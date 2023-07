Hypoteční sazby klesly. Přichází změna trendu?

Prázdniny bývají z pohledu sjednaných hypoték průměrnými měsíci. Úrokové sazby doznaly minimálních změn a dobrou zprávou je, že jde o drobné posuny směrem dolů.

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu klesla o šest bazických bodů a k 10. červenci tak činila 6,24 procent p. a. Na stejné úrovni byla průměrná nabídková sazba přesně před rokem, kdy se poprvé přehoupla přes šestiprocentní hranici.

„Banky, tedy alespoň některé, se snaží rozvířit prázdninový hypoteční trh snížením úrokových sazeb. Rozptyl nabídek je poměrně široký. Zatímco jedna banka nabízí hypotéky s roční sazbou těsně nad 5 procent, jiná se pohybuje ve dvouciferných číslech,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Jedinou alespoň trochu zajímavou událostí v této oblasti je snížení úrokových sazeb ze strany UniCredit Bank, která se s nabídkovými sazbami dostala až na 5,39 procenta. To je hodnota, kterou jsme již dlouhé měsíce neviděli, byť její hodnota je spíše symbolická. Dokud nedojde ke změně celkového nastavení úrokových sazeb v ekonomice, nebude se nic pozoruhodného dít ani v oblasti hypoték. Prst na spoušti tedy drží především Česká národní banka a prozatím se nezdá, že by měla v plánu spoušť stisknout,“ dodává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Podle Eima nebude druhá polovina roku na hypotečním trhu jiná. „Zcela běžně se hovoří o tom, že nastavení klíčových úrokových sazeb se do konce roku směrem dolů vůbec změnit nemusí. Nedá se nic dělat. Trh se s tím prostě musí vyrovnat,“ říká expert.

Měsíční splátka klesla o 127 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta p. a. se v červenci snížila o 127 korun na 23 068 korun.

„Splátka hypotečního úvěru klesá stejně jako průměrná nabídková sazba již druhý měsíc v řadě. Nad hranicí 23 tisíc se průměrná měsíční splátka hypotéky drží posledních dvanáct měsíců, výjimkou byl říjen loňského roku, kdy klesla devět korun pod tuto hranici,“ komentuje Jiří Sýkora.

Hypotéky pro mladé zdražily

Hypotéky pro mladé do 36 let, tedy nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti, v uplynulém měsíci naopak zdražily. Nejvíce vzrostly sazby hypoték fixovaných na jeden rok, a to o 0,1 procenta bodu na 6,1 procenta p. a.

Sazby hypoték s fixací na tři a pět let vyskočily pouze nepatrně, a to o jeden bazický bod na 6,56 procenta p. a., resp. 6,27 procenta p. a. Hypotéky fixované na deset let zdražily o tři bazické body na 6,36 procenta p. a.

Bude pokles hypotečních sazeb pokračovat?

Na červnovém zasedání ponechala Česká národní banka úrokové sazby opět beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od 22. června loňského roku zůstává na 7procentní úrovni. Na posledním zasedání v červnu byly pouze dva hlasy členů bankovní rady pro růst sazby o 25 bps. Zbytek hlasoval pro ponechání a zdá se, že u toho už asi zůstane. Ani na příštích zasedáních se poklesu sazeb zřejmě nedočkáme.

Hypoteční sazby se tak minimálně do konce letošního roku zřejmě výraznějšího poklesu nedočkají. „Domnívám se, že sazby budou spíše stagnovat a k nějakým stálejším změnám by mohlo dojít až ke konci letošního roku,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Rozhýbalo zrušení limitu DSTI hypoteční trh?

S platností od 1. července zrušila Česká národní banka limit ukazatele DSTI. Poměr mezi celkovou výší měsíční splátky a čistým měsíčním příjmem žadatele o hypotéku již není povinný. Tento ukazatel do té doby nesměl překročit 45 procent a u žadatele mladšího 36 let 50 procent. Ne všechny banky ovšem limity zrušily.

Podle Sýkory můžeme banky podle přístupu k hodnocení DSTI rozdělit do tří skupin:

První skupinou jsou banky opatrné, které i nadále kontrolují, aby limit DSTI nepřesáhl hranici 45 procent pro žadatele nad 36 let, resp. 50 procent pro žadatele starší 36 let.

Druhá skupina bank zaujala neutrální přístup a limit u obou skupin žadatelů posunula, případně je sjednotila na limit vyšší (např. 60 procent pro žadatele mladší 36 let a 55 procent pro starší žadatele nebo 70 procent pro obě věkové skupiny).

Poslední skupinou jsou banky odvážné, které úplně přestaly limit DSTI hodnotit.

Na hypotéku tak od července dosáhne více lidí. Ani banky ale nepřijdou zkrátka. „Banky, které limity uvolnily, mají zájem navýšit svůj tržní podíl a získat co nejvíce hypoték do svého portfolia,“ dodává Sýkora.

Zda a nakolik se rozvolněná pravidla pro hypotéky promítnou do zvýšeného zájmu o nemovitosti, se ukáže až s odstupem času. „Dá se očekávat, že deaktivace ukazatele DSTI přece jen zvýší zájem o hypotéky a banky budou mít snad trochu více důvodů začít o klienty trochu bojovat,“ uzavírá David Eim ze společnosti Gepard Finance