Jak stát teď zdaňuje zaměstnané důchodce a jaká novinka je v úvahách

Modelový příklad Nyní pracující důchodci stejně jako každý zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy. Tato povinnost by jim odpadla. Při stejně vysoké hrubé mzdě by jim tak značně stoupla čistá mzda. „Při práci za hrubou mzdu ve výši 40 tisíc korun by byla nově čistá mzda 34 770 korun, zatímco nyní činí čistá mzda 32 170 korun. Disponibilní měsíční příjem by tak vzrostl o 2 600 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.