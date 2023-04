KOMENTÁŘ: Česku bankovní krize nehrozí, vyplatí se být opatrný

Americká Silicon Valley bank realizovala ztráty z prodeje dluhopisů, což vedlo k panice, která proběhla nejprve hlavně na sociálních sítích, zejména na Twitteru, a klienti začali rychle vybírat depozita. To následně způsobilo její pád.

V USA pak padly další dvě banky, Signature Bank a Silvergate, která poskytovala úvěry kryptoměnovým společnostem. Následně se objevily problémy ve švýcarské bance Credit Suisse, která v minulosti čelila různým problémům od praní špinavých peněz po nadhodnocování výsledků.

Credit Suisse měla kromě reputačních problémů stejný problém jako Silicon Valley Bank, tedy držela v portfoliu státní dluhopisy, jejichž hodnota za poslední rok klesla o 30 procent. Švýcarská národní jí poskytla úvěr v hodnotě 54 miliard dolarů (1,18 bilionu korun).

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

I to bylo málo, tak vláda dokázala přes víkend dohodnout převzetí banky konkurenční Union Bank of Switzerland za cenu tři miliardy franků (téměř 73 miliard korun), které zaplatí svými akciemi. Cena byla stanovena na 40 % poslední tržní ceny akcie. V důsledku transakce přišli držitelé takzvaných podmíněných konvertibilních dluhopisů banky v hodnotě o téměř 390 miliard korun. Dluhopisy se v důsledku transakce staly bezcennými.

Jak se to týká nás

Český bankovní sektor je zdravý a naše banky nebudou mít problémy jako v USA či ve Švýcarsku. Tuzemské banky jsou v dobré kondici a klienty chrání garanční systém. Česko je ale příliš malá země, než abychom mohli ovlivnit globální dění. Jsme exportně zaměření a závislí na okolním světě. Při celosvětových potížích česká koruna reaguje oslabením, což se stalo i teď.

Vlastníci českých bank jsou převážně zahraniční banky, které se budou snažit tlačit na ziskovost a růst dividend. To může mít vliv na služby klientům, například klesne úročení depozit, zvýší se poplatky, banky budou tlačit na přechod klientů od spoření k investicím, protože správa akciových a investičních fondů je pro banky výhodnější než úročit depozita. Už teď některé banky nabízejí výhodnější úročení pro část peněz, pokud střadatele natlačí do investice do fondů.

Krizi způsobilo pumpování peněz

Centrální banky dlouho držely nízké úrokové sazby a tím se pumpovalo do ekonomiky příliš levných peněz. Ty skončily na finančních trzích, kde pomohly růstu hodnoty akcií i dluhopisů. Pak ale přišla vysoká inflace, proti které začaly centrální banky bojovat zvýšením úrokových sazeb, tím ale klesla hodnota dluhopisů.

Systém se dostal do patové situace. Inflaci jde zabránit jen zvyšováním úrokových sazeb. Zvýšené úrokové sazby ale zase budou způsobovat problémy v ekonomice a na finančních trzích. Rostoucí úrokové sazby dostávají do problémů dlužníky a krachy pak poškozují celou ekonomiku.

Levné hypotéky zdražily nemovitosti

Historicky nízké úrokové sazby pokřivily cenu akcií i dluhopisů a díky levným hypotékám zdražily i nemovitosti. Následně se rozjela inflace, kterou půjde jen velmi těžko zkrotit v krátkodobém horizontu.

Důsledkem výše popsaného začaly krachovat banky, ale centrální banky, místo toho, aby připustily určitý ozdravný proces a nechaly je padnout, se je snaží za každou cenu zachránit. Tento proces se bude opakovat, protože neodstraňujeme příčinu, kterou je velké a stále se prohlubující zadlužení států, korporací a i jednotlivců.

Pozor na obchodníky se strachem

Střadatelé a investoři budou nyní pod tlakem. Centrální banky nebudou zvyšovat úrokové sazby, protože to bude bolestné – pro bankovní sektor, dlužníky, státní dluhy i ekonomiku. Inflace se bude hůře krotit a bude lidem dále znehodnocovat úspory.

Střadatelé se dostanou pod palbou obchodníků se strachem – firmy prodávající předražené zlato a stříbro často argumentují, že drahé kovy jsou nejlepší ochrana před inflací. To je jedna strana mince, druhá strana je marže obchodníka a rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou pro klienta.

Vzniklo a zaniklo hodně prapodivných projektů – od kryptoměnových letadel přes různé projekty financované firemními dluhopisy, které nebudou nikdy splaceny. Vysoká inflace a nízké úroky budou těmto projektům nahrávat.

Držet hotovost a investovat do hmotných věcí

Lidé by měli v současnosti víc než kdy jindy držet hotovostní rezervu a nedělat velké dluhy. Lidé by se také měli vyhýbat investicím do dluhopisů, obzvláště korporátních, a měli by být ostražití vůči podezřele výhodným investicím, vyšší výnos je totiž vždy spojený s vysokým rizikem.

Střadatelé by neměli panikařit, ale zůstat opatrní. Více se aktivně zajímat o investování a méně věřit investičním zprostředkovatelům. Rozložit své investice na více hromádek. V ekonomice jsou výkyvy, a proto je potřeba investovat průběžně a mít dlouhý horizont. Výhodné je investovat do hmotných věcí, například zlato i stříbro se v poslední době výrazně zhodnotilo. Ale zde pozor, jak a kde koupím.

Rozumné jsou i pozemky. U nich se nemění cena každou minutou jako na burze. Pozemky také většinou neklesají na hodnotě, pokud nejsou koupeny neodborně nebo s nějakou vadou. V případě větších propadů je možné investovat do prověřených akcií.