Šplhouna nechte být, na drbnu dejte pozor. 12 rad, jak vyjít s kolegy

1. VÍTĚZ

JAK HO POZNÁTE: Je to ten, na koho se váš šéf podívá, pokud je potřeba něco zařídit. V zásadě lze vítěze popsat jako ideálního zaměstnance. Vítěz je osobnost, na kterou se můžete obrátit v důležitých okamžicích a při velkých projektech. Netřeba dodávat, že má dlouhý seznam úspěchů, zůstává klidný a strukturovaný v každé situaci a je schopen převzít zodpovědnost. Vítěz je pro společnost skutečným přínosem.

JAK S NÍM VYJÍT: Podporujte ho a povzbuzujte. Ukažte mu dostatek uznání a nezapomeňte se zeptat sami sebe: „Co se od něj mohu naučit dělat ještě lépe?“

2. TICHÝ HRDINA

JAK HO POZNÁTE: Tichý hrdina je typ člověka, který svou práci vykonává, aniž by ze svých výsledků přímo těžil. Nicméně, tento kolega je opravdu nepostradatelnou součástí vašeho týmu. Preferuje zůstat spíše v pozadí, ale můžete od něj každý den očekávat stoprocentní výkon. Je velmi podobný Vítězi. Bývá často podceňovaný, ale pro dobrý výsledek je nezbytný.

JAK S NÍM VYJÍT: Dejte mu najevo, že jeho úspěchy jsou viditelné a pokuste se ho vytrhnout z jeho komfortní zóny tím, že ho zapojíte do příležitostí vést a převzít větší zodpovědnost.

3. MENTOR

JAK HO POZNÁTE: Mentor by vás chtěl učil víc než jen technickou stránku práce. Rád se o své znalosti podělí a poskytne vám širší pohled na způsob práce ve společnosti. Nebojte se ho nechat, aby vám pomohl pokročit ve vaší kariéře, protože pro vás chce jen to dobré.

JAK S NÍM VYJÍT: Buďte dobrým studentem a pozorně naslouchejte jeho radám. Pro váš profesní rozvoj je mentor velmi důležitou součástí. Bez ohledu na to, jakou pozici právě teď máte, mentor je vždy výhodou. Vstřebávejte jeho poznatky o své práci a kariéře, protože vám mohou poskytnout další know-how.

4. VETERÁN

JAK HO POZNÁTE: Ne, Veterán nemá svou sochu ve firemní kuchyňce. Je to kolega, který je dlouhodobě součástí vaší organizace. Vaši kolegové i on sám vám to budou zřejmě často připomínat.

JAK S NÍM VYJÍT: Chcete vědět něco o historii společnosti nebo o jejích prvních letech? Veterán je tím, za kým byste měli jít. Zapojujte ho do každodenních rozhovorů a rozhodování, aby se necítil být vynechán.

5. SPOJENEC

JAK HO POZNÁTE: Spojenec je člověk, který je vám blízko nejen během pracovní doby, ale i po ní. Tento kolega může přijmout mnoho rolí: člověka, který naslouchá vašim nápadům, toho, komu se můžete svěřit, nebo někoho, o koho se můžete opřít v těžších časech. Pro mileniály, kteří článek čtou, Spojenec je něco jako BFF. (BFF - zkratka anglického spojení „Best Friends Forever“, v překladu „Nejlepšími přáteli navždy“ je označení pro silné přátelské pouto.)

JAK S NÍM VYJÍT: Pečujte o toto přátelství! Toto je typ kolegy, na kterého se budete vždy moci spolehnout. Jste nováček a hledáte Spojence? Buďte laskaví a upřímní, snažte se rozvíjet skutečné vztahy.

6. KOMIK

JAK HO POZNÁTE: Komik přináší na pracoviště neformální a hravou atmosféru. Někdy vidí svět růžovými brýlemi a je mistrem při vyhýbání se vypjatým situacím.

JAK S NÍM VYJÍT: Nebojte se nechat Komikem pobavit, dokud nikoho neurazí. Nenechte se však těmito vtípky odvést od vaší skutečné práce. Všechno má svůj čas.

7. DRBNA

JAK JI/ HO POZNÁTE: „Slyšeli jste, co se stalo X na poradě?“, „Je pravda, že se ve firmě bude propouštět?“, „Opravdu spolu ti dva randí?“. Toto jsou otázky, na které vám Drbna rád/a odpoví. Někteří si šokující příběhy vymýšlí, jiní zase rádi tráví čas tím, že šťavnaté příběhy vyhledávají a vyprávějí dále.

JAK S NÍ/NÍM VYJÍT: Na Drbnu si dávejte pozor. Pravděpodobně ji najdete někde stranou, nebo u stolu někoho jiného, zaneprázdněnou odhalováním nejnovějších klepů. Pokud se k vám tyto příběhy dostanou, chovejte se moudře a nechte si je pro sebe. Berte tyto zprávy s rezervou a dávejte si pozor na to, co říkáte, je-li Drbna poblíž. Mohlo by se totiž stát, že se stanete součástí dalšího příběhu.

8. ŠPLHOUN

JAK HO POZNÁTE: Tento typ lidí se označuje ve firmách různými jmény. Strategie Šplhouna je ale jednoduchá: udělat téměř cokoliv, čím se zalíbí nadřízenému. Říkat pěkné věci, komplimenty, což obvykle vede k tomu, že není mezi svými kolegy příliš oblíbený, ale to je zkrátka neodmyslitelné riziko jeho přístupu.

JAK S NÍM VYJÍT: Zda je systém Šplhouna účinný nebo ne, je jen jeho problém. Je lepší ho nechat na pokoji. Nechte se však motivovat k tomu, abyste ukázali své vlastní úspěchy a svým nadřízeným připomněli přidanou hodnotu, kterou společnosti přinášíte.

9. POTÍŽISTA

JAK HO POZNÁTE: Potížista je pro společnost přínosem pouze tehdy, pokud by firma vydělávala na stěžování. Zkušenosti ukazují, že pozitivní dopad blízkosti člověka, který má neustále s něčím problém, je vzácností. Tento druh chování může být výsledkem frustrace, nudy, stresu nebo nespokojenosti v práci.

JAK S NÍM VYJÍT: Nenechte se přetáhnout na jeho negativní vlnu. Místo toho se snažte proaktivně odvrátit konverzaci na pozitivnější téma, například řešení jeho frustrace.

10. POLITIK

JAK HO POZNÁTE: Politik přichází ve všech tvarech a velikostech. Potkali jste někdy někoho, koho jste považovali za spojence, a on vás potom bodl do zad tím, že představil váš nápad jako by byl jeho?

JAK S NÍM VYJÍT: Buďte ostražití a mějte své štíty v pohotovosti, i když to může vypadat, že to není potřeba. Vše, co Politik říká, berte s velkou rezervou.

11. FLÁKAČ

JAK HO POZNÁTE: Flákač je jako fata morgana. Vypadá opravdu zaneprázdněně, zatímco ve skutečnosti předává své povinnosti ostatním a žije z jejich úspěchu.

JAK S NÍM VYJÍT: Pokud jeho jednání neovlivní vás ani váš tým, je nejlépe ho ignorovat. Jestliže ovšem vás a vaši práci jakkoliv ovlivňuje, je nutné na jeho chování upozornit. Jestliže je Flákač vaším podřízeným, je třeba na něj zaměřit více pozornosti tím, že mu budete zadávat konkrétní cíle a termíny.

12. NOVÁČEK

JAK HO POZNÁTE: Nováčkem může být třeba absolvent, nebo kdokoliv, kdo nedávno nastoupil do vaší společnosti.

JAK S NÍM VYJÍT: Vzpomínáte si na své první nepříjemné první dny v nové práci? Je čas se posunout a stát se Mentorem. Vezměte ho pod svá křídla, pokud je to nutné, a každý den mu dejte šanci naučit se něco nového. Váš nový kolega bude velmi vděčný.