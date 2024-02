Z životního pojištění vyplatily vloni pojišťovny deset miliard. Co o něm víte?

Pojišťovny každý rok pošlou svým klientům miliardy za plnění na smlouvách životního pojištění. Například loni to bylo za úrazy, závažná onemocnění, invaliditu či úmrtí téměř 10 miliard korun.

„Celkem naše data za loňský rok vykazují přes 418 tisíc nahlášených pojistných událostí na životním pojištění, tedy přes 1 100 událostí každý den. Nejčastěji pojišťovny vyplácely plnění za úrazy, které tvořily přes devadesát procent všech pojistných událostí,“ říká hlavní analytik České asociace pojišťoven (ČAP) Petr Jedlička. Druhými nejčetnějšími i nejdražšími byla závažná onemocnění nebo události, které vedly k invaliditě či nutnosti dlouhodobé péče.

Právě nehody nebo nemoci, po kterých už člověk nedokáže zajistit své blízké tak, jak by chtěl, jsou nejčastějším důvodem pro sjednání životního pojištění. Hned 81 procent lidí totiž uvádí, že jejich hlavním motivátorem pro uzavření pojistky je strach o blízké. A to oprávněně. „Pokud člověk na dlouhou dobu onemocní nebo po úrazu vypadne z pracovního procesu, přijde rodina o zdroj příjmu. V takových případech životní pojištění dokáže rodinu ochránit před poklesem životní úrovně,“ uvádí Petr Koblížek z ČAP.

Životní pojištění patří mezi produkty, na které lze čerpat daňové odpočty. Má to ale háček. Pokud zrušíte nebo zneplatníte smlouvu před koncem její platnosti nebo před šedesátým rokem věku, o daňové úlevy přijdete. A co jste si za posledních deset let odečetli z daní, musíte zpětně dodanit. To se týká i příspěvků zaměstnavatele.

S pojmem podpojištění často sekáváme u majetkových pojistek. Možná překvapivě stav takzvaného podpojištění hrozí i u životního pojištění. Typicky k tomu dochází při dlouhodobé neaktualizaci pojistné smlouvy nebo například po zvýšení životních nákladů, například po narození dítěte nebo při vysoké inflaci.

„Podpojištění je stav, kdy je klient pojištěn na nižší částku, než jakou by v případě úrazu či nemoci potřeboval na pokrytí nákladů. Pokud se mu něco stane, prostředky, které od pojišťovny dostane, mu tak nemusejí stačit. Proto doporučujeme pravidelně pojistky se svými pojistnými poradci procházet a aktualizovat,“ uzavírá Petr Koblížek.