Mladým se nechce dělat, láteří manažerka hotelu nad hledáním brigádníků

Každé léto potřebují v Autokempu Komorník na Jindřichohradecku zhruba patnáct brigádníků. Ty je ale rok od roku těžší sehnat. Proto museli upravit provoz.

„Jelikož jsme nedokázali potřebný počet lidí najít, rozhodli jsme se zrušit obsluhu. V restauraci tak nejsou číšníci, ale máme okénko. Díky tomu nemusíme hledat zhruba pět brigádníků,“ vysvětluje provozovatel Tomáš Holec.

Podle něj je situace stále horší. „Posily se shání čím dál složitěji, i když se snažíme využívat inzeráty v médiích, sociální sítě a samozřejmě oslovujeme i známé,“ hodnotí Holec. Ten do kempu shání kuchaře, obsluhu či posily na úklid.

Podnikatele může alespoň těšit vysoká obsazenost chatek, která už teď na hlavní sezonu dosahuje přibližně 90 procent. O Českou Kanadu, kde kemp u stejnojmenného rybníka stojí, je v poslední době stále zájem. Sehnat tam brigádu v těchto dnech většinou není problém.

Neplatí to ale všude. Třeba v zařízení Chaty Zvůle už mají všechny posily na léto zajištěné.



„Jsou to stálé tváře a nové posily hledáme třeba přes sociální sítě. Musíme to řešit s předstihem, protože každoročně hledáme přibližně čtyřicet lidí. Před letošní sezonou jsme začali už v prosinci,“ vysvětluje Rostislav Smejkal ze Zvůle, kde je možné se ubytovat v chatkách nebo stanech. Ale přiznává, že od svých kolegů běžně slýchá, že mají problém posily sehnat.

Hledají i hotely v okolí České Kanady. „U nás to vypadá docela dobře, máme část brigádníků, kteří se k nám vracejí. K tomu přibyli někteří noví. Jen se vždy může stát, že dotyčný na práci nestačí. Tak je to všude. Obecně mám ale pocit, že je po letním přivýdělku docela poptávka,“ líčí David Chromý z Hotelu Bílá Paní v centru Jindřichova Hradce.

„Já mám zkušenost s tím, že je to horší se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. Spousta šikovných lidí kvůli pandemii z gastronomie odešla. Mnozí z nich teď pracují ve výrobních závodech. Je to velká ztráta, týká se to kuchařů nebo číšníků,“ přidává podnikatel.

Ještě složitější situace je na opačné straně kraje, kde se připravují na hlavní nápor turistů. MF DNES oslovila některé hotely a podobné provozy na Šumavě a většina se shoduje, že brigádníci nejsou.

„Vůbec nikdo se nehlásí. Mám pocit, že mladí lidé nechtějí pracovat. Je tak dvojnásob těžké rozjet po takové pauze provoz,“ říká Martina Kramarová, manažerka hotelu Slunečná louka v Lipně nad Vltavou. „Pořád sháníme pomoc do kuchyně nebo číšníky a snažíme se je hledat přes inzeráty či sociální sítě. Ale nejsou,“ dodává.

Brigádníky hledají i v Budvaru

O moc lepší to není v Hotelu Šumava Inn v Kvildě na Prachaticku. „Zrovna tento týden jsme se s majitelem dohodli, že budeme nabírat pět brigádníků. Chceme využít inzeráty, úřad práce a internet. Hledat budeme asi jako všude pomocnou sílu do kuchyně či obsluhu do restaurace. Asi to nebude jednoduché, ale věřím, že brigádníky seženeme,“ líčí manažerka hotelu Martina Lohonka.

„Bohužel část lidí o práci přišla, což by situaci v našem oboru mohlo pomoci. Na druhou stranu s kuchaři, kteří dlouhodobě chybí, to bude horší a horší. Osobně znám tři, kteří kvůli covidu šli do výrobních závodů, kde se nemusí bát, že ztratí zaměstnání,“ mrzí manažerku.

Brigádu je ale snadné sehnat i ve městech či výrobních závodech. To platí třeba pro Budějovický Budvar.



„Nyní hledáme nejvíce zaměstnanců do gastra, zejména číšníky i kuchaře pro naše provozy v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Volné pozice máme také pro řidiče, pracovníky nákupu i prodavače do naší podnikové prodejny. Brigádníky aktuálně hledáme do gastra a tradičně i do výroby na stáčírnu lahví,“ shrnuje mluvčí národního pivovaru Markéta Ježková.

Letní brigádu je pak možné sehnat i u obchodních řetězců.