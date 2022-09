Praktické rady advokáta, které se hodí při podání výpovědi z práce

Když se někdo rozhodne poohlédnout po nové práci a dát výpověď, určitě je dobré pročíst si stávající pracovní smlouvu. Jaké háčky se v ní mohou vyskytnout?

Při podání výpovědi musíme počítat s výpovědní dobou, která je většinou dvouměsíční. Vaše pracovní smlouva může ovšem stanovit výpovědní dobu delší. Než se pustíte do hledání a sjednávání nové práce, je proto třeba se ujistit, zda stávající smlouva neobsahuje speciální dohodu o délce výpovědní doby. Od výpovědní doby se pak odvíjí vaše časové možnosti. Jestliže v inzerátu hledají někoho s nástupem ihned, pak se může stát, že tento požadavek nemůžete splnit. Možností je, pokusit se s personalistu domluvit, že stojíte za to, aby počkali déle.

Jaký další háček může stávající pracovní smlouva obsahovat?

Vaše pracovní smlouva nebo dohoda na ni navazující může rovněž obsahovat zákaz pracovat pro konkurenční společnost kvůli uzavřené konkurenční doložce. Typicky se jedná o dohodu, že po určitou dobu, nejdéle však rok po skončení pracovního poměru nebudete vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti stávajícího zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zkontrolujte si proto, zda náhodou něco podobného vaše smlouva neobsahuje. Zabraňuje se tím zneužití know-how. Za to byste ale měli mít také sjednáno náležité peněžité vyrovnání, kterým vám zaměstnavatel vykompenzuje celou dobu „nekonkurence“.

Ondřej Preuss Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval rok i ve francouzském Nancy.

Kromě provozování advokátního serveru DostupnyAdvokat.cz je v současnosti i odborným asistentem na katedře ústavního práva své alma mater.

Klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Kdy je optimální podat výpověď, k jakému datu?

Výpovědní doba jakékoliv délky začíná běžet první den kalendářního měsíce, který následuje po doručení vaší výpovědi. Pokud například podáte výpověď 30. září, pak pracovní poměr při standardní dvouměsíční výpovědní době skončí 30. listopadu. Pokud ovšem podáte výpověď jen o jeden den později, tedy 1. října, pak skončí pracovní poměr až na konci prosince.

Doporučuji však nepodávat výpověď až poslední den v měsíci. Nemusí se to úplně vyplatit. Může se totiž stát, že vám stávající šéf přece jen učiní zajímavou nabídku, kterou si budete chtít ještě promyslet a porovnat s nabídkou novou. Stejně tak můžete zjistit, že nikdo z odpovědných manažerů do práce nedorazí a vy budete muset hledat jiné způsoby, jak výpověď na poslední chvíli doručit. Je proto lepší, zajistit si dostatečnou časovou rezervu.

Co když dostanu od stávajícího šéfa zajímavou nabídku, protože o mě nechce přijít. Je lepší výpověď přece jen podat hned, nebo podání výpovědi odložit?

V případě, že vám stávající zaměstnavatel nabídne zajímavější podmínky a vy si nyní nejste jistí, zda výpověď podat či ne, je lepší ji přece jen podat. Výpověď je totiž možné zrušit dohodou, takže se tím o nic nepřipravujete a můžete jednat dál.

Jak ale řešit situaci, když nový zaměstnavatel nechce čekat dva měsíce a žádá nástup co nejdříve.

Řešením může být uzavření dohody. Tedy pokusit se přesvědčit dosavadního zaměstnavatele, aby s vámi ukončil pracovní poměr dohodou, v níž sjednáte výpovědní dobu například jeden měsíc. V praxi na to poměrně často slyší, protože motivace odcházejícího zaměstnance je mizivá. Ke vstřícnosti může například přispět, když slíbíte, že za měsíc stihnete odevzdat vše podstatné a práci novému kolegovi přijdete předat později třeba ve svém volném čase. Teoreticky je ale možné se dohodnout na jakémkoli termínu skončení pracovního poměru, a to i přímo v den, v němž dohodu podepíšete.

Co když dostanu novou pracovní nabídku ve zkušební době?

Při ukončení pracovního poměru ve zkušební době není nutné čekat na uplynutí výpovědní doby. Výpověď ve zkušební době nemá stanovenou žádnou další výpovědní dobu a pracovní poměr končí jednoduše jejím doručením.

Pokud stávající zaměstnavatel trvá na dvouměsíční výpovědní době a nechce se dohodnout na kratší lhůtě, co riskuji, když do práce už nepřijdu?

V takovém případě můžete dostat od stávajícího zaměstnavatele negativní hodnocení, nebo být dokonce na hodinu propuštěni. To však nejsou jediná rizika, která hrozí.

Nedodržením výpovědní doby porušíte své pracovní povinnosti. Tím se vystavujete riziku, že po vás bude zaměstnavatel nárokovat náhradu škody, která mu vznikla. Tato škoda může být poměrně vysoká, záleží na tom, v jakém oboru pracujete. Pokud někdo pracuje jako prodavač a již nenastoupí do práce, může mu zaměstnavatel vyčíslit škodu například za ušlý zisk pod dny, kdy musel nechat obchod zavřený.

Jaké náležitosti musí výpověď splňovat, aby byla platná. A musím uvést důvod výpovědi?

Výpověď ze strany zaměstnance musí být v zásadě vždy písemná s vlastnoručním podpisem. Určité výjimky se týkají možné elektronické komunikace, ale to je v pracovním právu dost komplikovaná věc. Nepostačí nicméně pouze přijít za svým současným zaměstnavatelem a ústně mu oznámit, že končíte. K takové výpovědi by se vůbec nepřihlíželo.

Na rozdíl od zaměstnavatele, který musí vždy přesně uvést důvod výpovědi, vy můžete podat výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez jeho uvedení. Z výpovědi však musí být zřejmé, kdy a kdo ji podává a komu je adresována. Pokud si nejste jistí, jak má vaše výpověď vypadat, aby splňovala veškeré náležitosti, je dobré obrátit se raději na advokáta, který vám připraví výpověď šitou na míru vašim požadavkům.

Je lepší podat výpověď osobně?

Ano, výpověď je ideální podat osobně a nechat si od nadřízeného potvrdit její přijetí, abyste doručení výpovědi mohli v případě nějakého konfliktu prokázat.

Co když nadřízený odmítne výpověď podepsat, nebo zrovna nebude v práci. Jak to řešit?

Podání výpovědi nemusí být přímo do rukou vašeho nejbližšího nadřízeného, v návaznosti na organizaci a fungování vaší společnosti stačí například zajít na podatelnu a nechat si potvrdit doručení zde. Případně můžete předat výpověď na personálním oddělení.

Také můžete doručit výpověď poštou na adresu pracoviště, a to jedině doporučeně s dodejkou. Budete mít tak v ruce nezvratitelný důkaz, že jste ji skutečně odeslali. Nezapomeňte ale na to, že výpovědní doba počítá až ode dne doručení tohoto doporučeného dopisu. Obyčejný e-mail také nestačí.