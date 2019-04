Otestovali jsme, za kolik se dá prodat počítač, foťák či mobil

Dražili jsme notebook, zrcadlovku a mobilní telefon.

Patnáct let starým autem se dá v pohodě jezdit. Zato pět let starý foťák je vykopávka, kterou nikdo nechce – všichni už fotíme na mobily. Podobné je to i s počítači a telefony, kupujeme je častěji než nový zimní kabát. Jenže co s těmi „přežitými“? Jak se jich nejlépe zbavit? Má v 21. století smysl nosit je do kamenných bazarů, nejlépe do těch specializovaných – nebo je zcela převálcovaly moderní online platformy? Otestovali jsme to v praxi na třech kouscích spotřební elektroniky.

Kolik to vlastně stojí?

Pokud byste rádi zjistili „reálnou“ cenu vašich věcí, vězte, že tu vám nikdo neřekne. Pouze trh, zákon nabídky a poptávky. Neexistují žádné tabulky, do nichž by se v bazarech (říkejme tak pro zjednodušení všem provozovnám, specializovaným i obecným) podívali a nastřelili cenu.

Všude se nás zeptali na naši představu, pak se obrátili k monitoru a začali projíždět nabídky internetových portálů – na nich ostatně i kamenné bazary prodávají (až na výjimky) také. Pak nabídli zhruba polovinu částky.

„Když si to prodáte sami, dostanete o půlku víc. Já na tom musím taky něco vydělat,“ netajil se obchodní strategií například majitel bazaru v Mostě. Ani tím, že nejvíc zisku má ze zástav. A když už zboží vykoupí, musí být rychloobrátkové – proto nemá zájem ani o foťák (dlouho by mu tam ležel), ani o notebook Apple Air (macbooky neberu, jsou s nimi problémy). A za úplně nový telefon nabídne nanejvýš tři tisíce korun. Nakonec vezme na milost i náš canon, ale taky jen za tři tisíce.

Mimochodem – doklady o původu zboží jsou jen malým plusem. Když máte občanku a při prodeji se s ní prokážete, neřeší bazary, kde jste ke zboží přišli.

Jinde, například v Praze-Dejvicích, nás s foťákem rovnou posílají ke specialistovi. „Jděte do Foto Škoda, tam dostanete nejvíc.“ Když vytáhneme mobil, poradí nám majitel Mobilpohotovost. A asi nemusíme dodávat, že pro prodej applu nám doporučí nějaký Mac bazar. Oceňujeme férový přístup, ale říkáme si, na čem asi takový bazar vydělává.

Co nabídli experti

Míříme tedy za vidinou většího zisku „ke Škodovi“, kde jsme ostatně foťák před pěti lety kupovali. Ale jsme zklamáni – momentálně o něj nemají zájem, leda na protiúčet. S mobilem se nám daří lépe – v bazarech jsme se dostali nanejvýš na čtyři tisíce, většinou na „trojku“. Zato u specialisty, v pražské Mobilpohotovosti, nabízejí okamžitě nejvyšší cenu – 4 400 korun.

U Applu je cenový rozptyl obrovský. Někde jej nechtějí vůbec, jinde by dali 4,5 nebo pět tisíc. Dvakrát nabídnou osm, ale to by si jej bazaristé nechali pro sebe. Nenadchne nás ani nabídka odborných bazarů – v AppleTrhu v Praze na Smíchově nabízejí sedm; maximálně osm na protiúčet. Macbookárna nabídne prostřednictvím e-mailu (po zaslání fotek) 7,5 tisíce; BazarCom v Opletalově sedm.

Na webu to jde nejlépe

Ještěže máme „ty internety“. Zkoušíme portál Bazoš.cz – macbook vystavujeme za rovných deset tisíc, telefon za sedm, foťák za devět. Zatímco po canonu nikdo nevzdechne, kvůli počítači volají během dne dva zájemci. Jeden by si přijel osobně, druhý by ho chtěl poslat na dobírku. Také telefon má do 24 hodin prvního kupce – nabízí ovšem jen šest tisíc. Smlouváme na 6,5 tisíce, ale neúspěšně.

Máme ještě tajný trumf: aukční portál Aukro. Už po 12 hodinách od vystavení, v době, kdy objíždíme bazary, víme, že se telefon dostal na 5 900 korun. Macbook i foťák se však drží na pouhých dvou tisících – počítač ale sleduje 34 zájemců.

Závěr aukce s canonem nás šokuje: cena se vyšplhá na neuvěřitelných 8 200 korun! Zato mobil se už nepohne, končí na necelých šesti. O macbook se strhne menší bitva, než doufáme – výsledných 9 600 korun je po odečtení provize rovných devět, tedy o tisícovku míň než na bazoši. Ale zhruba o dvě víc než ve výkupu počítačových expertů.

Kam tedy si nimi?

Shrnuto: pokud máte alespoň týden čas, vyplatí se inzerovat na internetu. Musíte však dobře stanovit cenu, nejlépe porovnáním s podobným zbožím. Stejně to dělají i výkupčí v bazarech.

Jestliže máte účet na Aukro.cz, není špatné věc dražit – a nebojte se ji nabídnout od koruny. Podle našich dlouholetých zkušeností si najde svou skutečnou cenu, vyžene ji tam konkurenční boj. Zato když rovnou nasadíte svoji představu, lehce se stane, že nikdo nepřihodí – není to zábava a „boj o kořist“.

Pokud ovšem peníze potřebujete na ruku, vyplatí se jít do specializovaných bazarů s počítači nebo mobily. Dostanete výrazně víc než v těch „obecných“, kde neskrývají, že tržní cenu „podělí dvěma“, takže dostanete polovinu. U expertů to vychází tak, že z očekávané prodejní ceny si odečtou zhruba 30 %.

Detailní informace, jaké nabídky jsme dostali, najdete na dalších stránkách.