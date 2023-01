KOMENTÁŘ: Inflace obere střední třídu o peníze, riskovat se nevyplatí

Procházíme sice krizí, ale není třeba panikařit. Za 30 letech existence ČR se životní úroveň téměř ztrojnásobila, průměrná mzda vzrostla skoro sedminásobně, přičemž životní náklady stouply trojnásobně.

Lidé by měli investovat postupně a pravidelně. Nakupovat doporučuji to, co zrovna zlevní a má potenciál na další růst. Lidé by měli mít připravenou hotovostní rezervu i za cenu toho, že ji užírá inflace.

Naopak mnoho rizikových projektů bude krachovat. Může jít například o korporátní dluhopisy, investice do start-up společností nebo kryptoměnové projekty.

Akciové trhy: jak se projeví dražší peníze

V roce 2022 akciové trhy výrazněji ztratily, a to dokonce více než v covidovém roce 2020. Americký S&P500 oslabil o 20 procent. Nedařilo se ani na evropských burzách. Index STOXX Europe 600 odepsal 13 procent. Český index PX v roce 2022 spadl o 16 procent.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Dlouhou dobu státy i firmy těžily z extrémně levných úvěrů. To však skončilo a budoucí vývoj vyspělých ekonomik a finančních trhů bude záviset na tom, jak se projeví dražší peníze.

Úspěšné akciové portfolio se buduje v dobách velkých korekcí. Sice nemáme ty největší propady za sebou, ale do akcií se dá investovat průběžně a po menších částkách.

Dluhopisy inflaci neporazíte

Dluhopisy mají za sebou těžký rok. Růst úrokových sazeb srazil jejich ceny dolů. Při investicích do firemních dluhopisů by měli být střadatelé obezřetní a zjistit si informace o emitentovi. Státní dluhopisy jsou méně rizikové, ale inflaci s nimi v roce 2023 určitě neporazíte.

Kvalitní lokality si cenu podrží, paneláky a starší domy už ne

Na trhu realit je patrné, že ceny rezidenčních nemovitostí se ustálily a některé i zlevňují. Ceny nemovitostí na kvalitních místech neklesnou.

Větší problémy lze čekat u starších nemovitostí, panelových domů a energeticky náročných rodinných domů. Jejich ceny můžou poklesnout až o 20 procent.

Trh s rekreačními nemovitostmi se zbrzdí. Během covidu totiž výrazně zdražily a zájmu nepomáhají ani drahé energie. Kvalitní horské lokality ale budou vždy v kurzu. Kromě Krkonoš a Šumavy roste na oblibě oblast Krušných hor, které nejsou tak přeplněné turisty. Důležitým faktorem pro horská střediska je celoroční vyžití.

Developeři část bytů nechají jen na nájmy

U novostaveb bude vývoj záviset na tom, jak moc se bude stavět. Nájmy dále porostou a v souvislosti s tím se bude zhoršovat platební morálka nájemníků.

Developeři dnes neprodávají všechny bytové jednotky koncovým zákazníkům. Část nových bytů vyčleňují na nájmy. Nové byty prodávají buď realitním fondům nebo je pronajímají prostřednictvím své servisní firmy.

Vlastnictví nemovitostí se bude v roce 2023 ještě více koncentrovat do rukou institucionálních investorů.

Konec války odlije kapitál ve stavebnictví na Ukrajinu

Stavebnictví jako odvětví je indikátorem budoucího vývoje ekonomiky. Současná situace, kdy projektanti hledají práci, indikuje, že bude méně práce pro stavební firmy. Pozitivní zpráva je, že ceny stavebních materiálů už zlevňují.

Konec války na Ukrajině ale bude znamenat obrovský problém pro české stavebnictví, odliv západního kapitálu na Ukrajinu a výrazný úbytek pracovních sil.

Na to české stavebnictví není připraveno. Proto s nemovitostmi v dlouhém období neudělá konzervativní investor chybu.

ČNB sazby nezvedne, inflace bude okolo deseti procent

Česká národní banka (ČNB) bude chtít krotit inflaci. Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou v roce 2023 příliš nepřekročí současnou výši sedmi procent. Vyšší úrokové sazby totiž znamenají velké splátky státního dluhu, zatěžují firmy a tím pádem brzdí hospodářství a při nižším výkonu ekonomiky se vybere méně daní.

Tím, že výrazně nestoupnou úrokové sazby, se inflace bude pohybovat okolo deseti procent. Úroky na depozitech jsou okolo pěti procent a zde zůstanou i v roce 2023. Inflace bude i nadále výrazně vyšší než úrokové sazby a kvůli tomu budou střadatelé reálně chudnout.

Silná koruna nevydrží, musí se vyřešit závislost na Rusku

Česká koruna je v současnosti extrémně silná. Je to ale díky intervencím ČNB, která dlouho takto silnou korunu nedokáže udržet. Určitě i spekulanti se budou snažit ze současného kurzu profitovat. Jsme ale závisí na cenách ropy a plynu. Slabší koruna by znamenala dražší ropu, energie, vyšší inflaci a dražší potraviny.

V oblasti daní a veřejných financí platí, že schodky českého státního rozpočtu jsou enormní. Jakákoliv vláda bude muset zvýšit daně. Ale ani to státním rozpočtům příliš nepomůže, mandatorní výdaje jsou příliš velké. Chybí také důchodová reforma, tento problém se nadále oddaluje.