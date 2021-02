Omezený přístup klientů ke zdravotní péči pociťují už i pojišťovny

Přinesla pandemie covidu-19 zvýšený zájem o životní pojištění?

Spíše naopak. Došlo k poklesu nového obchodu. U nás asi o 20 procent, což není tolik, jako hlásí jiné pojišťovny v tomto segmentu.

Čím si to vysvětlujete?

Já to vnímám jako přirozený následek toho, co se děje. Velká část lidí dneska řeší krátkodobé problémy a na zajištění těch dlouhodobých jim nezbývá buď čas, nebo prostředky.

Jaké pojistky nebo dotazy u vašich klientů teď hlavně řešíte?

V první vlně to byly dotazy na plnění v souvislosti s koronavirem. Nyní jsou to dotazy na úhradu dlužného pojistného, protože klienti přicházejí o příjmy a s tím je spojené neplacení pojistného a ukončování smluv. Ale v našem případě to jsou velice malé počty, zatím nepozorujeme nic zásadního.

Jaké konkrétní příklady nároku na plnění jste zaznamenali kvůli odložené či zanedbané zdravotní péči?

Bohužel, toto se ukazuje pro pojišťovnu jako větší problém než plnění v souvislosti s koronavirem. Daleko více než za pojistné události, kde příčinou byl koronavir, plníme v situacích, kdy klienti mají odložené operace a prodlužuje se jim doba v pracovní neschopnosti. Nebo plníme za závažné nemoci. Tedy nemoci, které by se s velkou pravděpodobností nedostaly do takového stadia, kdyby klienti šli k lékaři ihned, jak se jim objevily příznaky.

Martin Švec Je předseda představenstva a generální ředitel Simplea pojišťovny.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Finanční a pojistná matematika. V pojišťovnictví se pohybuje bezmála 15 let.

V minulosti působil v České podnikatelské pojišťovně a Avivě jako pojistný matematik, posléze v pojišťovně MetLife jako produktový ředitel.

Je členem České společnosti aktuárů, profesní organizace českých pojistných matematiků.

Plníte pojistné plnění v plné výši?

Samozřejmě.

Máte obavy z toho, že klientů, kteří na proticovidová opatření doplatí svým zdravím, bude přibývat?

Přibývat jich rozhodně bude a myslím, že si nikdo netroufne odhadnout, jak mnoho. To budeme moci vyhodnotit až s velkým zpožděním. Problém je, že si klienti u těchto zdravotních potíží často myslí, že jsou neakutní a nikam nejdou. Pokud by v nemocnicích a u lékařů panoval normální režim, šli by hned.

Jaké má podle vás tato situace řešení?

V současné situaci jich moc nevidím. Obdivuji nasazení většiny lékařů, kteří se k této situaci postavili čelem. V praxi máme případy, kdy naši klienti, u nichž se objevily příznaky nemoci, byli při kontaktování svého lékaře odmítnuti a začali to řešit až ve chvíli, kdy se jejich stav značně zhoršil. A tím již došlo k trvalému poškození zdraví.

Pokud by si lidé měli nyní ve druhém roce covidu uzavřít životní pojištění, na co by se měli hlavně pojistit?

Na tom koronavir nic nezměnil. Stále je potřeba zajistit příjmy, a to na jakoukoliv příčinu jejich výpadku – ať už jde o úraz nebo nemoc. A jen podle toho, jak velké má klient finanční rezervy, řešíme, zda zajišťujeme i krátkodobý nebo střednědobý výpadek příjmu.

Na trhu je vaše pojišťovna stále nováčkem, jak jste finančně zvládli loňský rok?

Velice dobře, protože jsme již ve svém druhém roce dosáhli zisku. Co mě ale nejvíce těší, je, že máme již 40 tisíc klientů. A hlavně díky garanci pojistného plnění dostávají peníze i klienti, kteří by měli u jiných pojišťoven v těchto případech prostě smůlu.

Co máte v plánu letos?

Letos se v ČR budeme soustředit především na zrychlení likvidace pojistných událostí, kde mám cíl se z dnešních průměrných dvou dnů dostat řádově na hodiny. Další oblastí je rozvoj přímého online prodeje.