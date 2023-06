KOMENTÁŘ: Investování je maraton, který za vás nikdo neuběhne

Investování je běh na dlouhou trať. Lidé se bojí do něj jít, protože si myslí, že je příliš složité. Ale tak to jen prezentují různí poradci a zprostředkovatelé, kteří se na něm snaží přiživit. Stejně jako u maratonu, oni to za vás neuběhnou, říká ve svém komentáři investor Vladimír Brůna.