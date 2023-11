Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Pan Jaroslav si v červnu sjednal životní pojistku a v srpnu odjel na dovolenou do Řecka. Čas už nevrátí, ale to, že včas nezaplatil první aktivační platbu, ho bude mrzet nejspíš do konce života. Při skoku do bazénu se vážně zranil.