, snažíme se o opětovný návrat všech pracovníků,“ prozradila Marcela Kratochvílová Trnková z firmy Kärcher.



Čím menší organizace, tím více na své lidi tlačí. Na návratu nejvíce trvají podniky na Moravě, nejméně v Praze.



„Pouze dvě procenta firem předpokládají, že jejich pracovníci budou pracovat vzdáleně po většinu své pracovní doby,“ dodává Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.



Rychleji se do kanceláří vracejí tam, kde musejí operativně řešit řadu každodenních úkolů, jako je obchod nebo doprava. „Díky zlepšení epidemiologické situace jsme se vrátili k předcovidovému režimu práce z kanceláře. Ukázalo se, že ačkoli je většina zaměstnanců schopná pracovat z domova, dlouhodobě to není konkrétně pro naši společnost nejvhodnější řešení. Zaměstnancům chyběl každodenní kontakt s provozem a zpomalovalo to operativní řešení některých situací,“ říká Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis.



Proč už ne home office?

Většina zaměstnanců do kanceláře docházet chce. „Těšíme se především opět na osobní kontakt a posílení sociálních vazeb. Práci zvládáme i na dálku, ale vztahy se budují v kuchyňce, na společných obědech a při teambuildingu, ne během pracovních videohovorů na Zoomu,“ myslí si Jan Klusoň z Welcome to the Jungle.

Jak ale zjistila personální agentura Hays, návrat na pět dní v týdnu si přeje ze zaměstnanců jen málokdo. Naopak, každý druhý by si přál pracovat z domova dva až tři dny v týdnu.

A tady začíná první přetahovaná. Zatímco firmy bojují o co nejvíc dní v kanceláři, zaměstnanci tahají za přesně opačný konec. „Mnoho zaměstnanců zjistilo, že se jim z domova pracuje lépe. To potvrzují i data, podle kterých jsme na home office minimálně stejně produktivní jako v kanceláři. Přesto někteří manažeři ani po roce a půl na přínos home office nevěří,“ míní Zuzana Krajča ze Sodexo Benefity.

Čeho se firmy bojí? „Z vlastní zkušenosti můžu uvést, že například online komunikace není tak efektivní, pokud jednáte o koncepčních věcech. Zejména pokud si část účastníků schůzky vypne kameru. Při osobní schůzce lépe vnímáte náladu účastníků, jejich mimiku, lidé bezprostředněji reagují. Proto návrat do kanceláří zefektivní některá jednání a pomůže posunovat realizaci lépe dopředu,“ nabízí jeden z motivů Michal Novák z portálu Profesia. cz.

Podniky se dále obávají horší spolupráce s kolegy, ztráty firemní kultury, pomalejšího zavádění inovací či snížení produktivity svých lidí. „Často slýcháme, že lidé při dlouhodobé práci z domova ztrácejí motivaci, více pochybují o smyslu své činnosti. Také je od práce odvádí více vlivů,“ pokračuje Michal Novák.

Mluvit, mluvit, mluvit

Přestože firmy jasně vědí, kdy a kde chtějí své zaměstnance mít, jsou zatím velmi zdrženlivé v tom, jak by měl „nástup na značky“ vypadat. „Oproti předcovidovému období jsme nabídli lidem v kancelářích pravidelně jeden den v týdnu možnost home office,“ říká Marcela Kratochvílová Trnková ze společnosti Kärcher.

Štědřejší jsou zpravidla tam, kde již zkušenost s prací na dálku mají delší, než trvala celá pandemie. „Zatím ještě jedeme v covidovém režimu, kdy si všichni zaměstnanci mohou vybrat, zdali chtějí být doma, nebo v kanceláři. Návrat plánujeme na léto, ale vrátíme se k pravidlům, která jsme měli před pandemií, to znamená až polovinu pracovní doby možnost práce z domova,“ komentuje Jan Klusoň z Welcome to the Jungle.

Jednoduchý návod jak hladce přejít z home office do kanceláří neexistuje. A tak si je firmy ladí podle svých zkušeností – někde vyhlásí přesný termín, odkdy budou lidé zpět v zasedačkách, jinde postupuji zvolna.

„Mnoha lidem vyhovuje jasné oddělení pracovního času v podobě přesunu do kanceláře, ale zároveň je nyní dojíždění do práce náročnější pro ty, kteří to mají do kanceláře daleko. Někteří v době lockdownu zjistili, že mohou ráno spát o hodinu déle a odpoledne mají hodinu k dobru. Najednou je pro ně cestování za prací větší psychická zátěž než před pandemií,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Ať to jde příkazem, nebo doporučením, návrat do kanceláří je teď pro personalisty úkol číslo jedna. „Radím neodkládat návrat na pracoviště, ale postupovat pozvolna, postupně zvyšovat počet dní, kdy budou zaměstnanci ‚chodit do práce‘. Ale rozhodně je dobré co nejrychleji přerušit sociální izolaci a dohodnout dny, kdy se kolektiv na pracovišti sejde, a na tyto dny naplánovat porady a koncepční jednání,“ říká Michal Novák z Profesia.

I když podniky na návratu víceméně trvají, v anketě ManpowerGroup se 37 procent z nich vyjádřilo, že ze vzdálené práce nemají žádné obavy. Podle ředitelky Reznerové se tak dá očekávat, že se bude situace s home office na trhu práce i nadále vyvíjet.

„Home office s námi zůstane dlouhodobě. Firmy musí nyní promyslet svoji postcovidovou strategii – pracovat s preferencemi zaměstnanců, kteří chtějí zpět do kanceláře, i těmi, kteří chtějí nadále pracovat z domu. Sladění těchto interakcí a požadavků bude určitě výzvou,“ myslí si László Szabó, ředitel agentury Growww Digital.