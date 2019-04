KVÍZ: Někde neslušné, jinde téměř povinnost. Víte, jak na spropitné?

My Češi rozhodně nepovažujeme spropitné za něco automatického. Většinou ho bereme jako výraz toho, že jsme byli se servisem i jídlem spokojeni. Podle toho se také rozhodujeme o jeho výši. „V tuzemsku je spropitné něco jako zpětná vazba, klient tím dává najevo, že mu chutnalo a vše bylo v pořádku. Zároveň to ale lidé berou jako něco samozřejmého, takže často nechávají obsluze spíše koruny či desetikoruny,” uvádí Igor Třeslín ze společnosti Storyous, která vyvíjí restaurační systémy pro gastronomii, a dodává: „Podle mého názoru by částka měla odrážet i samotný zážitek z jídla a atmosféru podniku.“

V zahraničí mohou být tradice spojené se spropitným zcela odlišné. „Jsou země, kde je spropitné přímo zahrnuto v ceně jídla, jinde se naopak počítá s tím, že samostatné spropitné činí až čtvrtinu z útraty,“ upřesňuje Třeslín. Pravidla se liší natolik, že se vám určitě vyplatí zjistit si před cestou, jak je tomu v konkrétní zemi. V některých státech je totiž spropitné dokonce společensky nepřijatelné.

Pět tipů, jak dávat spropitné správně

Spropitné dávejte i v podnicích, kde se platí u pokladny – částku zaokrouhlete nahoru, popřípadě využijte sklenici na drobný příspěvek u pokladny či pultu. Pokud jste byli spokojeni, dejte deset procent z celkové částky. Jestliže se obsluha zasloužila o skutečně výjimečný zážitek, nebojte se dát radost najevo i dvaceti procenty z útraty. Platíte kartou a nevíte si rady, jak spropitné dát? Zeptejte se obsluhy. Chytré a moderní pokladní systémy většinou umí tuzér přijmout. Jestliže jste spokojeni nebyli, není důvod dávat spropitné. Řekněte obsluze, co se vám nelíbilo, případně kontaktujte na místě vedoucího provozu. Situaci vysvětlete a domáhejte se nápravy. Je to lepší, než napsat restauraci špatnou recenzi na internetu. Pokud plánujete cestu do ciziny, vyplatí se dopředu zjistit, jak je to v dané zemi se spropitným. Někde se nedává vůbec, jinde je započteno už v ceně jídla, v dalších zemích je naopak zvykem dávat drobnou odměnu i za běžné služby.

