Brigádníci dávají přednost práci v kanceláři nebo u vody

Po brigádnících a sezonních pracovnících je největší poptávka ve výrobě, těžkém a automobilovém průmyslu a ve skladech. „Pozornost brigádníků v těchto případech mohou přitáhnout pouze nadprůměrné mzdové podmínky, nejlépe od 150 Kč na hodinu výše,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group s tím, že problémem je často i vícesměnný provoz, který brigádníci vesměs odmítají.

To potvrzují i sami zaměstnavatelé. Například společnost Geis nabízí brigádnická místa na pozice skladníků a dalších pomocných prací ve skladu. Jejich obsazování je však složité. „Bohužel častokrát jsou představy brigádníků mimo naše možnosti, jak co se týče náplně práce, tak frekvence docházky. Často se setkáváme s požadavkem na práci v řádech maximálně několika hodin denně, nebo pouze o víkendech,“ popisuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Dodává, že tomu bohužel neumí vyhovět, protože jejich provozy fungují v pravidelném režimu pouze v pracovních dnech.

Do skladů hledají v létě brigádníky také ve firmě Batist Medical, která se zabývá výrobou nanoroušek a dalších zdravotnických a hygienických výrobků, stejně tak ve firmě Styx. „Brigádníci nám v letním období pomáhají vykrýt dovolené,“ vysvětluje Petr Polák, zástupce české značky spodního prádla Styx.

Místa ve výrobě, tedy přesněji v kompletaci křišťálových světlovodů pak nabízí společnost Lightway. „S objednávkami na světlovody se nyní po zklidnění pandemie roztrhl pytel, výroba je o 30 až 40 procent větší. Proto potřebujeme i více brigádníků,“ uvedl Jakub Brandalík, majitel společnosti Lightway.

To společnost SSI Group má nabídku brigádnických pozic rozmanitější, od stewarda, přes recepční, údržbáře, až třeba po zahradníka. Doba covidu už je pro tuto firmu minulostí, zažívá restart všech svých činností a aktivit. Na nezájem ze strany brigádníků si ale zatím naštěstí stěžovat nemohou, ať už jde o studenty nebo seniory, kteří si chtějí také přivydělat.

Jaké brigády jsou atraktivní

Zájem mají naopak studenti nejčastěji o práci v kanceláři, lákají je zejména administrativní pozice bez angličtiny či práce na recepci. Ideálně hledají celoroční brigády. „Studenti se dnes zaměřují více na dlouhodobé přivýdělky, pokud možno ve svém oboru. Přemýšlejí více v dlouhodobé perspektivě, chtějí zvýšit svoji cenu na trhu práce,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Zvláště vysokoškoláci podle něj raději nastoupí na dlouhodobý částečný úvazek jako administrativní výpomoc ve firmě, než aby v supermarketu rovnali zboží, i když by si tam vydělali více peněz.

Například u společnosti Sodexo Benefity neměla pandemie covidu na nabídku brigádnických míst téměř žádný vliv. „Máme v nabídce krátkodobé brigády, ale také dlouhodobější spolupráce na místech, kde se nevyplácí nabírat někoho na stálo,“ uvedla Zuzana Krajča, HR partner Sodexo Benefity. Nejčastěji u nich brigádníci pomáhají kolegům v oddělení provozu, v IT oddělení, ale také na infolince nebo v marketingu. O brigády je u této společnosti vždy velký zájem, takže s jejich obsazením nemají problémy.

Všude ale tak dobrá situace není. „Například v segmentech bankovnictví a zákaznické podpory počet nabídek brigád výrazně poklesl,“ upozorňuje Michal Novák z Profesia.cz.

Gastronomie, zábava a cestovní ruch

V dalších oborech pak kvůli vládním opatřením na dlouhé měsíce došlo k pádu pracovních nabídek doslova na bod mrazu. „Očekáváme ale, že během léta dojde k plnému rozjezdu služeb gastronomie, ubytování, cestovního ruchu a volnočasových aktivit a také díky vyššímu zájmu o domácí dovolené vznikne mnoho sezonních míst,“ říká Halbrštát.

S rozvolněním tak nabírají brigádníky na letní sezonu například koupaliště a aquaparky. A nabídka je zde široká. „Nabízíme pozice do bazénového provozu, tedy plavčíky, dozory tobogánů, ale také do gastro provozu, tedy například obsluhu do restaurace, na bary, do stánků nebo do hotelu,“ vyjmenovává Tomáš Svoboda, marketingový manažer Aqualandu Moravia.

Na nezájem o nabízené pozice si zde stěžovat nemohou. Mladým lidem totiž nabízí nejen možnost strávit léto prací, ale také si užít zábavu. „Ve svém volném čase se u nás mohou brigádníci koupat zdarma a skloubit tak příjemné s užitečným,“ dodává Svoboda.

Kolik se dá vydělat

A kolik se dá na brigádě vydělat? Podle údajů Grafton Recruitment si například na Ostravsku brigádník v závislosti na oboru letos vydělá 95-150 korun, na Brněnsku 120-160 korun, na Královéhradecku 110-135 korun, na Olomoucku 100-130 korun.

V Praze jsou na řadě pozic odměny i vyšší. „Firma, která nyní nabízí v Praze méně než 150 korun na hodinu, má problém najít dostatek lidí. Máme aktuálně v nabídce brigády ve skladu za více než 215 korun na hodinu,“ přibližuje situaci Halbrštát.

Brigádníci jsou totiž náročnější než dříve. Někdy jsou ale jejich požadavky až přemrštěné. „Zaměstnavatelé si tak musí vyhodnotit, jak moc brigádníky potřebují. Pokud se bez nich neobejdou, je třeba nabídnout nadprůměrné mzdové podmínky, které zájemce budou dostatečně motivovat, aby dali přednost právě jejich pozicím,“ radí Martin Malo.

Někde jdou na to ale jinou cestou. Nabízí základní odměnu a osobní ohodnocení. To proto, aby měli prostor lépe odměnit šikovnější pracovníky.