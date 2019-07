Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

Pracuji na obchodním oddělení velké nadnárodní společnost, dvě kolegyně mají dovolenou a tak šéf přišel s tím, že budu mít příštích 14 dnů přesčasy, abych udělala aspoň nejnutnější práci i za ně. Pokud vím, podle zákoníku práce smí zaměstnavatel nařídit přesčas jen z vážných provozních důvodů. Kdo rozhodne, co je vážný provozní důvod?

Vážný provozní důvod posuzuje zaměstnavatel. Definici toho, co jsou vážné provozní důvody, nenajdeme ani v zákoně, ani v judikatuře. Vždy tedy záleží na konkrétním charakteru práce a podmínkách zaměstnavatele, na momentální situaci se zakázkami a dalších faktorech. Protože práci přesčas je nutno předem projednat s odbory, mají někteří zaměstnavatelé vymezeno, co jsou vážné provozní důvody v rámci smluv s odbory. Nařízení práce přesčas by rozhodně nemělo být účelové, ale zcela výjimečné.

Může mi tedy šéf nařídit přesčas jen proto, že kolegyně jsou na dovolené?

Pokud je to nezbytné k plnění minimálně alespoň základních funkcí zaměstnavatele, lze obecně nařídit práci přesčas i z důvodů čerpání dovolených ze strany kolegů v práci. Na dovolenou přece občas potřebuje každý, a pokud chce zaměstnavatel vycházet vstříc zaměstnancům, pak si nedokážu představit, jakým jiným způsobem krom neudělení dovolené by to mohl zorganizovat.

Jsem jako matka samoživitelka více chráněna? Můžu přesčasy odmítnout?

Můžete odmítnout uzavřít dohodu na práce přesčas nad rámec zákonných limitů (8 hodin týdně a 150 hodin ročně), ale nařízenou práci přesčas, pokud jste nepřekročila zákonný limit, odmítnout nemůžete. Zákon v tomto smyslu nezvýhodňuje nikoho, ani matky samoživitelky. Mám za to, že jedinou teoretickou výjimku, kdy můžete odmítnout práci přesčas, představuje ohrožení zdraví či života. Je však třeba si uvědomit, že dokazovat to budete vy jako zaměstnanec a nedokážu si představit, jak by mohlo několik hodin přesčasů ohrozit zdraví či život.

Co se stane, pokud přece jen odmítnu?

Pokud nařízenou práci přesčas odmítnete, vystavujete se nebezpečí finančních i jiných postihů ze strany zaměstnavatele (např. prémie jsou nenárokovou složkou mzdy). Je pravděpodobné, že pokud by došlo k soudnímu projednávání závažnějšího postihu ze strany zaměstnavatele a soud by zjistil, že nebyla práce přesčas předem projednána s odborovou organizací, nebo že nebyly splněny jiné podmínky pro práci přesčas, postih by zrušil. Ovšem to byste se musela soudit.

Práce přesčas je nezdravá

Čeští zaměstnanci podle údajů Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí loňského roku odpracovali nejméně přesčasů za posledních pět let. Sestupný trend je lidskému zdraví prospěšný. Práce přesčas totiž podle výzkumů zvyšuje riziko mozkové mrtvice, zhoršuje mentální zdraví a přispívá k nezdravému životnímu stylu. Vede k menší spokojenosti lidí v práci, a tudíž i k nižší pracovní produktivitě.

„Firmy by měly své zaměstnance podporovat v tom, aby si udržovali zdravou work-life balance. Neměly by trvat na práci přesčas, není-li to bezpodmínečně nutné, a měly by pracovníkům zajistit takové podmínky, aby své úkoly zvládali v předepsané pracovní době. Tedy například zlepšit komunikaci, aby nedocházelo k prostojům kvůli nejasnému zadání, redukovat porady na nezbytnou míru nebo omezit přístup zaměstnanců k různým ‚zabijákům času‘, jako je například internet,“ doporučuje personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz.

Pamatujte si: