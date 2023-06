KOMENTÁŘ: Jak investovat v dobách dvouciferné inflace

Investice není spekulace. Lidé by neměli investovat do toho, čemu sami nerozumí a nedokážou to detailněji pochopit. Investovat by měli v těch oblastech, které znají a které jsou jim blízké.

Za nějakou dobu se inflace sníží, ale několik let tu teď s námi bude. Předpokládám, že čím méně bolestné se to budou politici snažit udělat, tím delší dobu to bude trvat. Dvoucifernou meziroční inflaci, která je nyní na úrovni 11,1 % nemá smysl překonávat za každou cenu. Hrozilo by totiž příliš velké investiční riziko.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Abychom dokázali vybrat správnou individuální formu investice, je dobré znát vývoj trhu za posledních 10 let.

Nemovitosti v Česku rostly nejrychleji v celé EU

V ČR byl v posledních deseti letech jeden z nejrychlejších růstů cen nemovitostí z celé EU. Jejich cena se podle Českého statistického úřadu více než zdvojnásobila. Za posledních pět let byl nárůst nejrychlejší hned po Maďarsku, za poslední tři roky byl pak nejrychlejší v EU. Za posledních 10 let ceny nemovitostí v ČR rostly nejrychleji po Maďarsku a Estonsku.

Trh nemovitostí ale v tomto roce zamrzl kvůli zvýšeným sazbám na hypotékách. Lidé vyčkávají, prodlužuje se doba, po kterou jsou nemovitosti v nabídce, než se prodají. Ceny nemovitostí zatím příliš neklesly, výjimkou jsou chalupy a energeticky náročné rodinné domy v chudších regionech. Roste naopak cena za nájemního bydlení, protože lidé nemají na nákup nemovitostí tolik peněz, zejména kvůli nedostupnosti hypoték.

Dluhopisy mají předem stanovený výnos, sazby vše mění

V nedávné době byly na trhu obvyklé nízké úrokové sazby, což nebylo pro řadu střadatelů a investorů atraktivní. Hledali vyšší zhodnocení a často šli do rizikovějších investic. Těmi byly často různé korporátní dluhopisy.

Dluhopis je dluh, je to cenný papír, který zavazuje emitenta vyplatit v daném termínu majiteli částku uvedenou na dluhopisu včetně příslušného úroku. Na rozdíl od akcie slibuje dluhopis předem stanovený finanční výnos.

Se zvyšujícími se úrokovými sazbami mnohým dlužníkům dochází dech a několik emitentů dluhopisů teď má potíže. Zatím je to ale jen špička ledovce, čekám mnohem větší problém.

Mnoho investorů do dluhopisů si neuvědomovalo rizika, že by nedostali svou investici zpátky. Zajímal je jen výnos. Dluhopisy byly v kurzu, protože jsou jednoduchou investicí na vysvětlení pro finanční poradce, kteří zároveň za ně mají velké provize.

Ostatní aktiva

Hodnotu v delším období víceméně drží drahé kovy jako zlato nebo stříbro. Cena zlata v českých korunách se za posledních deset let skoro zdvojnásobila v prodejních cenách. Problémem zůstává velký rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou u některých obchodníků.

Hodnota indexu S&P 500 se v českých korunách za posledních 10 let více než zdvojnásobila. Výhoda investic do akcií je rychlá likvidita a nízké udržovací náklady.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů investic

Zisk z investice se skládá ze dvou částí. První část je kapitálový zisk, tedy rozdíl mezi tím, za co investici koupíme a za co prodáme. Druhá část je průběžný zisk, což je nájem u nemovitostí, dividendy u akcií a podobně.

Nemovitosti nesou jak nájem, tak za posledních 10 let velmi slušný kapitálový zisk. Nájem znamenal výnos okolo tří až pět procent ročně, nyní s inflací roste. Naopak spoléhat na kapitálovou výnosnost je v současnosti nejisté. Nevýhoda nemovitostí je, že se déle prodávají. Zároveň je ale dobré držet hotovost a být připravený na levné koupě, které určitě nastanou.

Lidé by teď neměli marně očekávat, že investováním zbohatnou, cílem je „jen“ udržení hodnoty majetku a držet krok s inflací.

Připravená hotovost na nákupy se vyplatí

Zlato nenese průběžný zisk, jen náklady na skladování, a proto se musí spekulovat na kapitálový zisk. Nevýhoda je velký rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou.

Akcie doporučuji vyhledávat takové, které nesou dividendy. Dividendové tituly jsou dobré i v době, kdy celý akciový trh klesá, protože pořád nesou průběžný výnos. Hodnota akcií se ale mění každým okamžikem.

Nedoporučuji být v současné situaci zadlužený nebo jakkoliv v tlaku. Klidné spaní a připravená hotovost na nákupy jsou lepší než břemeno zdražujícího se dluhu.