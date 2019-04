České dráhy i RegioJet mají novinky, jak ušetřit na jízdném

Nejste ani student, ani senior, ani rodič s dítětem do tří let, přesto i vy můžete ušetřit při cestování vlakem nebo autobusem. Pro pravidelné dojíždění do práce jste si už zlevněné jízdné zařídili. Ale výhodně můžete jezdit i na chalupu, výlet nebo na výstavu do Olomouce.



Pokud nejčastěji využíváte vlaková spojení Českých drah, vyplatí se vám pořídit si zákaznickou kartu. „Aplikace IN 25 nebo IN 50 opravňují držitele karet ke slevě 25 nebo 50 procent z cen Flexi základních jízdenek a k nákupu za zvýhodněné ceny u dalších nabídek. Lidé si mohou zvolit variantu na jeden nebo tři roky, IN 25 i na tři měsíce s různě vysokou cenou,“ vysvětluje Petr Šťáhlavský z Českých drah.

Za IN 25 na tři měsíce tak dáte 190 korun, na rok 450 a na tři roky 990 korun. U varianty IN 50 lze zvolit jen platnost na rok za 2 990 korun a na tři roky za 8 490. Tady zvažte, jestli vlakem skutečně pojedete tak často, aby se vám nákup karty vyplatil.

Na chalupu nebo na výlet

I bez IN Karty můžete využít Flexi zvýhodněné a Vázané jízdenky, pokud však kartu máte, pořídíte je za výhodnější cenu. Pro jednotlivé jízdné nabízejí České dráhy i další varianty výhodnějších cen. Jednou z nich je Flexi zpáteční jízdenka, která má slevu pět procent např. z ceny Flexi základní jízdenky nebo slevy Region. Za cestu z plzeňského hlavního nádraží do Stříbra a zpět tak například zaplatíte 108 korun oproti 114 korunám za dvě jednosměrné jízdenky. S IN Kartou je sleva ještě větší, s IN 25 pro dospělého vás obě cesty vyjdou na 81 korun, s IN 50 na 54.

„V mnoha regionech mohou cestující využít i tarify integrovaných dopravních systémů. Ty navíc umožňují na jeden doklad kombinovat například cestu autobusem, vlakem a MHD,“ dodává Petr Šťáhlavský. Detaily o nových typech jízdenek Českých drah najdete zde.

Předplaťte si

Člověk, který cestuje méně často, může využívat také Kilometrickou banku, kdy má předplacených dva tisíce kilometrů za 2 200 korun. „Výhodou je, že na jízdenku mohou jet až tři lidé a je přenosná. Díky tomu ji mohou využívat různí členové rodiny a podobně. Jen je potřeba dané kilometry projet za půl roku,“ podotýká Šťáhlavský.

Když vás jede víc

Jestliže se chystáte s přáteli nebo rodinou na výlet, zkuste Skupinovou jízdenku. Platí už od dvou lidí, první cestující uhradí celé, tedy Flexi základní jízdné, druhý má slevu 25 procent, třetí a každý další 50 procent. Pokud si koupíte zpáteční Skupinovou jízdenku, ušetříte ještě dalších zhruba pět procent. Pozor, jestli je vás víc než šest, musíte si cestu objednat předem. Každý cestující získá slevu 50 procent z Flexi základního jízdného pro dospělé, nebo z Flexi zpáteční jízdenky pro dospělé.

Skupinová víkendová jízdenka

O víkendu nebo ve státní svátek můžete také cestovat se Skupinovou víkendovou jízdenkou, a to kamkoli po České republice nebo po zvoleném kraji. Je určena dvěma cestujícím od 15 let a až třem dětem (může na ni jet i jen pět dětí). Z Olomouce do Prahy a zpátky tak pětičlenná skupina zaplatí za cestu vlakem EuroCity celkem 679 korun. V nabídce jsou i různé kombinace včetně MHD vybraných měst.

S Kreditovou jízdenkou vlakem i autobusem

Jestliže často jezdíte s RegioJetem, nejspíš oceníte Kreditovou jízdenku. Na internetu se zdarma zaregistrujete a pak už si můžete rezervovat jízdenky za výhodnější cenu. Za cestu z Brna do Prahy autobusem tak zaplatíte od 139 korun, vlakem od 94 korun. „Pokud si lidé mohou zvolit čas cesty, ušetří ve spojích mimo špičku, a to v řádu až desítek procent,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Výhodné je také cestování vlakem RegioJet do zahraniční – konkrétně do Rakouska, na Slovensko či Ukrajinu. Například z Prahy do Vídně RegioJet aktuálně snížil cenu jízdenek ve třídě Low-cost na 354 korun a ve třídě standard za 470 korun. Z Brna pak jízdenky do Vídně vlakem RegioJet stojí 170 korun ve třídě Low-cost a 194 korun ve třídě Standard.

Na trase Praha – Bratislava jsou ceny jízdenek ve třídě Low-cost od 294 korun a ve třídě Standard od 364 korun.

Ceny jízdenek ve vlacích RegioJet se navíc nemění v průběhu prodeje a jsou dostupné až do doby odjezdu vlaku. Nejedná se o tzv. kontingenty jízdenek, kdy by za uvedenou cenu bylo dostupných pouze několik jízdenek a po jejich vyprodání se cena zvyšovala. Součástí jízdenky je také vždy rezervace místa a další palubní služby, jako je internet, denní tisk a nápoje zdarma.

Pokud lidé cestují ve skupině tří a více cestujících, mají ve vlacích RegioJet nárok na skupinovou slevu, a to ve výši 10 %. V případě využití slevy s Kreditovou jízdenkou se tyto slevy sčítají a skupinová sleva se počítá z výhodnější ceny na Kreditovou jízdenku.

Výhodné je cestování také pro rodiny s dětmi, kdy mají možnost si v každém vlaku RegioJet zarezervovat cestu v dětské herně s hračkami, televizí a dalším rozptýlením pro malé cestující s tím, že dospělí platí výhodné ceny jízdenek ve třídě Standard a děti do šesti let cestují zdarma.

Ve třídě Low-cost má RegioJet také možnost přepravy jízdního kola zdarma.

Výhodné ceny nabízejí také autobusy RegioJet – a to například při cestách do Berlína, kde ceny jízdenek začínají na 370 korunách. Jízdní doba je přitom zcela srovnatelná s cestou vlakem a pohybuje se kolem čtyř hodin. Cestující mají navíc jako součást jízdenky vždy místenku, denní tisk nebo horké nápoje zdarma. Nejen v autobusech, ale i ve vlacích ve vozech typu Astra nabízí RegioJet cestujícím možnost sledovat filmy a další zábavní obsah přímo z obrazovek v každé ze sedaček. Za cenu jízdenky tak cestující vedle přepravy dostává celý balíček palubních služeb, které mu výrazně zkrátí cestování.

„Výhodnější ceny nabízíme i při různých akcích, například na svátek svatého Valentýna, Black Friday. Nicméně naší politikou je to, abychom nejvýhodnější ceny měli stále a ne jako jednorázovou marketingovou akci,“ uvádí mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

S PID lze využít vícepásmové jízdenky

Další možnost úspory při krátkodobých cestách poodhaluje Filip Drápal, mluvčí Pražské integrované dopravy (PID). „Někdy se při zpátečních cestách vyplatí koupit si vícepásmovou jízdenku s delší časovou platností, kterou pak lze použít jak na cestu tam, tak i zpět.“

Cesta z 3. tarifního pásma ve Středočeském kraji do Prahy vás běžně vyjde na 40 korun plus jízdenka na MHD (24 nebo 32 Kč). Můžete si však v autobuse koupit lístek za 54 korun, který už v sobě zahrnuje i MHD a platí tři hodiny.



Detaily o cenách jízdenek najdete na webových stránkách Českých drah, RegioJet a Pražské integrované dopravy.