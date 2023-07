Jak na refixaci hypotéky, aby vyšší splátka nezruinovala domácnost

Jednou z takových domácností je rodina Růžičkových ze Středočeského kraje. Úrok u její čtyřmilionové hypotéky dosud činil 2,8 procenta. Protože rodině ale vypršela fixace úrokové sazby, banka jí v nových podmínkách hypotečního úvěru nabídla 6% úrok.

„Pro nás to značí navýšení měsíční splátky o více než pět tisíc korun na skoro 22 tisíc korun,“ říká paní Růžičková, která se v domácnosti stará o finance a dodává: „Vzhledem k tomu, jak se všechno zdražuje, kolik nás stojí provoz domácnosti se dvěma dětmi, to pro nás značí citelný zásah do rozpočtu. A to přesto, že já i muž stabilně pracujeme.“

Podle finančního poradce skupiny Partners Davida Kučery má i tato situace řešení. A to požádat banku na konci fixace o prodloužení splatnosti úvěru až na 30 let. U Růžičků navíc tato varianta přichází do úvahy, protože jsou v produktivním věku. Banka by jim proto vzhledem k jejich stále ještě relativně nízkému věku měla vyjít vstříc.

„Tím domácnosti klesne splátka u jejich hypotéky zhruba o 3 700 korun měsíčně oproti nové navýšené splátce,“ vysvětluje David Kučera.

Zadarmo to ale nebude. Růžičkovi za změnu úvěrových podmínek bance zaplatí administrativní poplatek kolem 5 000 korun. Přičemž banka s největší pravděpodobností prověří i jejich bonitu. To proto, že původně sjednaná splátka byla nižší než nová. Teprve pak se prodlouží i doba splatnosti úvěru.

„V případě, že by daný žadatel bonitně neuspěl a nebyl schopen splácet novou splátku, pak po alespoň jedné včas neuhrazené splátce v plné výši může požádat o takzvanou restrukturalizaci úvěru. To je vlastně to samé, jako požádat o prodloužení splatnosti úvěru. Avšak bohužel s tím rozdílem, že žadatel už bude mít negativní záznam v bankovním registru,“ vysvětluje finanční poradce.

Když prodloužení splatnosti hypotéky nepomůže

Ekonomové očekávají, že inflace v druhé polovině letošního roku klesne pod deset procent. A i když tvrdí, že cesta k 2% inflačnímu cíli České národní banky (ČNB) bude ještě dlouhá, očekávají i pokles úrokových sazeb ze strany centrální banky. Dokud k tomu ale skutečně nedojde, úroky u hypoték setrvají na úrovni šesti procent. To v praxi znamená, že i jen prodloužení splatnosti hypotečního úvěru některým domácnostem nemusí stačit na to, aby vyšly se svými příjmy. Podle Davida Kučery se pak nabízejí jen dvě možnosti, jak danou situaci řešit.

„V prvé řadě je vhodné se obrátit na příslušný úřad a nechat si poradit, jaké dávky domácnost může využít. Velmi častým je příspěvek na bydlení, o který se žádá na úřadu práce a dokáže pomoci rodinnému rozpočtu,“ říká finanční poradce. Zároveň upozorňuje, že do posuzovaných nákladů pro přiznání příspěvku na bydlení se nezahrnují náklady na hypoteční úvěr.

Podle něj druhým, i když podstatně obtížnějším ale mnohdy jistějším způsobem, jak řešit tíživou finanční situaci, je změna zaměstnání nebo „druhá práce“. V tomto ohledu upozorňuje, že nezaměstnanost v Česku patří k těm nejnižším v Evropě. Jinak řečeno, nabídka práce tady je. I když ne vždy musí být podle představ toho, kdo ji hledá.

„Pokud se jedná o zkušeného a důležitého zaměstnance firmy, pak není od věci požádat o zvýšení mzdy. Firmu zpravidla zajištění a vyškolení nového zaměstnance stojí násobně více než zvýšení mzdy v řádu několika tisíců korun měsíčně,“ přidává další z možností.

Jak na refixaci hypotéky

To, že je v současné době vysokých úrokových sazeb refixace hypotéky vždy zásahem do rodinného rozpočtu, je nepopiratelný fakt. Při jednání o nové úrokové sazbě je přitom třeba myslet na určitá pravidla a nekývnout hned na první nabídku banky.

„Je dobré mít přehled u konkurence a s ním operovat u své banky. Banky často nabízejí svým stávajícím klientům sazby na nové období kolem šesti procent p.a., přitom lze zajistit sazbu cca 5,59 procenta p.a. bez dalších podmínek,“ říká David Kučera.

Podle něj je dobré vědět, že počáteční náklady spojené se zajištěním úvěru má banka přibližně po dvou letech splaceny. Poté už si ukrajuje pouze ze svého zisku, nikoli, že by „krvácela“ na výdajích. „Pokud se klient domluví se svou bankou, může ušetřit na nákladech čtyři tisíce korun za výmaz a vložení nové zástavní smlouvy do katastru nemovitostí,“ říká s tím, že klient banky tak neušetří jen peníze, ale také čas.

Se zástupci banky o nových podmínkách úvěru doporučuje smlouvat, ale rozumně. Klient musí mít pádné argumenty, nikoli smyšlené informace o tom, že jiné banky „jsou podstatně levnější“. Pokud k dohodě s bankou dojde, zbývá poslední věc, na jak dlouho hypotéku zafixovat. Za aktuální situace David Kučera doporučuje fixaci sazby maximálně na tři roky.

„Je předpoklad, že by mohly sazby v příštím roce klesat s tím, jak poleví inflace,“ říká s dodatkem, že i pětiletá fixace může být na sazbu příznivější a za současných podmínek i doporučitelná.

Zároveň upozorňuje na chystané změny v zákoně o spotřebitelském úvěru, které zřejmě bankám umožní si účtovat vyšší sankce z mimořádného splacení hypotéky mimo výročí fixace. Což sice domácnosti nevyužívají často. I tak to ale pro některé z nich může značit vyšší výdaj v situaci, kdy jim některá banka nabídne výhodnější podmínky u hypotéky než jejich stávající banka.