Řada zaměstnanců, kteří si na práci z domova zvykli, by si její možnost ráda uchovala. Oceňují, že nemusí dojíždět do práce, i to, že se jejich práce stává samostatnější, a svůj čas či úkoly si mohou alespoň částečně organizovat sami.

Home office funguje především u lidí vnitřně disciplinovaných, které si dokážou svůj pracovní čas zorganizovat - stanovit si a dodržovat denní i delší pracovní plány. Jan Urban psycholog