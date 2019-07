V letním období ulevte zaměstnancům, vzkazují odborníci

1. Plán dovolených je nezbytný

Zkušení manažeři by měli mít přehled o plánech svých zaměstnanců během letních prázdnin s dostatečným předstihem. Nejen proto, aby byl zajištěn plynulý chod firmy, ale také aby vznikl prostor pro diskusi o případných změnách termínů jak v dovolených zaměstnanců, tak i například v deadlinech zakázek či nastavení otevírací doby.

V ideálním případě je vhodné zaměstnance do komunikace ohledně dovolených zapojit a společně najít takový kompromis, který umožní odjíždějícím zaměstnancům užít si dovolenou a „odstřihnout“ se od každodenních pracovních dní a těm stávajícím pomůže alespoň eliminovat množství práce a stresu, které na ně v nepřítomnosti kolegů mohou dopadnout.

Pokud nastane situace, kdy není zaměstnanci požadovaná dovolená povolena, je nutné pracovat s možnou frustrací zaměstnanců. „Manažer by měl mít dostatek empatie, aby uznával potřeby zaměstnanců, včetně potřeb odpočinku. Je přitom důležité komunikovat s jednotlivými zaměstnanci, fakticky jim vysvětlit, proč dovolená nebyla možná a vyjednávat s nimi adekvátní formy kompenzace, jako je dovolená v jiném termínu, ekonomická kompenzace či intenzivnější práce s flexibilním pracovním režimem,“ říká zkušená mezinárodní lektorka a koučka Cristina Muntean. „Pokud jsou potřeby lidí uznávány, je vždy prostor na vyjednávání. A pokud lidé mají firmu rádi, vždy se dá najít kompromis,“ dodává.

2. Ulevte přetíženým zaměstnancům

Existují pozice a profese, u kterých pomoc z externích zdrojů není možná. Například u vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců s úzkou specializací lze jen těžko jejich nepřítomnost nahradit prací externistů.

Tam, kde je možné práci brigádníků využít, by to ovšem zaměstnavatelé určitě měli zvážit, stávajícím zaměstnancům může taková pomoc podstatně ulevit. Někdy se nabízí možnost využít přímo rodin samotných zaměstnanců – jejich studující děti si během letních prázdnin rádi něco přivydělají, díky rodinným vazbám můžete těmto lidem důvěřovat.

3. Ocenění a pochvala zahřejí i v létě

Zejména v zátěžovém období, jakým pro mnoho zaměstnanců může být čas letních dovolených, je důležité patřičné ocenění. Zaměstnanec potřebuje vědět, že práce, kterou dělá navíc za své kolegy, není pro jeho šéfa samozřejmostí a že ji nadřízený umí ocenit. Třeba tak, že mu tento stav „přetížení“ bude adekvátně kompenzovat. Ať už pomocí častějších přestávek, placených přesčasů nebo volnočasových benefitů.

„V případě benefitů jsou ideální systémy cafeterií, ve kterých si každý zaměstnanec může vybrat odměnu podle sebe, ať už to je příspěvek na dovolenou, permanentka na koupaliště nebo lístky na letní festival,“ doporučuje ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika Petra Prchlíková a doplňuje: „Pro mnohé zaměstnance však může být odměnou také uznání, podpora či pochvala.“

4. Příjemné pracovní prostředí je základ

Aby mohli zaměstnanci odvádět svou práci kvalitně, je nutné, aby se na pracovišti cítili dobře. To platí samozřejmě nejen o dovolených. „V létě je klíčové především fyzické zdraví. Poslední roky nám ukázaly, že bude třeba si zvykat na extrémní horka. Proto je důležité dbát na tělesné pohodlí, hlídat pitný režim a nastavit takové teplotní podmínky na pracovišti, které budou vyhovovat všem, aniž by zaměstnanci onemocněli,“ vysvětluje Cristina Muntean.

Standardem by mělo být zajištění kvalitního a pravidelného stravování, u firemních kantýn je dobré přizpůsobit nabídku jídel tak, aby byla v létě lehčí. Vítanou pozorností jsou chlazené nápoje nebo nabídka ovoce. Pokud má firma prostory na odpočinek či relaxační prvky, je vhodné je proaktivně komunikovat a podporovat lidi, aby je v létě více využívali.

5. K létu patří ležérnější pracovní režim

Statistiky ukazují, že zaměstnanci v Česku odpočívají převážně v červenci a v prosinci. Obecně platí, že na tyto měsíce by se měla firma snažit plánovat co nejméně aktivit, aby měli zaměstnanci na regeneraci prostor. Pokud musí chodit do práce, je vhodné jim zkusit zajistit volnější režim.

„Pokud existuje nějaký formální dress code, se kterým se dá pracovat, pak ho v létě trochu poupravit podle standardů a potřeb firmy. Kde je to možné, nadřízení by měli vědoměji pracovat s flexibilními pracovními úvazky a s prací na dálku - nabídnout lidem více práce z domova, vzdálenou komunikaci přes různé technologické platformy a podobně,“ doporučuje Cristina Muntean.

Pro zaměstnance může být zajímavá také možnost pracovat v hezkém počasí venku, případně uspořádat pravidelnou poradu v parku nebo u rybníka. Někdo ocení společný oběd ve formě pikniku či oslavu léta tím, že firma zorganizuje neformální setkání pro zaměstnance na čerstvém vzduchu, aby se lidé mohli spolu odreagovat a cítit, že léto je nejen o víkendu. To vše může mít vedle spokojenosti zaměstnanců pozitivní dopad i na jejich výkon.